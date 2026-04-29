Minería: crece el interés global por proyectos junior y Mendoza busca liderar el nuevo ciclo de inversión

El interés global por los proyectos mineros en etapas iniciales comienza a mostrar señales de recuperación, impulsado por cambios geopolíticos y la necesidad de asegurar recursos estratégicos. En este escenario, Mendoza busca posicionarse como un nodo clave para canalizar inversiones en minería , no sólo en la provincia, sino en la región, y desarrollar nuevos emprendimientos.

Mendoza se afirma como un centro de inversiones en minería para la región

Minería en Mendoza: qué se necesita para atraer inversiones y por qué la región andina gana interés global

Guillaume Légaré, responsable de Sudamérica para la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture, uno de los principales mercados de financiamiento minero del mundo, resalta que el desafío ya no es solo identificar oportunidades, sino construir un ecosistema que permita preparar proyectos, atraer inversores y sostener el crecimiento del sector en el largo plazo .

La Bolsa de Toronto viene trabajando con el Gobierno provincial en la promoción de la minería y es una de las entidades que conformó el Puente Andino o Andean Brigde , junto con IN-VR , la Bolsa de Comercio de Mendoza , la Bolsa de Argentina y el Ejecutivo. La semana pasada, Mendoza fue sede del Andean Capital Forum, el primer encuentro con el objetivo concreto de acercar proyectos a posibles inversores.

—Desde la Bolsa de Toronto, tanto el TSX como el TSX Venture Exchange, iniciamos hace poco más de dos años un trabajo de identificación de oportunidades. Pero también entendimos la importancia de difundir esas oportunidades entre inversores globales , especialmente los que operan en nuestra bolsa.

En abril de 2025 realizamos un primer “roadshow” (gira de inversión) en Mendoza con inversores de Canadá para conocer proyectos de Argentina, Chile y Brasil. Es una jurisdicción que hoy se muestra más abierta a la inversión que en años anteriores. Vimos un gran potencial, tanto para promover la provincia como para dar visibilidad a proyectos en etapas muy tempranas de exploración, que necesitan capital de crecimiento.

—¿Cómo evolucionó ese trabajo a partir de entonces?

—A partir de esa experiencia decidimos avanzar con un nuevo “roadshow” en noviembre. Pero también vimos que los proyectos necesitaban algo más que el acompañamiento de la Bolsa de Toronto: requerían un ecosistema de apoyo más sólido.

Por eso, junto con distintos actores, impulsamos la creación de Andean Bridge en noviembre de 2025. Y hoy, con el Andean Capital Forum, estamos dando continuidad a ese proceso. Es la consolidación de un trabajo que busca, sobre todo, conectar proyectos con inversores globales.

Para nosotros, este es el inicio de un nuevo ciclo, con Mendoza como líder regional en la promoción de oportunidades de inversión minera, tanto a través de la plataforma del TSX como mediante inversores privados.

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El rol clave de un ecosistema para desarrollar proyectos

—Mencionaba la necesidad de un ecosistema, ¿qué implica y qué oportunidades abre?

—Un proyecto minero exitoso involucra a muchos actores. Desde nuestra perspectiva como bolsa, ponemos el foco en la calidad técnica de los proyectos. Existen estándares muy exigentes para poder listar en Toronto, lo que requiere una preparación importante, tanto a nivel de la propiedad minera como del equipo de gestión.

Creemos que, a través del ecosistema que estamos construyendo, y especialmente mediante instancias de educación, es posible facilitar esa preparación. Esto permitirá contar con proyectos mejor estructurados para acceder al mercado de capitales, pero también con inversores más involucrados en estas etapas de desarrollo.

—¿Se está viendo un mayor conocimiento sobre cómo acceder al financiamiento?

—Con Andean Bridge estamos impulsando un trabajo fuerte de educación y divulgación a nivel regional. Y no solo en Mendoza: queremos expandir este enfoque hacia otros países como Chile, Bolivia y Perú. También estamos avanzando en la creación de un Brazilian Bridge en Brasil, porque es otro mercado que necesita el apoyo de un ecosistema sólido.

Hay un enorme potencial para construir el futuro de la minería a partir de estos espacios. El desarrollo del sector depende en gran medida del éxito de los proyectos junior, no solo en Argentina o Mendoza, sino en toda la región. Por eso, es fundamental trabajar de manera conjunta para potenciar esa riqueza mineral.

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Más financiamiento para proyectos junior

—El financiamiento en etapas iniciales siempre fue un desafío, ¿está cambiando la mirada de los inversores internacionales?

—La buena noticia es que en los últimos dos años hemos visto un interés creciente por los proyectos en etapas tempranas. Por ejemplo, en 2025, el 50% del capital levantado en la Bolsa de Toronto estuvo vinculado a la minería, y de ese total, la mitad se destinó a proyectos del TSX Venture Exchange, es decir, a proyectos junior.

En los primeros meses de 2026 vemos la misma tendencia. Es una señal muy fuerte: cuando los proyectos junior logran financiamiento, su valor crece y los inversores comienzan a buscar nuevas oportunidades.

Creo que este es el momento de identificar proyectos con potencial para posicionarse en el mercado en el futuro. Además, hay cambios geopolíticos que están reconfigurando las decisiones de inversión, especialmente en relación con las cadenas de suministro.

En ese contexto, América Latina tiene una gran oportunidad para posicionarse, y los inversores están hoy mucho más atentos a la región, entendiendo que puede jugar un rol clave en el abastecimiento de recursos estratégicos. Y las condiciones geopolíticas van a favorecer algunas regiones como Latinoamérica, pero también países como Argentina y jurisdicciones como Mendoza.