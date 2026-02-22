Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 23 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.395. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El dólar oficial para la venta minorista cerró la última rueda a $1.395 en Banco Nación. Para este lunes, abrirá al mismo precio. En la actualidad económica del país, durante la última semana y luego de la sanción de la reforma laboral, los bonos soberanos y las acciones ganaron porcentajes y el dólar tocó el piso más bajo desde septiembre.

dólar lunes 23 de febrero Dólar lunes 23 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 23 de febrero Banco Nación: $1.395

$1.395 Banco Galicia: $1.395

$1.395 Banco BBVA: $1.390

$1.390 Banco Santander: $1.405

$1.405 Banco Ciudad: $1.410

$1.410 Banco Patagonia: $1.410

$1.410 Banco Macro: $1.400

$1.400 Banco Hipotecario: $1.400

$1.400 Banco Supervielle: $1.404

$1.404 Banco Credicoop: $1.410

$1.410 Banco Piano: $1.410

$1.410 Banco Comercio: $1.400

$1.400 ICBC: $1.420

$1.420 Brubank: $1.395 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Las acciones y los bonos argentinos mantuvieron un desempeño positivo en la última rueda de la semana pasada, sosteniendo la tendencia alcista que se venía observando.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de la Modernización Laboral, el mercado cambiario continuó mostrando debilidad, con un dólar en descenso pese al respaldo que implican las compras en efectivo realizadas por el Banco Central.

Luego de que la Cámara Baja diera luz verde a la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, los bonos soberanos en dólares (tanto Bonares como Globales) avanzaron un 0,7%. En el mercado accionario, las mayores subas del Merval estuvieron lideradas por IRSA (+8,7%) y ByMA (+7,9%).

y los soberanos en dólares (tanto Bonares como Globales) En el mercado accionario, las mayores subas del estuvieron lideradas por (+8,7%) y (+7,9%). Al mismo tiempo, el riesgo país elaborado por JP Morgan, indicador que compara las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense con las de economías emergentes, disminuyó tres unidades para Argentina y se ubicó en 519 puntos básicos.

elaborado por indicador que compara las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense con las de economías emergentes, para Argentina y se ubicó en En el frente cambiario, el dólar profundizó su caída durante la jornada del viernes, acompañado por un importante volumen de operaciones de USD 475,7 millones en el segmento contado. Este nivel permitió al Banco Central continuar con la compra de divisas sin modificar la tendencia descendente del tipo de cambio. El dólar mayorista bajó $13 o 0,9% en el día, hasta $1.376, marcando su valor más bajo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero, el tipo de cambio oficial acumula una caída de $71, mientras que en el balance del inicio de 2026 la disminución alcanza $79 o 5,4%.