Batatas crujientes: la receta sin freír ni aceite

Las batatas crujientes pueden quedar doradas y sabrosas sin freír ni usar aceite. El secreto no está en una técnica complicada, sino en cortar parejo, secar bien, sumar almidón y cocinar con calor fuerte para lograr una textura crocante. La batata tiene una dificultad natural: concentra más humedad y azúcares que otros tubérculos.
Por eso, si se cocina de cualquier manera, puede quedar blanda antes de dorarse. La receta funciona cuando se controla ese exceso de humedad.
Ingredientes necesarios
Para preparar una fuente mediana se necesitan 2 batatas grandes, 1 cucharada de almidón de maíz, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de ajo en polvo, sal, pimienta y romero seco opcional.
El aceite no es necesario. Si se usa horno, alcanza con papel manteca o una placa antiadherente. Si se usa freidora de aire, conviene distribuir las batatas sin amontonarlas.
El almidón es el ingrediente que cambia el resultado. Forma una capa fina alrededor de la batata y ayuda a que la superficie se seque más rápido, logrando una textura más firme.
Paso a paso para que queden crocantes
Paso 1: lavar bien las batatas y pelarlas si se prefiere una textura más pareja. También se pueden dejar con cáscara, siempre que estén bien limpias.
Paso 2: cortar bastones del mismo tamaño. Si algunos quedan muy gruesos y otros muy finos, se cocinarán de manera desigual y parte de la tanda quedará blanda.
Paso 3: remojar los bastones en agua fría durante 20 minutos. Este paso ayuda a quitar parte del almidón superficial y mejora la textura final.
Paso 4: escurrir y secar muy bien con un repasador limpio. Si quedan húmedas, el vapor impedirá que se doren como corresponde.
Paso 5: colocar las batatas en un bowl y sumar almidón de maíz, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta. Mezclar hasta que todas queden apenas cubiertas.
Paso 6: distribuir en una placa con papel manteca, sin encimar. Cocinar en horno fuerte, a 220 grados, durante 25 a 35 minutos, girándolas a mitad de cocción.
Paso 7: retirar cuando estén doradas y dejar reposar 3 minutos antes de servir. Ese descanso permite que la superficie termine de afirmarse.
Cómo hacerlas en freidora de aire
En freidora de aire, se cocinan a 200 grados durante 18 a 25 minutos, según el grosor. Es importante mover la canasta a mitad de cocción para que todas reciban calor parejo.
Si se colocan demasiadas batatas juntas, el aire no circula y se cocinan al vapor. La regla es simple: mejor hacer dos tandas chicas que una tanda grande y húmeda.
El error que las deja blandas
El error más común es salarlas demasiado temprano o no secarlas bien. La sal puede hacer que larguen humedad, y esa humedad arruina la capa crocante que se busca conseguir.
Otro detalle importante es no taparlas al salir del horno. Si se cubren con papel aluminio o se amontonan en un plato profundo, el vapor acumulado vuelve a ablandarlas.