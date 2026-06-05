Fin de semana gris en Mendoza: se esperan lluvias y nevadas en cordillera

El ingreso de un frente frío provocará un descenso de la temperatura a partir del sábado. Cuándo llega el agua y cómo estará el tiempo al inicio de la semana.

Se viene un fin de semana con lluvia y frío en Mendoza

El paraguas y el abrigo serán los elementos indispensables para las próximas horas en Mendoza. Tras una semana con tardes templadas que rozaron los 20 grados, el invierno empieza a hacer sentir su rigor. La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincidieron en un diagnóstico que anticipa inestabilidad generalizada, precipitaciones en el llano y nevadas en la alta montaña.

El cambio de tiempo se consolidará durante este sábado. El ingreso de una perturbación atmosférica y vientos del sector sur generarán un aumento notable de la nubosidad y, fundamentalmente, la llegada de lluvias y lloviznas persistentes que afectarán a los tres oasis cultivados de la provincia (Norte, Valle de Uco y Sur). La temperatura máxima estimada para la jornada no superará los 15°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C.

En alta montaña la situación será más compleja: se prevén nevadas que podrían complicar la transitabilidad en el corredor internacional, coincidiendo con el recientemente inaugurado horario de invierno para el Paso Cristo Redentor.

Pronóstico extendido: de la lluvia del sábado al frío del lunes El panorama meteorológico no mostrará mejoras inmediatas y el frío se agudizará de cara al cierre del fin de semana y el comienzo de la actividad laboral.