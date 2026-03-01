Los Andes en Canadá: Argentina acelera en PDAC y busca un lugar en la elite global del cobre

Enviada especial a Toronto. La minería argentina atraviesa un punto de inflexión y eso se nota en PDAC . Es que con exportaciones récord, una cartera de proyectos de escala mundial y un renovado impulso exploratorio, desde el gobierno nacional estiman que el país se podría convertir en poco tiempo, en uno de los 10 jugadores de más importantes de cobre .

“Argentina tiene todos los ingredientes para transformarse en uno de los grandes proveedores de minerales críticos del mundo”, afirmó Michael Meding , presidente de Los Azules y titular del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) en PDAC . Según el ejecutivo, el desafío ya no es geológico sino de ejecución: “El potencial está probado. Ahora necesitamos previsibilidad y velocidad para convertir recursos en producción”.

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de US$ 6.037 millones, con un crecimiento interanual del 29% y un aumento del 57% frente al promedio de la última década. El sector representó el 7% de las exportaciones nacionales y llegó al 9% en diciembre, consolidándose como uno de los complejos con mayor dinamismo externo .

Meding sostuvo que estos números “son apenas una muestra de lo que puede venir” . En su visión, si el cobre entra en producción hacia fines de esta década, la matriz exportadora argentina podría cambiar estructuralmente. “El cobre puede duplicar o triplicar el peso de la minería en las exportaciones nacionales”, aseguró.

El renovado interés inversor también se refleja en el ranking del Instituto Fraser. San Juan se ubicó en el puesto 18 global y Santa Cruz en el 21, ambas por delante de Chile, Perú y México. Además, ya son cinco las provincias argentinas rankeadas: San Juan, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y Chubut .

Para Meding, este dato “es una señal clara de que Argentina volvió al radar global”. Y agregó: “Hace pocos años el país estaba prácticamente fuera de competencia. Hoy vuelve a estar en el mapa de los grandes inversores”.

El cobre aparece como la gran apuesta estructural. El mundo enfrentará un déficit estimado en 10 millones de toneladas anuales hacia 2035, impulsado por la electromovilidad, las energías renovables, los centros de datos y la expansión de redes eléctricas.

Frente a ese escenario, la cartera argentina podría aportar más de 1,5 millones de toneladas anuales, con cinco proyectos de clase mundial y sin producción relevante actual.

Entre los desarrollos destacados figuran:

Vicuña (BHP + Lundin): 395 ktpa promedio, inversión de US$ 7.000 millones, inicio previsto en 2030.

Taca Taca (First Quantum): 291 ktpa promedio, US$ 5.250 millones, producción desde 2030.

El Pachón (Glencore): 280 ktpa, US$ 9.500 millones, 2031.

MARA (Glencore): 250 ktpa CuEq, US$ 4.000 millones.

Los Azules (McEwen / Rio Tinto / Stellantis): 205 ktpa de cátodos, US$ 3.170 millones, inicio estimado en 2029.

“Si estos proyectos avanzan según cronograma, Argentina puede pasar de cero producción relevante a estar entre los diez mayores productores del mundo”, remarcó Meding. A su juicio, la ventana de oportunidad es clara: “La transición energética no espera. El cobre es el nuevo petróleo de la electrificación”.

Un país aún subexplorado

Pese al dinamismo, Argentina sigue siendo una frontera con amplio margen de crecimiento. Mientras Chile perfora entre 15 y 20 metros por km² y Perú entre 10 y 15, Argentina apenas alcanza entre 3 y 5 metros por km². Menos del 20% del terreno prospectivo ha sido explorado sistemáticamente.

“El país está subexplorado. Eso, lejos de ser una debilidad, es una oportunidad enorme”, explicó Meding. “Cada campaña exploratoria puede abrir un nuevo distrito”.

El gasto exploratorio pasó de US$ 124 millones en 2014 a US$ 493 millones en 2024 y US$ 431 millones en 2025. Hoy operan 74 compañías activas y el país ocupa el séptimo puesto global en exploración, por delante de Perú y Brasil. En 2025, el cobre concentró el 37% del presupuesto, seguido por oro (37%) y litio (16%).

Un mapa federal

Las provincias mineras exhiben perfiles diferenciados: San Juan combina cobre y oro; Catamarca integra cobre y litio; Santa Cruz es el corazón aurífero; Salta y Jujuy consolidan el litio; Mendoza emerge con cobre; Neuquén suma potasio y Río Negro proyecta uranio y oro.

Para Meding, el desarrollo será necesariamente federal. “No es una minería concentrada en una sola provincia. Es un fenómeno que puede dinamizar economías regionales y generar empleo de calidad en todo el país”, afirmó.

El mensaje final del ejecutivo fue contundente: “Argentina tiene una oportunidad histórica. Si logramos estabilidad, reglas claras y articulación público-privada, podemos transformar nuestra matriz productiva y convertirnos en un proveedor estratégico de minerales críticos para el mundo”.