5 de junio de 2026 - 20:40

Fin de semana gris en Mendoza: se esperan lluvias y nevadas en cordillera

El ingreso de un frente frío provocará un descenso de la temperatura a partir del sábado. Cuándo llega el agua y cómo estará el tiempo al inicio de la semana.

Se viene un fin de semana con lluvia y frío en Mendoza

Se viene un fin de semana con lluvia y frío en Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El paraguas y el abrigo serán los elementos indispensables para las próximas horas en Mendoza. Tras una semana con tardes templadas que rozaron los 20 grados, el invierno empieza a hacer sentir su rigor. La Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincidieron en un diagnóstico que anticipa inestabilidad generalizada, precipitaciones en el llano y nevadas en la alta montaña.

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El cambio de tiempo se consolidará durante este sábado. El ingreso de una perturbación atmosférica y vientos del sector sur generarán un aumento notable de la nubosidad y, fundamentalmente, la llegada de lluvias y lloviznas persistentes que afectarán a los tres oasis cultivados de la provincia (Norte, Valle de Uco y Sur). La temperatura máxima estimada para la jornada no superará los 15°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C.

En alta montaña la situación será más compleja: se prevén nevadas que podrían complicar la transitabilidad en el corredor internacional, coincidiendo con el recientemente inaugurado horario de invierno para el Paso Cristo Redentor.

Pronóstico extendido: de la lluvia del sábado al frío del lunes

El panorama meteorológico no mostrará mejoras inmediatas y el frío se agudizará de cara al cierre del fin de semana y el comienzo de la actividad laboral.

  • Sábado 6 de junio: Llega la inestabilidad. Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas en los tres oasis cultivados. Nevadas en cordillera. Máxima: 15°C | Mínima: 5°C.
  • Domingo 7 de junio: Mayormente nublado, ventoso y frío. Se mantendrá la presencia de lluvias y lloviznas en los sectores productivos debido al ingreso de vientos moderados del sector sur. Continuarán las nevadas en alta montaña. Máxima: 16°C | Mínima: 4°C.
  • Lunes 8 de junio: Arranque de semana gris. Cielo mayormente nublado con alta humedad ambiente y persistencia de aire frío. Si bien la intensidad de las precipitaciones tenderá a disminuir en el llano de forma paulatina, las máximas seguirán estancadas en torno a los 12°C, con una mañana muy fría que registrará mínimas cercanas a los 3°C.

Recomendación de las autoridades

Ante el aviso de precipitaciones persistentes en sectores de la provincia y el frío extremo en cordillera, se aconseja circular con máxima precaución por las rutas provinciales debido a la reducción de visibilidad y calzadas húmedas, además de verificar el estado del paso internacional antes de viajar.

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