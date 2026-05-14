Avanza la Receta Electrónica: ahora las prescripciones estarán disponibles en la app Mi Argentina

En un paso más hacia la universalización del uso de la receta electrónica , a partir de ahora, estará disponible en la aplicación Mi Argentina . Así lo anunció el Ministerio de Salud de la Nación que ha tenido la implementación de esta de manera masiva como una de las estrategias sanitarias sobre la que accionó a poco de iniciada la gestión.

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La nueva funcionalidad permitirá a los usuarios acceder a sus prescripciones de medicamentos emitidas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los 60 días previos.

Mi Argentina es la aplicación oficial con el perfil digital ciudadano a través de la cual se pueden gestionar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y documentación así como recibir información personalizada.

“Esta incorporación representa un nuevo paso en el proceso de interoperabilidad del sistema de salud, al integrar en un entorno digital único información clave que hasta ahora se encontraba dispersa.

El gobierno nacional había dispuesto la obligatoriedad de usar la receta electrónica en el país a partir del 1 de julio de 2024 y luego lo prorrogó al 1 enero de 2025. Esto a tono con una serie de nuevos criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación en 2024 y que oficializó a través de la Resolución 2214/2025.

Allí se establecen definiciones, requisitos técnicos y obligaciones para profesionales, prestadores y plataformas de salud.

Los títulos universitarios y superior no universitario estarán disponibles en la app Mi Argentina. En un paso más hacia la universalización del uso de la receta electrónica, a partir de ahora, estará disponible en la aplicación Mi Argentina.

Este tipo de prescripción ganó territorio durante la pandemia de Covid. Se trata de un formulario emitido a través de una plataforma de prescripción autorizada que tienen las obras sociales y prestadores de servicios de salud a través de la cual emiten esa receta. La diferencia entre la receta electrónica y la receta digital es que esta última cuenta con la firma digitalizada del médico. Por ello la implementación ha estado a tono con las posibilidades tecnológicas territoriales.

En enero de 2025, se implementó el uso de la Receta Electrónica para la prescripción de medicamentos y, en el mes de julio del año pasado, se extendió al conjunto de las indicaciones médicas: medicamentos de prescripción restringida, estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos.

Más control sobre la atención de la salud

Parte de los beneficios son mayor control y trazabilidad mientras que se busca que las plataformas funcionen de manera integrada para que confluya toda la información en un mismo sistema.

“La implementación de la receta electrónica refleja el uso de la tecnología al servicio de un sistema de salud más moderno, eficiente y transparente. No solo busca facilitar a las personas el acceso a información personal, sino también garantizar la trazabilidad, la confidencialidad y el manejo seguro de la información médica”, destaca Salud.

Por eso, toda receta digital se almacena en una plataforma que debe estar registrada en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS), de uso obligatorio.

Ante la inminente implementación de la receta electrónica de manera masiva, tanto en el país como en la provincia, médicos mendocinos manifestaron sus reparos respecto de ciertos desafíos y complicaciones al respecto. En un paso más hacia la universalización del uso de la receta electrónica, a partir de ahora, estará disponible en la aplicación Mi Argentina.

Cada prescripción incluye una CUIR, Clave Única de Identificación de Receta, un código que permite su trazabilidad. Este se conforma por una sucesión de diversos códigos que identifican al prescriptor, la jurisdicción y lo que se prescribió, entre otras cosas. Está conformado por una cadena de 40 dígitos, que forman un solo número continuo.

Cómo se usa la receta electrónica

Tanto la receta digital como la electrónica necesitan de esa plataforma de prescripción previamente homologada e inscrita, que el gobierno haya autorizado para que el médico, con sus claves personales, pueda ingresar a la misma y poder prescribir desde allí con los datos del paciente y los medicamentos que ese paciente necesite.

Se hace a través de una plataforma digital de prescripción, que puede ser digital o electrónica, dependiendo si el médico tiene firma digital o firma electrónica.

La mayoría de las obras sociales y prepagas ya cuentan con este sistema, como Pami y Osep. De este modo, el afiliado no se lleva la receta en la mano sino que directamente va a la farmacia, aporta sus datos y el farmacéutico ya puede verla. Lo mismo sucede con las prácticas médicas. Una vez consumida queda inhabilitada.

Cómo acceder a la receta electrónica en Mi Argentina

El desarrollo se apoya justamente en esa clave única, que permite localizar de manera precisa y segura cada prescripción emitida, sin duplicar registros. A través de este identificador, cada receta electrónica puede vincularse con el CUIL de la persona, lo que posibilita su consulta en Mi Argentina de forma sencilla y segura. Por eso, Salud subrayó que sólo el ciudadano titular de la receta puede acceder a ella.

“El nuevo esquema promueve la interoperabilidad entre plataformas de prescripción, repositorios de recetas y Mi Argentina, mediante el uso de estándares internacionales de información”, destacó el ministerio.

“Esto se realiza mediante protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad -agregó- que aseguran la integridad de los datos y la confidencialidad”.

Para poder visualizar las recetas desde la app, los usuarios deberán habilitar el servicio Receta Electrónica y autorizar que el sistema de salud comparta los datos con Mi Argentina. Para ello, tendrán que ir a la sección “suscribir servicios”, ingresar a la sección Salud y buscar la opción “recetas electrónicas". Una vez allí, tendrán que hacer click en el botón “agregar” y luego en “adherir servicio”. Una vez realizada la asociación, desde el botón Salud de la pantalla de inicio, podrán ingresar a la sección Receta Electrónica en donde encontrarán la opción para visualizar las recetas emitidas.

Qué pasa en Mendoza con la receta electrónica

En Mendoza, la implementación ha tenido sus propios tiempos y avanza paulatinamente. Hay una estrategia macro que apunta en este sentido; sin embargo, no se deja de reconocer los desafíos propios de la territorialidad local. Es que justamente el mayor reto es la conectividad, que no es pareja ni universal y es en el plano que se busca avanzar. En el territorio mendocino, así como en el de muchas otras provincias, hay zonas muy alejadas donde esto resulta más difícil y no hay desarrollo.

Por eso, si bien en Mendoza se avanza en este sentido, tanto las autoridades como referentes de distintos sectores involucrados, como los farmacéuticos y los médicos, entienden que no están dadas las condiciones para la obligatoriedad y la universalidad por lo cual se hará de manera paulatina.

En la Dirección de Farmacología local explicaron, cuando se estableció la obligatoriedad a nivel nacional, que se hará en etapas. Se esperaba comenzar a aplicarla primero en efectores públicos que ya tuvieran avanzada la digitalización, concretamente, implementada la historia clínica digital, y paulatinamente ir ampliándola al resto.

La idea del Ministerio de Salud mendocino es contar con un sistema propio en el que confluya la información y que se vincule con otros sistemas. Es decir que cada obra social o prepaga tendrá su plataforma para la emisión de recetas -como ya sucede- y la intención es que los distintos sistemas dialoguen entre sí. Es parte de los requisitos estipulados por Nación: que los sistemas que se utilicen sean “interoperables”.