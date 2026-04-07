Proyectan que el empleo en minería crecerá entre 4% y 10% en 2026

La minería argentina se encamina a un nuevo ciclo de expansión laboral impulsado por el avance de proyectos de cobre. Según un informe de la consultora Adecco, especializada en empleo en el sector, durante 2026 la cantidad de personas empleadas en minería podría crecer entre un 4% y un 10% a nivel nacional .

Según reflejó Diario de Cuyo, el proceso ya comenzó a mostrar señales concretas en San Juan, donde en el primer semestre se incorporaron los primeros operadores de maquinaria pesada para el proyecto Vicuña . La tendencia, sin embargo, no se limitaría a ese desarrollo, sino que anticipa una mayor demanda de trabajadores en toda la cadena minera.

De acuerdo con el informe, el litio continuará liderando el dinamismo en el corto plazo, pero el cobre se perfila como el motor de crecimiento en el mediano y largo plazo . Proyectos como Vicuña, Los Azules y Taca Taca concentrarán gran parte de la demanda laboral en los próximos años .

Esperan un crecimiento del empleo en minería en 2026 y también en otros sectores, como transporte y logística

A diferencia de otras actividades, la minería cuprífera requiere mayores inversiones y desarrollo de infraestructura, lo que se traduce en una mayor necesidad de mano de obra . Solo el proyecto Vicuña proyecta un pico de hasta 15.000 trabajadores durante su etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030.

“Lo que se espera es un crecimiento sostenido”, explicó Érica Ibarra, responsable del área de minería en Adecco . No obstante, advirtió que las empresas avanzan con cautela en la generación de expectativas , priorizando la contratación en zonas cercanas a los proyectos.

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Perfiles especializados y alta rotación

El crecimiento del cobre, analiza el artículo de Diario de Cuyo, traerá aparejada una fuerte demanda de perfiles calificados, lo que podría tensionar el mercado laboral minero. Ingenieros, geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos y especialistas en seguridad y automatización figuran entre los más requeridos.

Además, la industria prioriza trabajadores con experiencia previa en minería y en esquemas de trabajo por turnos prolongados (roster), una modalidad que exige condiciones físicas y emocionales específicas. “No solo se trata de capacidades técnicas, sino de aptitud integral para este tipo de trabajo”, señaló Ibarra.

Este escenario podría generar una competencia directa con el sector aurífero. Dado que los procesos productivos son similares, los proyectos de cobre buscarán captar trabajadores con experiencia en oro y plata, que hoy se concentran en provincias como San Juan y Santa Cruz.

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Formación y nuevas oportunidades en la cadena de valor

Si bien los grandes proyectos de cobre aún se encuentran en etapas iniciales, el desarrollo de la actividad abrirá nuevas oportunidades laborales en los próximos años, especialmente en construcción y operaciones.

Para cubrir la demanda futura, las empresas ya comenzaron a desarrollar programas de capacitación propios. Un ejemplo es el proceso de selección y formación de operarios para Vicuña, donde los trabajadores fueron entrenados específicamente para las necesidades del proyecto.

Además, el impacto del cobre no se limitará a la minería directa. Sectores como la industria manufacturera, la construcción, los servicios profesionales, el transporte y la logística también verán incrementada su demanda laboral.

En este contexto, el avance de los proyectos cupríferos no solo promete expandir el empleo, sino también reconfigurar el mapa laboral de la minería argentina, con nuevos desafíos en formación, retención de talento y competencia entre sectores.