Empleados de comercio: escala salarial y cuánto gana un cajero en marzo 2026

Los empleados de comercio tendrán actualizaciones salariales con el sueldo marzo 2026 , en el marco del acuerdo paritario vigente. Los montos incluyen sumas fijas no remunerativas que impactan en todas las categorías laborales.

Cuánto se gana haciendo delivery en marzo 2026: Rappi vs Pedidos Ya (cuánto deja por día)

Prepagas por encima de la inflación: subieron 34,5% y se llevan casi una quinta parte del salario

Entre los valores más consultados aparece el salario de cajero , tanto para jornada completa como para quienes trabajan media jornada. Las nuevas escalas establecen los ingresos básicos del sector hasta la próxima revisión paritaria.

La escala salarial de empleados de comercio correspondiente al período diciembre 2025 a marzo 2026 se compone de un sueldo básico más dos adicionales fijos no remunerativos: un incremento de $40.000 y una recomposición de $60.000 .

La suma fija de $60.000 se paga durante diciembre, enero, febrero y marzo. El último pago correspondiente a marzo 2026 se incorporará al sueldo básico a partir de abril.

Los cajeros tienen básicos definidos según categoría y adicionales específicos del convenio.

Categoría Maestranza

Maestranza A: $ 1.155.795

Maestranza B: $ 1.158.852

Maestranza C: $ 1.169.560

Categoría Administrativo

Administrativo A: $ 1.167.268

Administrativo B: $ 1.171.860

Administrativo C: $ 1.176.448

Administrativo D: $ 1.190.218

Administrativo E: $ 1.201.690

Administrativo F: $ 1.218.519

Categoría Cajero

Cajero A: $ 1.171.091

Cajero B: $ 1.176.448

Cajero C: $ 1.183.333

Empleados de comercio. (imagen ilustrativa) El sueldo varía según la jornada laboral y los extras como antigüedad y presentismo.

Categoría Personal Auxiliar

Personal Auxiliar A: $ 1.171.091

Personal Auxiliar B: $ 1.178.740

Personal Auxiliar C: $ 1.203.985

Categoría Auxiliar especializado

Auxiliar especializado A: $ 1.180.274

Auxiliar especializado B: $ 1.194.041

Categoría Vendedor

Vendedores A: $ 1.171.091

Vendedores B: $ 1.194.044

Vendedores C: $ 1.201.690

Vendedores D: $ 1.218.519

A estos valores se suman adicionales como antigüedad, presentismo y suplementos específicos según la tarea.

El acuerdo salarial tiene vigencia desde julio de 2025 hasta abril de 2026. Las partes volverán a reunirse en marzo de 2026 para analizar la evolución de la inflación y el impacto sobre los salarios.

Cuánto cobra un cajero de media jornada en marzo 2026

Un cajero que trabaja 4 horas diarias durante 5 días a la semana cobra el salario proporcional al básico de jornada completa.

Tomando como referencia el sueldo de Cajero A, el ingreso mensual estimado por media jornada ronda los $585.000, sin considerar adicionales como antigüedad o presentismo. Estos conceptos pueden aumentar el monto final a cobrar.