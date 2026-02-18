18 de febrero de 2026 - 12:12

Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto sale en Chile comparado con Argentina

El nuevo tope de gama ya se vende en ambos países y la brecha de precios, según el tipo de cambio, sorprende a los consumidores argentinos.

Con el dólar en Chile a 855 pesos chilenos, el valor convertido cambia el análisis para los argentinos.

El Samsung Galaxy S25 Ultra ya se consigue tanto en Chile como en Argentina, pero el precio final cambia de manera fuerte según el tipo de cambio vigente en cada país. La diferencia vuelve a generar interés entre quienes evalúan comprar tecnología fuera del país.

Con el dólar en Chile a 855 pesos chilenos y la cotización del Banco Nación en Argentina a $1.425 para dólar oficial, hacer la conversión permite dimensionar cuánto cuesta realmente el equipo en cada mercado.

Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra en Chile comparado con Argentina

En Chile, el Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Negro Intenso Titanio tiene un precio de $1.199.990 pesos chilenos. Con el dólar trasandino a 855 pesos chilenos, el valor del equipo equivale a aproximadamente 1.403 dólares.

Samsung S25 Ultra

Si esos 1.403 dólares se convierten al tipo de cambio del Banco Nación, con una cotización de $1.425 por dólar, el resultado es cercano a $1.999.275 pesos argentinos.

En contraste, en la tienda oficial de Samsung en Argentina, el mismo modelo se comercializa a $2.999.999, lo que marca una diferencia importante frente al valor convertido desde Chile.

Samsung S25 Ultra ARG

Qué características ofrece el Samsung Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra, modelo SM-S938BAKJLTL, funciona con Android y está equipado con el procesador Snapdragon® 8 Elite for Galaxy de 3 nm, Octa-Core, con velocidades de hasta 4.47GHz y 3.5GHz.

Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas y un sistema de cámaras compuesto por una lente frontal de 12 MP y un módulo trasero cuádruple de 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP. En memoria ofrece 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno.

La batería es de 5000 mAh y posee certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. También incluye lector de huella digital, reconocimiento facial, conectividad 5G, Wifi, Bluetooth y NFC, además de un armazón de aluminio blindado.

