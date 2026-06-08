Medicamentos por delivery de Mercado Libre: el proyecto del Gobierno para habilitar el servicio en Mendoza

Si todo sigue como espera el Gobierno de Mendoza , en breve se podrán pedir medicamentos por delivery en la provincia. Es que la gestión mantiene tratativas con Mercado Libre para avanzar sobre esta alternativa que no estaba permitida hasta ahora.

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Según ha trascendido, no se trata de cualquier medicamento sino de aquellos de venta libre . Se trata de un segmento sobre el que también ha puesto la mirada el Gobierno nacional, con la presentación de un proyecto para que estos puedan ser vendidos fuera de las farmacias. Estas iniciativas son una muestra más de la tendencia a la desregulación que invade las políticas económicas nacionales, pero también puede verse esta estargia como una forma de dar marco legal a algo que en la práctica ya sucede.

La intención es autorizar que los medicamentos de venta libre puedan ser comercializados y distribuidos ya sea por Mercado Libre como por los portales digitales de las propias farmacias.

Los cimientos de esta flexibilización se terminaron de moldear en una reunión realizada el jueves entre el gobernador Alfredo Cornejo y referentes de Mercado Libre . Por Mendoza también participaron los ministros Rodolfo Vargas Arizu (de la Producción) y Rodolfo Montero (de Salud y Deportes).

Actualmente, el envío de medicación no está permitido , por eso, desde el Ministerio explicaron que es necesario reformar la ley de Farmacias y generar estrategias para asegurar que lo que se dispense en las farmacias sea lo que le llega al usuario. Hasta ahora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única jurisdicción que tiene esta alternativa.

mercado libre 4 El Gobierno de Mendoza avanza en cambios para que los medicamentos puedan ser entregados por Mercado Libre Web

Sin embargo, en la práctica sucede, por lo que las autoridades argumentan que el cambio busca otorgar un marco normativo claro. Señalan que además se suma la intención de facilitar el acceso a los usuarios.

De todas formas, se aclara que el despacho continuará bajo la órbita y supervisión del farmacéutico, quien mantendrá la responsabilidad profesional del asesoramiento y control del producto.

Por todo esto, el establecimiento de estos nuevos criterios se concretará a través de un decreto.

Seguridad en el proceso de entrega de medicamentos

Una de las patas fundamentales de todo esto es cómo dar garantías de seguridad en la dispensa. Por eso, se apunta a implementar herramientas que permitan dar trazabilidad al procedimiento.

El borrador establece pautas estrictas de control que suman el uso de tokens, que ganan terreno en el ámbito sanitario. Se trata de un código digital que se usará en la validación y en las diferentes instancias hasta que llegue el usuario. Además se usarán otros recursos para tener certezas de que el producto llegue tal cual salió de la farmacia.

Asimismo, las unidades deberán salir herméticamente selladas desde los locales y las farmacias que usen este servicio deberán estar integradas a un registro provincial.

Avance sobre el mercado de medicamentos y el sistema de salud

Hay una tendencia a avanzar en la desregulación del mercado de medicamentos en el país así como en reformular muchos procedimientos del sistema de salud por parte de la gestión nacional. Por ello, esta medida estaría a tono.

El avance sobre este sector ya estaba presente en el mega proyecto de ley presentado por el gobierno nacional a poco de asumir. Luego recibió recortes pero la gestión nacional presentó un proyecto de ley que apunta a desregular la venta de medicamentos de venta libre y que puedan ser vendidos fuera de las farmacias, en otro tipo de negocios como almacenes, supermercados y quioscos.

Recientemente se incorporó otro cambio vinculado a la dispensa. El gobierno nacional había establecido fechas para universalizar el uso de receta electrónica en el país, pero el estado ha tenido sus propios plazos al interior de las provincias, por los condicionantes para su aplicabilidad. Si bien se avanza en este sentido, no ha sido dentro de los márgenes contemplados por la gestión de Javier Milei.

A mediados de mayo, se estableció que la receta electrónica estará disponible en la aplicación Mi Argentina, la aplicación oficial con el perfil digital ciudadano a través de la cual se pueden gestionar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y documentación así como recibir información personalizada.

Así lo anunció el Ministerio de Salud de la Nación que destacó que la nueva funcionalidad permitirá a los usuarios acceder a sus prescripciones de medicamentos emitidas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los 60 días previos.

“Esta incorporación representa un nuevo paso en el proceso de interoperabilidad del sistema de salud, al integrar en un entorno digital único información clave que hasta ahora se encontraba dispersa.

Además, hace unos días se conoció que el Ministerio de Salud de la Nación avanzó con una nueva etapa de la digitalización del sistema sanitario y estableció mecanismos electrónicos para la dispensa de remedios en farmacias y reemplazar el uso de troqueles físicos por registros digitales interoperable