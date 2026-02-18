Un hombre arrojó por error 20 lingotes de oro a la basura y motivó un operativo para recuperarlos

El hecho ocurrió en Porto Cesáreo, en el sur de Italia. El oro estaba valuado en unos 120.000 euros.

Un hombre de 57 años logró recuperar 20 lingotes de oro que había arrojado por equivocación a un contenedor de basura. Todo ocurrió en Porto Cesáreo, en el sur de Italia.

El valor del metal precioso asciende a unos 120.000 euros. Según informó el diario Corriere della Sera, el oro había sido adquirido legalmente a lo largo de varios años.

El hombre había guardado los lingotes dentro de una lata que terminó en un cubo de basura en Torre Lapillo. Recién al día siguiente advirtió el error y acudió a los Carabineros para denunciar lo ocurrido. En un primer momento, el relato fue recibido con cautela por los efectivos.

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y verificar la versión, los agentes rastrearon el recorrido de los residuos hasta un vertedero en Ugento. Allí encontraron la lata con su contenido intacto y devolvieron los lingotes a su propietario.