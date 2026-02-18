18 de febrero de 2026 - 21:55

Un hombre arrojó por error 20 lingotes de oro a la basura y motivó un operativo para recuperarlos

El hecho ocurrió en Porto Cesáreo, en el sur de Italia. El oro estaba valuado en unos 120.000 euros.

Italia: un hombre descartó por equivocación sus lingotes de oro. (archivo)

Italia: un hombre descartó por equivocación sus lingotes de oro. (archivo)

Foto:

Por Redacción

Un hombre de 57 años logró recuperar 20 lingotes de oro que había arrojado por equivocación a un contenedor de basura. Todo ocurrió en Porto Cesáreo, en el sur de Italia.

Leé además

Philippe Coutinho dejaría el Vasco Da Gama, tras un par de meses.

Uno de los futbolistas más caros de la historia, volvió a Brasil y rescindió su contrato por una insólita razón

Por Redacción Deportes
Vota el Congreso: quiénes son los candidatos a presidente de Perú tras la censura de José Jerí

Vota el Congreso: quiénes son los candidatos a presidente de Perú tras la destitución de José Jerí

Por Redacción Mundo

El valor del metal precioso asciende a unos 120.000 euros. Según informó el diario Corriere della Sera, el oro había sido adquirido legalmente a lo largo de varios años.

El hombre había guardado los lingotes dentro de una lata que terminó en un cubo de basura en Torre Lapillo. Recién al día siguiente advirtió el error y acudió a los Carabineros para denunciar lo ocurrido. En un primer momento, el relato fue recibido con cautela por los efectivos.

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y verificar la versión, los agentes rastrearon el recorrido de los residuos hasta un vertedero en Ugento. Allí encontraron la lata con su contenido intacto y devolvieron los lingotes a su propietario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El proyecto del Distrito Dorado de Dubái que despertó diversas reacciones en redes.

Lujo extremo en Dubái: el proyecto que promete una calle pavimentada con oro

Por Cristian Reta
Una niña terminó con el fémur fracturado tras un intento de rapto en Italia.

Intentos de secuestro de menores en supermercados conmocionan a Italia: "Este no es tu hijo, dámelo"

Por Redacción Mundo
Tarjetas plásticas para transporte: ya no se utilizarán en Dinamarca. 

Adiós a las tarjetas de plástico: el país europeo que elimina el sistema de transporte usado por millones

Por Cristian Reta
Tragedia en Brasil: murió una mujer correntina en un choque frontal y sus hijas luchan por su vida.

Brasil: murió una mujer correntina en un choque frontal y sus hijas luchan por su vida

Por Redacción Mundo