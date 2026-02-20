Viernes, sábado y domingo de ahorro: reintegro de hasta $25.000 pagando con MODO

VEA y Disco reintegran 20% pagando con MODO viernes, sábado y domingo. Tope de $25.000 por banco y vigencia hasta el 28 de febrero.

El beneficio es por banco y por mes, y se puede usar con más de una entidad adherida.

Los supermercados VEA y Disco lanzan nuevamente una promoción que permite recuperar hasta $25.000 por banco en compras presenciales abonadas con MODO. La oferta aplica exclusivamente los viernes, sábados y domingos y se suma a otros descuentos bancarios vigentes.

La promoción está vigente hasta el 28 de febrero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado. Para acceder al reintegro es necesario cumplir con los requisitos de compra y pago establecidos por la entidad.

Cómo funciona el pago y qué bancos y sucursales participan Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse en línea de caja escaneando el código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde la aplicación del banco adherido. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la cuenta. No aplica para compras online ni transferencias.

MODO La promoción es presencial en sucursales adheridas y el dinero se acredita dentro de los 30 días. El beneficio es por banco y por mes, por lo que quienes tengan más de una entidad adherida pueden usar cada una para acceder al tope correspondiente. Además, es acumulable con otras promociones bancarias vigentes.

Bancos y billeteras adheridas

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP Supermercados precios inflación alimentos Para obtener el reintegro total se requiere una compra mínima de $100.000 en una sola operaci Los Andes Sucursales VEA adheridas en Mendoza Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro total El reintegro es del 20% con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar el máximo beneficio es necesario realizar una compra de $100.000 en una sola operación durante los días habilitados. Si se utilizan dos o más bancos adheridos, cada uno permite acceder al tope mensual correspondiente. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada.