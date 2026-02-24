Empleados de comercio: escala salarial y cuánto gana un cajero en marzo 2026

Los empleados de comercio tendrán actualizaciones salariales con el sueldo marzo 2026, en el marco del acuerdo paritario vigente. Los montos incluyen sumas fijas no remunerativas que impactan en todas las categorías laborales.
Las escalas salariales de comercio se actualizan en marzo 2026 con sumas fijas y nuevos básicos. Los valores impactan en categorías como cajeros.
Entre los valores más consultados aparece el salario de cajero, tanto para jornada completa como para quienes trabajan media jornada. Las nuevas escalas establecen los ingresos básicos del sector hasta la próxima revisión paritaria.
La escala salarial de empleados de comercio correspondiente al período diciembre 2025 a marzo 2026 se compone de un sueldo básico más dos adicionales fijos no remunerativos: un incremento de $40.000 y una recomposición de $60.000.
La suma fija de $60.000 se paga durante diciembre, enero, febrero y marzo. El último pago correspondiente a marzo 2026 se incorporará al sueldo básico a partir de abril.
Las escalas vigentes son las siguientes:
Categoría Maestranza
Categoría Administrativo
Categoría Cajero
Categoría Personal Auxiliar
Categoría Auxiliar especializado
Categoría Vendedor
A estos valores se suman adicionales como antigüedad, presentismo y suplementos específicos según la tarea.
El acuerdo salarial tiene vigencia desde julio de 2025 hasta abril de 2026. Las partes volverán a reunirse en marzo de 2026 para analizar la evolución de la inflación y el impacto sobre los salarios.
Un cajero que trabaja 4 horas diarias durante 5 días a la semana cobra el salario proporcional al básico de jornada completa.
Tomando como referencia el sueldo de Cajero A, el ingreso mensual estimado por media jornada ronda los $585.000, sin considerar adicionales como antigüedad o presentismo. Estos conceptos pueden aumentar el monto final a cobrar.