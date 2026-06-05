Fin de semana gris en Mendoza: se esperan lluvias y nevadas en cordillera

El paraguas y el abrigo serán los elementos indispensables para las próximas horas en Mendoza. Tras una semana con tardes templadas que rozaron los 20 grados, el invierno empieza a hacer sentir su rigor. La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincidieron en un diagnóstico que anticipa inestabilidad generalizada, precipitaciones en el llano y nevadas en la alta montaña.
El cambio de tiempo se consolidará durante este sábado. El ingreso de una perturbación atmosférica y vientos del sector sur generarán un aumento notable de la nubosidad y, fundamentalmente, la llegada de lluvias y lloviznas persistentes que afectarán a los tres oasis cultivados de la provincia (Norte, Valle de Uco y Sur). La temperatura máxima estimada para la jornada no superará los 15°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C.
En alta montaña la situación será más compleja: se prevén nevadas que podrían complicar la transitabilidad en el corredor internacional, coincidiendo con el recientemente inaugurado horario de invierno para el Paso Cristo Redentor.
Pronóstico extendido: de la lluvia del sábado al frío del lunes
El panorama meteorológico no mostrará mejoras inmediatas y el frío se agudizará de cara al cierre del fin de semana y el comienzo de la actividad laboral.
- Sábado 6 de junio: Llega la inestabilidad. Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas en los tres oasis cultivados. Nevadas en cordillera. Máxima: 15°C | Mínima: 5°C.
- Domingo 7 de junio: Mayormente nublado, ventoso y frío. Se mantendrá la presencia de lluvias y lloviznas en los sectores productivos debido al ingreso de vientos moderados del sector sur. Continuarán las nevadas en alta montaña. Máxima: 16°C | Mínima: 4°C.
- Lunes 8 de junio: Arranque de semana gris. Cielo mayormente nublado con alta humedad ambiente y persistencia de aire frío. Si bien la intensidad de las precipitaciones tenderá a disminuir en el llano de forma paulatina, las máximas seguirán estancadas en torno a los 12°C, con una mañana muy fría que registrará mínimas cercanas a los 3°C.
Recomendación de las autoridades
Ante el aviso de precipitaciones persistentes en sectores de la provincia y el frío extremo en cordillera, se aconseja circular con máxima precaución por las rutas provinciales debido a la reducción de visibilidad y calzadas húmedas, además de verificar el estado del paso internacional antes de viajar.