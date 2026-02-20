Viernes, sábado y domingo de ahorro: reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO

Los supermercados VEA y Disco lanzan nuevamente una promoción que permite recuperar hasta $25.000 por banco en compras presenciales abonadas con MODO. La oferta aplica exclusivamente los viernes, sábados y domingos y se suma a otros descuentos bancarios vigentes.
La promoción está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado. Para acceder al reintegro es necesario cumplir con los requisitos de compra y pago establecidos por la entidad.
Cómo funciona el pago y qué bancos y sucursales participan
Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse en línea de caja escaneando el código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde la aplicación del banco adherido. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la cuenta. No aplica para compras online ni transferencias.
El beneficio es por banco y por mes, por lo que quienes tengan más de una entidad adherida pueden usar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, es acumulable con otras promociones bancarias vigentes.
Bancos y billeteras adheridas
Banco Santander (solo con VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza