El aporte de 560 millones de yenes permitirá sustituir tramos de la red que superan los 40 años de antigüedad y que registraron más de 90 fugas el último año.

Donó 21 kilos de oro, pidió anonimato y ahora financiará la renovación de la red de agua de toda una ciudad

Una donación anónima de 21 kilogramos en lingotes de oro transformará la infraestructura hídrica de una de las ciudades más pobladas de Japón. Valorado en casi 4 millones de dólares, el aporte financiero se destinará exclusivamente a renovar tuberías obsoletas para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro hídrico.

El alcalde Hideyuki Yokoyama confirmó la recepción de este cargamento metálico, entregado originalmente en noviembre pasado. La suma equivale a unos 560 millones de yenes y llamó la atención internacional tanto por su valor monetario como por el anonimato del donante. Este benefactor ya había mostrado compromiso previo con el sistema hídrico local mediante la entrega de 500.000 yenes en efectivo.

image La urgencia de la obra responde a un desgaste estructural acumulado. Gran parte de la red subterránea superó la vida útil legal de 40 años, lo que generó más de 90 fugas de agua registradas durante el ejercicio fiscal 2024. A nivel nacional, las estimaciones oficiales indican que más del 20% de las tuberías del país han rebasado su periodo óptimo de funcionamiento, incrementando el riesgo de colapsos urbanos y socavones.

Liquidación de activos para modernización hídrica El ayuntamiento anunció que los lingotes se convertirán en recursos financieros líquidos para aplicarlos en proyectos de inversión directa. Los fondos no se utilizarán para cubrir gastos administrativos ordinarios ni sueldos burocráticos. El objetivo central es la sustitución de tramos deteriorados y el refuerzo de las zonas con mayor índice de fallas estructurales detectadas por el personal técnico.

La intervención busca reducir drásticamente los incidentes graves asociados al envejecimiento de la infraestructura. Las labores previstas incluyen excavaciones profundas, reemplazo de materiales degradados y mejoras en los sistemas de drenaje en áreas de alta densidad urbana. Estas obras suelen enfrentar limitaciones presupuestarias severas debido a los altos costos de la ingeniería civil subterránea.

image Esta contribución amplía la capacidad de respuesta del gobierno local frente a un desafío de sostenibilidad urbana que afecta a millones de habitantes. Aunque el ayuntamiento opera con un presupuesto regular, el recurso extraordinario permite acelerar la modernización de servicios esenciales. La seguridad del suministro depende ahora de esta transición del metal sólido a la operatividad constante del agua potable en cada hogar de la ciudad.