Mendoza llega a la PDAC en busca de financiamiento para apuntalar proyectos mineros

Enviada especial a Canadá. La nueva edición de la feria organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada ( PDAC ) convertirá nuevamente a Toronto en el epicentro global de la industria. Y una delegación de Mendoza ya está en Canadá con el claro objetivo de conseguir financiamiento para impulsar los proyectos que ya están en marcha.

Frutas y verduras a $100: las promociones de una verdulería en Buenos Aires que se volvieron furor

La provincia va a presentar en la feria un Fondo Cerrado de Oferta Pública , un vehículo que buscará canalizar inversiones locales hacia proyectos mendocinos. En declaraciones a Los Andes desde Canadá , el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña , explicó que el instrumento, que aún se encuentra en etapa de estructuración, es, básicamente, un fideicomiso que cotiza en el mercado de valores de Argentina. Según detalló, se trata de un instrumento que combina regulación, transparencia y estándares de mercado similares a los utilizados en las principales jurisdicciones mineras del mundo.

“Lo hemos elegido así por motivos principalmente de transparencia y para ser innovadores en el desarrollo del financiamiento local de la exploración, como ocurre en los principales lugares del mundo”, afirmó.

El fondo funcionará como un fideicomiso financiero que podrá cotizar en el mercado de capitales argentino. La intención es que inversores, ya sean institucionales o privados, puedan tomar participación en una cartera diversificada de proyectos de exploración en Mendoza.

“Mediante este vehículo lo que buscamos, justamente, es canalizar inversiones genuinas, locales, de Argentina hacia la exploración en Mendoza”, remarcó Piña.

En la visión oficial, el desafío no es solo atraer capital extranjero, sino también desarrollar un ecosistema inversor doméstico capaz de financiar etapas tempranas del negocio minero.

“Esto es lo que necesitamos empezar a desarrollar, no solo para que se aceleren nuestros procesos de inversión, sino también para que nuestro ecosistema inversor local encuentre vehículos transparentes y bien regulados para invertir en minería de exploración”, sostuvo.

Mendoza, mejor posicionada en el arranque de la PDAC

La provincia llega a esta edición mejor posicionada que en años anteriores. El 2025 marcó un punto de inflexión: la aprobación del Malargüe Distrito Minero Occidental y la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino volvieron a colocar a Mendoza en el radar de exploradoras y desarrolladoras.

A ese hito político e institucional se sumó, hace apenas días, otra señal clave para el mercado: Mendoza volvió a integrar el Annual Survey of Mining Companies 2025 del Fraser Institute. En esta edición, que evaluó 68 jurisdicciones, obtuvo 53,06 puntos en el Investment Attractiveness Index (IAI) y se ubicó en el puesto 56, impulsada en parte por el cambio de clima político y social en la provincia.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 17.11.51 Los Andes está presente en Canadá cubriendo la PDAC

Por lo que conseguir financiamiento para impulsar al sector, es clave. Si tenemos en cuenta que la exploración minera es, por definición, una actividad de alto riesgo financiero, el diseño del fondo apunta a diversificar activos para mitigar ese riesgo.

“Hemos trabajado justamente en un business plan para entender cuántos proyectos debemos incorporar dentro del fondo para que puedan ser adquiridos, puestos en valor y potencialmente vendidos”, explicó Piña.

El ejecutivo subrayó que la clave está en distribuir la exposición. “En exploración tenés un riesgo muy grande. Son pocos los proyectos que llegan a avanzar en su geología y que pueden tener un retorno económico. Justamente, lo que nosotros estamos buscando es administrar ese riesgo tomando exposición a distintos proyectos”, indicó.

La misión comercial: proveedores en búsqueda de negocios

De la mano de ProMendoza, más de diez empresas proveedoras de bienes y servicios para la industria minera forman parte de la misión comercial. El objetivo es establecer contactos, cerrar acuerdos y, sobre todo, integrarse a cadenas de valor que hoy operan a escala global.

Para estas compañías, muchas de ellas con experiencia en energía, ingeniería, servicios ambientales y logística, la PDAC funciona como vidriera y como plataforma de negocios. Para tener una idea de la dimensión de la feria en la que se presenta la provincia: en 2025 contó con 27.353 participantes de 126 países, más de 2.500 inversores identificados y 1.200 expositores. La PDAC funciona como el lugar donde se negocian acuerdos, se presentan estudios económicos preliminares y se mide el pulso del clima inversor internacional.