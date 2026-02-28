Frutas y verduras a $100: las promociones de una verdulería en Buenos Aires que se volvieron furor

Una verdulería del oeste del Gran Buenos Aires lanzó una serie promociones con frutas y verduras a $100 y captó la atención de cientos de consumidores que buscan aliviar el gasto diario. El autoservicio mayorista y minorista La Nueva Luna presentó su cartelera bajo el lema “Todo por $100” en su local de Loma Hermosa.

El local está ubicado en Avenida Eva Perón 9415, a metros del Hospital Bocalandro. La iniciativa se implementó en los últimos días y provocó una fuerte concurrencia en la zona de Ruta 8.

La Nueva Luna reforzó su estrategia comercial con un sistema de “fila rápida” para agilizar la atención ante la cantidad de vecinos que se acercan a aprovechar las ofertas. El esquema apunta a reducir demoras y sostener el ritmo de ventas durante toda la jornada.

El comercio abre de 08:00 a 20:00 en horario corrido y se posiciona como referencia de precios bajos en el distrito. La promoción central incluye tres productos a valor simbólico: cebolla a $100 el kilo, pepino a $100 el kilo y rúcula a $100 el paquete.

Además de los productos destacados, l a lista de vegetales mantiene valores competitivos frente a supermercados y otras cadenas.

- El zapallito se ofrece a $300, el ajo grande a $300 y el choclo a $400.

- Tomate, berenjena y anco o batata figuran a $500.

- La zanahoria alcanza los $750 y el morrón se comercializa a $999.

La estrategia combina artículos de atracción con otros de mayor margen, lo que permite sostener la promoción principal y ampliar el volumen de ventas.

Frutas y opciones para compra familiar

En el sector frutero, los precios también muestran diferencias respecto a grandes superficies comerciales.

- La naranja se vende a $950, la manzana deliciosa a $999 y la pera a $1.200.

- La banana premium alcanza los $1.800, mientras que uva y ciruela se ubican en $1.999.

- El pelón se comercializa a $2.500.

- La sandía grande cuesta $4.000 por unidad y el melón Rocío de Miel $3.000.

Para quienes priorizan compras por cantidad, el local ofrece bolsa de cebolla a $5.999 y bolsa de papa nueva a $8.000. La combinación de precios promocionales, volumen y horario extendido consolidó a la verdulería como punto de referencia para el ahorro en el oeste bonaerense, en un contexto de consumo retraído y búsqueda constante de ofertas.