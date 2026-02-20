20 de febrero de 2026 - 13:32

Viernes, sábado y domingo de ahorro: reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO

VEA y Disco reintegran 20% pagando con MODO viernes, sábado y domingo. Tope de $25.000 por banco y vigencia hasta el 28 de febrero.

El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

Los Andes
Por Melisa Sbrocco

Los supermercados VEA y Disco lanzan nuevamente una promoción que permite recuperar hasta $25.000 por banco en compras presenciales abonadas con MODO. La oferta aplica exclusivamente los viernes, sábados y domingos y se suma a otros descuentos bancarios vigentes.

La promoción está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado. Para acceder al reintegro es necesario cumplir con los requisitos de compra y pago establecidos por la entidad.

Cómo funciona el pago y qué bancos y sucursales participan

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse en línea de caja escaneando el código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde la aplicación del banco adherido. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la cuenta. No aplica para compras online ni transferencias.

MODO
La promoción es presencial en sucursales adheridas y el dinero se acredita dentro de los 30 días.

El beneficio es por banco y por mes, por lo que quienes tengan más de una entidad adherida pueden usar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, es acumulable con otras promociones bancarias vigentes.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP
Supermercados precios inflación alimentos
Para obtener el reintegro total se requiere una compra mínima de $100.000 en una sola operaci

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro total

El reintegro es del 20% con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el máximo beneficio es necesario realizar una compra de $100.000 en una sola operación durante los días habilitados.

Si se utilizan dos o más bancos adheridos, cada uno permite acceder al tope mensual correspondiente. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada.

