La posibilidad de comprar un analgésico en un kiosco, un supermercado o incluso recibir medicamentos en la puerta de la casa mediante plataformas digitales podría convertirse en una cotidianeidad en Argentina si prospera el proyecto de desregulación que impulsa el Gobierno nacional . Impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , la iniciativa apunta a habilitar la venta de medicamentos de venta libre en kioscos, supermercados, otros comercios (que no sean farmacias ) e, incluso, la comercialización digital "puerta a puerta".

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Y aunque por ahora no es más que una idea -aunque se espera que el proyecto llegue al Congreso en las próximas semanas-, ya ha generado cortocircuitos y cruces entre las entidades farmacéuticas y las cámaras de comercio.

" El medicamento no es un celular ni un caramelo ", advierte la presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Beatriz Cucchi , quien agrega que, de aprobarse la ley nacional, en Mendoza no entrará en vigencia , ya que la ley provincial de Salud regula la venta de medicamentos en territorio mendocino y prohíbe la venta de cualquier remedio a otros establecimientos que no sean farmacias.

Cruce entre farmacias y comercios por autorización de venta de medicamentos en kioscos: qué pasará en Mendoza

No obstante -e independientemente de la situación particular de Mendoza-, la farmacéutica advierte que no sería un cambio positivo dentro de la normativa nacional . Y destaca que, detrás de cada caja que llega al mostrador, existe una cadena de controles que protege la salud de las personas y que podría verse debilitada si esos productos comienzan a venderse fuera del circuito farmacéutico .

Por su parte, el presidente de la Cámara de Kiosqueros de Mendoza, Gustavo Suárez celebra la iniciativa de desregulación impulsada por la Nación y, aunque tiene en claro que en Mendoza no podrá aplicarse -precisamente por la ley provincial-, considera que es cuestión de tiempo y que habrá "un efecto cascada" en todas las provincias a raíz de la norma.

Cruce entre farmacias y comercios por autorización de venta de medicamentos en kioscos: qué pasará en Mendoza Archivo Los Andes

"Creo que todo va para un mismo lado. Y, al menos los medicamentos de venta libre, se deberían poder comprar en kioscos", se explaya Suárez.

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La presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza ponderó el hecho de que la provincia cuente con una ley propia que no autorice la venta de medicamentos fuera de farmacias, incluso aquellos de venta libre y sin receta)

"La salud la rigen las provincias, no la Nación. La ley que regula la actividad farmacéutica en Mendoza es provincial. Si Mendoza no adhiere, esta normativa no se aplica", detalla. En ese sentido, Cucchi valora que el Gobierno de Mendoza comparta la postura del sector al considerar que los medicamentos deben seguir siendo tratados como un bien social, sujeto a controles específicos; y no como un producto de consumo masivo.

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Para los farmacéuticos, el debate no debe pasar por quién vende el medicamento, sino por cómo llega ese producto al paciente.

"Cada medicamento tiene una trazabilidad desde el laboratorio hasta la farmacia. Eso permite conocer su procedencia y garantizar que se conservó correctamente durante todo el recorrido", explica Cucchi. A modo de ejemplos, explica que algunos medicamentos no pueden quedar expuestos durante horas al calor, al sol o a temperaturas inadecuadas porque pierden eficacia o incluso pueden representar un riesgo para quien los consume.

"La farmacia garantiza que el producto fue almacenado como corresponde y que nunca salió del circuito controlado", sostiene.

Entre los fundamentos para impulsar la desregulación en la venta de medicamentos, el Gobierno nacional argumenta que una mayor competencia podría facilitar el acceso y favorecer una baja en los precios. Esto también fue descartado por Cucchi.

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"Los precios no los fijan las farmacias, sino los laboratorios. Con esta medida no necesariamente van a bajar los valores. Además, no pueden tratarse como una mercancía cualquiera. El medicamento es un veneno administrado en dosis terapéuticas. Si se utiliza de manera incorrecta, deja de curar y puede hacer daño", sintetiza la presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza.

De hecho, Cucchi insiste en que cada vez que una persona compra un medicamento también recibe orientación.

"En la farmacia el paciente pregunta, evacúa dudas, consulta sobre contraindicaciones, interacciones o la forma correcta de tomarlo. Ese acompañamiento también forma parte del tratamiento", refuerza, y resalta el rol del farmacéutico.

"Por algo existe una carrera universitaria. Hay que ser muy responsables cuando se habla del medicamento. Además, las farmacias son fiscalizadas de manera permanente por el Ministerio de Salud, que controla desde la conservación hasta la dispensación de los productos", acota.

Otro de los riesgos que implicaría la autorización a vender medicamentos en kioscos y comercios ajenos a las farmacias -según resaltan desde el sector- está en aquella posibilidad de comercializarlos por unidad, una práctica que algunos comerciantes consideran beneficiosa para el consumidor.

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"No se puede vender una pastilla suelta porque deja de conocerse el lote, la fecha de vencimiento y la procedencia del medicamento. Toda esa información forma parte de la seguridad sanitaria. No se trata de impedir que la gente compre un medicamento, se trata de garantizar que el medicamento conserve su calidad, sea el adecuado para cada persona y llegue al paciente con todas las garantías sanitarias", concluye Cucchi.

"Cuando abran la competencia, van a bajar los precios": comerciantes, a favor de vender remedios

Desde la Cámara de Kiosqueros de Mendoza resaltaron como algo positivo que se avance en la desregulación de la venta de medicamentos sin receta en Argentina, aunque lamentaron que esta norma no vaya a alcanzar a Mendoza (por su ley propia).

"Hay muchas farmacias que son más kioscos que farmacias. En un lugar donde se deberían vender productos sanos hay productos con azúcar y hexágonos. En definitiva, van en contra de lo que es la cáscara del negocio", resume Suárez, de la cámara.

Desde el Colegio Farmacéutico reconocen que hasta hace un tiempo era así -con presencia de alimentos y golosinas-, aunque aclaran que ahora solo hay (o debería haber) productos saludables o especiales, como proteínas o alimentos sin TACC.

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Suárez también puso en valor la posibilidad de que, en lugar de una tira (o blíster) completo, se pueda adquirir un medicamento de venta libre por unidad. "Serviría para facilitar la situación al paso", resume. "No tengo dudas de que cuando abran la competencia, van a bajar los precios", refuerza.

Frente a la preocupación por los recaudos del mantenimiento y la caducidad de los medicamentos, el comerciante fue contundente.

"Nosotros trabajamos con alimentos, lácteos o fiambres, por ejemplo, que requieren de mayores recaudos de mantenimiento que un analgésico -que viene cerrado y en un envoltorio hermético-. Estamos acostumbrados a trabajar con productos que tienen una fecha de vencimiento de semanas o días, mientras que los analgésicos tienen un año de vigencia", sentencia.