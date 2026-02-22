Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 23 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró la última rueda a $1.395 en Banco Nación. Para este lunes, abrirá al mismo precio. En la actualidad económica del país, durante la última semana y luego de la sanción de la reforma laboral, los bonos soberanos y las acciones ganaron porcentajes y el dólar tocó el piso más bajo desde septiembre.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 23 de febrero
Banco Nación: $1.395
Banco Galicia: $1.395
Banco BBVA: $1.390
Banco Santander: $1.405
Banco Ciudad: $1.410
Banco Patagonia: $1.410
Banco Macro: $1.400
Banco Hipotecario: $1.400
Banco Supervielle: $1.404
Banco Credicoop: $1.410
Banco Piano: $1.410
Banco Comercio: $1.400
ICBC: $1.420
Brubank: $1.395
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
Las acciones y los bonos argentinos mantuvieron un desempeño positivo en la última rueda de la semana pasada, sosteniendo la tendencia alcista que se venía observando.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de la Modernización Laboral, el mercado cambiario continuó mostrando debilidad, con un dólar en descenso pese al respaldo que implican las compras en efectivo realizadas por el Banco Central.
Luego de que la Cámara Baja diera luz verde a la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, los bonos soberanos en dólares (tanto Bonares como Globales) avanzaron un 0,7%. En el mercado accionario, las mayores subas del Merval estuvieron lideradas por IRSA (+8,7%) y ByMA (+7,9%).
Al mismo tiempo, el riesgo país elaborado por JP Morgan, indicador que compara las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense con las de economías emergentes, disminuyó tres unidades para Argentina y se ubicó en 519 puntos básicos.
En el frente cambiario, el dólar profundizó su caída durante la jornada del viernes, acompañado por un importante volumen de operaciones de USD 475,7 millones en el segmento contado. Este nivel permitió al Banco Central continuar con la compra de divisas sin modificar la tendencia descendente del tipo de cambio.
El dólar mayorista bajó $13 o 0,9% en el día, hasta $1.376, marcando su valor más bajo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero, el tipo de cambio oficial acumula una caída de $71, mientras que en el balance del inicio de 2026 la disminución alcanza $79 o 5,4%.
Observando la última semana, el dólar mayorista retrocedió $23,50 (o 1,7%). Con un techo de bandas cambiarias fijado por el BCRA en $1.595,93, la cotización quedó a $219,93 o 16% de ese límite, la mayor distancia registrada desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).
Por su parte, el dólar minorista cerró con una baja de $15 pesos (1,1%), ubicándose en $1.395 para la venta según el Banco Nación, el nivel más bajo desde el 29 de septiembre ($1.380). En el acumulado semanal, el billete al público descendió $25.