Mendoza se afirma como un centro de inversiones en minería para la región

,Para llegar a los renombrados proyectos mineros “de clase mundial” suelen transcurrir años; en muchos casos décadas. Y todo comienza con la exploración. Sin embargo, es una de las etapas de mayor riesgo y, por eso, no es sencillo acceder a financiamiento. Mendoza se propone como un hub para conectar los emprendimientos con los capitales internacionales .

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El Puente Andino o Andean Brigde -una iniciativa del Gobierno provincial junto a IN-VR, la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Comercio de Mendoza y la Bolsa de Argentina - fue creado para, precisamente, acercar a las partes. Desde ayer y hasta mañana, Mendoza es sede del Andean Capital Forum .

Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR , planteó que el capital y la atención del mercado están concentrados en un número limitado de grandes actores consolidados. Pero que esas empresas no necesitan de ayuda, porque se benefician de la escala y acceden a financiamiento.

Sin embargo, existe una brecha significativa entre el sistema financiero y las empresas mineras que desarrollan proyectos medianos y pequeños , y que se convertirán en una parte muy importante del mercado.

“Y no se trata de un problema marginal. Este segmento representa, en realidad, la columna vertebral de la futura oferta, del crecimiento y de la renovación del mercado . Esa es la brecha que Andean Bridge fue creada para cerrar. No como otro evento más —ya hemos visto demasiados—, sino como una plataforma estructurada de mercados de capitales que mejora la preparación para el mercado, la transparencia y el acceso”, resaltó.

Andean Capital Forum 3 La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el gobernador Alfredo Cornejo; el director de Sudamérica de Toronto Stock Exchange, Guillaume Légaré; y el cofundador de IN-VR, Stelios Papagrigoriou, encabezaron la apertura de Andean Capital Forum en Mendoza.

Cómo funciona el “puente”

Papagrigoriou recordó que el Andean Bridge fue lanzado hace apenas seis meses y que en marzo lo presentaron en la PDAC, en Toronto. Y que, desde entonces, los interesados en sumarse han sido numerosos y lo confirma la participación en el Andean Capital Forum de casi 30 proyectos y más de 20 inversores.

“Esa respuesta demuestra que la brecha del mercado es real”, subrayó. Y añadió: “estamos viendo que la plataforma comenzó a actuar como un gran imán para la región”.

Detalló que la iniciativa funciona sobre tres pilares y que el primero de ellos es la educación, con talleres estructurados durante todo el año, orientados a enseñar a los proyectos cómo volverse atractivos para inversores, y también a los inversores locales a cómo comenzar a involucrarse en la industria minera.

El segundo pilar es la conexión y, en ese marco, se organizan dos foros de capital y generación de negocios, donde se favorece el encuentro del ecosistema (y el de esta semana es el primero en Mendoza).

Y el tercero, que se pondrá en marcha cuando se hayan consolidado los dos primeros, es la creación de una aceleradora para acompañar proyectos durante un período de dieciocho meses. “Estructurándolos, acelerándolos y, finalmente, ayudándolos a obtener financiamiento”, indicó.

“El desafío y la oportunidad exceden a cualquier institución, operador, fondo individual o incluso a un grupo de ellos. Requiere la creación de un ecosistema regional que pueda crecer y prosperar”, resaltó Papagrigoriou.

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Interés en Latinoamérica

Guillaume Légaré, responsable de Sudamérica para la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture, señaló que es un momento único para la minería en la región andina y en Argentina. La bolsa, la primera del mundo para el sector minero, tiene más de mil propiedades de Latinoamérica listadas y Argentina se posiciona como uno de los países líderes con más de 150.

Sumó que, junto con el Gobierno provincial e Impulsa Mendoza han organizado diversos eventos, como visitas de inversionistas canadienses en abril y noviembre del año pasado, pero que decidieron avanzar en una iniciativa más estructurada para conectar proyectos con el capital.

“Latinoamérica es el mercado más importante afuera de Canadá para la Bolsa de Toronto. Pero el trabajo está solamente empezando. Tenemos que impulsar mejor los proyectos de la región. Hay un deseo para muchos países de la región de hablar con inversionistas y no se hace todo durante la PDAC ”, analizó. Y consideró que Mendoza es una “buena base para realizar este trabajo”.

Andean Capital Forum 4 Guillaume Légaré, responsable de Sudamérica para la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) y TSX Venture

Oportunidad para Mendoza

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue la encargada de abrir el encuentro y explicó que el Puente Andino apunta a incentivar el desarrollo de los recursos que hoy demanda el mundo: los minerales críticos para la transición energética.

“La única forma de que podamos alcanzar ese desarrollo y multiplicar esos recursos disponibles para producir riqueza está en que podamos aplicar el financiamiento, la inversión, el capital a la exploración para poder producir más y mejor”, señaló.

El gobernador Alfredo Cornejo sumó que Andean Bridge apunta a “posicionar a Mendoza como un hub financiero para el desarrollo minero de la región andina”. Y que la plataforma tiene la misión de “integrar proyectos regionales con el mercado de capitales internacionales, fortalecer la visibilidad global de nuestras oportunidades y facilitar el acceso o financiamiento que la minería moderna necesita”.

También se refirió a las condiciones naturales y el ecosistema que la provincia tiene para cumplir ese rol. Entre otros, la infraestructura hotelera, la conectividad -con el estratégico corredor bioceánico-, la disponibilidad de profesionales (como también la existencia de escuelas y universidades públicas y privadas que los forman), y una red creciente de proveedores técnicos y financieros.

Además de “instituciones sólidas, previsibilidad, normativa y una cultura productiva orientada a la inversión responsable”. Cornejo resaltó que, sobre todo, existe “una decisión política clara: integramos al mundo”. Y que entiende que todo esto representan ventajas comparativas claras que posicionan a la provincia “como un nodo de articulación entre proyectos y financiamiento”.

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De Mendoza a la región

Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, explicó que Puente Andino ubica a Mendoza como hub financiero. Es decir, como el espacio físico para conferencias, encuentros de educación y de transferencia de conocimientos, y conexión.

Precisó que tienen un cronograma de trabajo durante todo el año, en el que está incluido el foro y un “matchmaking” a fin de año, de integración de proyectos con capitales, como también workshops y talleres que buscan nivelar las conversaciones, para que vayan volviéndose más técnicas, lo que genera mayores oportunidades.

Piña contó que los cerca de 30 proyectos que participan en las rondas de conexión (“matchmaking”) del Andean Capital Forum son, en su mayoría, de otras provincias, o de Chile y Perú. “Eso es lo interesante de lo que estamos generando en Mendoza. Que sea el punto de encuentro, apalancado en nuestra logística, infraestructura, belleza turística, profesionales”, manifestó.

Sin embargo, añadió que en la provincia hay una gran variedad de proyectos mineros que están necesitando financiamiento, insertarse en los mercados de capital y aumentar su conocimiento, y que con es con los que más buscan trabajar.