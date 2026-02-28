28 de febrero de 2026 - 10:52

Frutas y verduras a $100: las promociones de una verdulería en Buenos Aires que se volvieron furor

El esquema apunta a reducir demoras y sostener el ritmo de ventas durante toda la jornada.

El local está ubicado en Avenida Eva Perón 9415, a metros del Hospital Bocalandro. La iniciativa se implementó en los últimos días y provocó una fuerte concurrencia en la zona de Ruta 8.

Cómo combinar frutas y verduras para aprovechar sus nutrientes

El fenómeno en Loma Hermosa

La Nueva Luna reforzó su estrategia comercial con un sistema de “fila rápida” para agilizar la atención ante la cantidad de vecinos que se acercan a aprovechar las ofertas. El esquema apunta a reducir demoras y sostener el ritmo de ventas durante toda la jornada.

El comercio abre de 08:00 a 20:00 en horario corrido y se posiciona como referencia de precios bajos en el distrito. La promoción central incluye tres productos a valor simbólico: cebolla a $100 el kilo, pepino a $100 el kilo y rúcula a $100 el paquete.

Verduras con precios por debajo del promedio

Además de los productos destacados, la lista de vegetales mantiene valores competitivos frente a supermercados y otras cadenas.

- El zapallito se ofrece a $300, el ajo grande a $300 y el choclo a $400.

- Tomate, berenjena y anco o batata figuran a $500.

- La zanahoria alcanza los $750 y el morrón se comercializa a $999.

La estrategia combina artículos de atracción con otros de mayor margen, lo que permite sostener la promoción principal y ampliar el volumen de ventas.

Frutas y opciones para compra familiar

En el sector frutero, los precios también muestran diferencias respecto a grandes superficies comerciales.

- La naranja se vende a $950, la manzana deliciosa a $999 y la pera a $1.200.

- La banana premium alcanza los $1.800, mientras que uva y ciruela se ubican en $1.999.

- El pelón se comercializa a $2.500.

- La sandía grande cuesta $4.000 por unidad y el melón Rocío de Miel $3.000.

Para quienes priorizan compras por cantidad, el local ofrece bolsa de cebolla a $5.999 y bolsa de papa nueva a $8.000. La combinación de precios promocionales, volumen y horario extendido consolidó a la verdulería como punto de referencia para el ahorro en el oeste bonaerense, en un contexto de consumo retraído y búsqueda constante de ofertas.

