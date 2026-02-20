La probabilidad de que la economía Argentina caiga en recesión alcanza el 99%, según la Universidad Di Tella

De acuerdo con el último relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella , la probabilidad de que la actividad económica ingrese en una fase de recesión durante los próximos seis meses se ha situado en un alarmante 99%.

Este dato surge del Índice Líder, una herramienta diseñada para anticipar los cambios de tendencia en el ciclo económico , la cual registró una caída del 0,58% en su versión desestacionalizada durante el mes de enero.

Este deterioro no es un fenómeno aislado, sino que responde a una tendencia negativa que se viene consolidando desde diciembre de 2024.

El investigador Martín González Rozada explicó que la caída observada a principios de este año se debe fundamentalmente a la disminución de los índices bursátiles , el retroceso en los niveles de producción industrial y una baja en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en términos reales.

A pesar de que la economía mostró un rebote durante el segundo semestre de 2024, ese impulso se agotó rápidamente, dejando paso a un estancamiento que predominó durante casi todo el año pasado.

Los rubros más afectados

El análisis sectorial revela una realidad dispar pero con una fuerte carga negativa en los rubros de mayor peso. La industria manufacturera, por ejemplo, acumuló en noviembre su quinto mes consecutivo de retroceso con una caída interanual del 8,2%, siendo el sector con mayor incidencia en la baja general.

A este panorama se sumaron contracciones significativas en la pesca, el comercio y la construcción. No obstante, existen sectores que actúan como contrapeso, tales como la intermediación financiera, el agro y la minería, que han mostrado crecimientos sólidos que evitaron una caída aún mayor del Producto Interno Bruto.

A pesar de que las mediciones oficiales del Indec mostraron ciertos incrementos en periodos previos, el indicador de la Di Tella advierte sobre un giro inminente en el ciclo.

Mientras algunas consultoras privadas observan un panorama futuro algo más despejado gracias a un mayor orden macroeconómico y estabilidad política, persisten debilidades estructurales que condicionan la recuperación.

El mercado laboral se mantiene estancado y los ingresos de las familias continúan deprimidos, factores que afectan directamente la demanda interna y dificultan la posibilidad de que la economía logre eludir la recesión que los modelos matemáticos ya dan como un hecho casi inevitable.