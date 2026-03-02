Los Andes en Canada: Vicuña proyecta un distrito minero de 70 años

En el marco del Argentina Day , durante la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) , el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein , presentó la visión integrada del “distrito” Vicuña , que articula los proyectos Josemaría y Filo del Sol, y aseguró que el complejo podría ubicarse entre los mayores desarrollos mineros del mundo por su escala y proyección productiva.

Hochstein fue contundente: “ Vicuña tiene potencialmente más de 70 años de vida minera. Lo pone en el top 5 de productores de cobre del mundo, top 3 de oro y top 2 de plata. Es un distrito bastante único”.

Las cifras respaldan esa afirmación. Durante los primeros 25 años completos de producción, el proyecto proyecta un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. En total, la inversión estimada a lo largo de la vida útil asciende a US$ 18.000 millones .

La primera etapa demandará US$ 7.000 millones y prevé iniciar producción en 2030. “Vamos a enfocarnos en lo que fue originalmente Josemaría, con una inversión de 7.000 millones de dólares. Nos presentamos al RIGI en diciembre, así que eso está en progreso”, confirmó Hochstein, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones impulsado por el Gobierno argentino.

Más allá de los números, Hochstein subrayó que el atractivo del distrito combina dos factores centrales. “Lo que realmente hace que este distrito de cobre sea atractivo es una combinación de la geología y la estabilidad, el ambiente en el que podemos invertir ahora mismo”, afirmó.

En ese sentido, comparó la escala del recurso con referentes mundiales: “El último puente que vemos en Filo sería más grande que Escondida. Es uno de los recursos más grandes y todavía está abierto”. La mención a Minera Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, marcó la dimensión del potencial.

Para el CEO, la convergencia entre condiciones políticas y geológicas explica el interés que despertó la presentación en Toronto. “Si unes las dos cosas, es una tormenta perfecta. Hemos visto que la política y la geología se unen para crear una enorme cantidad de oportunidades. Esto es genial”, expresó.

Tres etapas y crecimiento progresivo

El esquema contempla tres fases alineadas con la madurez de cada activo. La etapa inicial se centrará en Josemaría. En 2026 avanzarán la ingeniería de detalle, la adquisición de equipos críticos y los primeros movimientos de tierra, además de mejoras en caminos y ampliaciones del campamento.

La segunda etapa incorporará los recursos de óxidos de Filo del Sol mediante la construcción de una planta específica para recuperar cobre, oro y plata, lo que permitirá además remover la capa de óxidos que cubre los sulfuros.

La tercera fase prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, con el objetivo de elevar el procesamiento a unas 293.000 toneladas por día. Allí se sumará infraestructura estratégica bajo esquemas de outsourcing, como una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.