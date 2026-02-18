Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto sale en Chile comparado con Argentina

El Samsung Galaxy S25 Ultra ya se consigue tanto en Chile como en Argentina , pero el precio final cambia de manera fuerte según el tipo de cambio vigente en cada país. La diferencia vuelve a generar interés entre quienes evalúan comprar tecnología fuera del país.

Con el dólar en Chile a 855 pesos chilenos y la cotización del Banco Nación en Argentina a $1.425 para dólar oficial, hacer la conversión permite dimensionar cuánto cuesta realmente el equipo en cada mercado.

En Chile , el Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Negro Intenso Titanio tiene un precio de $1.199.990 pesos chilenos . Con el dólar trasandino a 855 pesos chilenos , el valor del equipo equivale a aproximadamente 1.403 dólares .

Si esos 1.403 dólares se convierten al tipo de cambio del Banco Nación, con una cotización de $1.425 por dólar, el resultado es cercano a $1.999.275 pesos argentinos.

En contraste, en la tienda oficial de Samsung en Argentina , el mismo modelo se comercializa a $2.999.999 , lo que marca una diferencia importante frente al valor convertido desde Chile.

Samsung S25 Ultra ARG

Qué características ofrece el Samsung Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra, modelo SM-S938BAKJLTL, funciona con Android y está equipado con el procesador Snapdragon® 8 Elite for Galaxy de 3 nm, Octa-Core, con velocidades de hasta 4.47GHz y 3.5GHz.

Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas y un sistema de cámaras compuesto por una lente frontal de 12 MP y un módulo trasero cuádruple de 50 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP. En memoria ofrece 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno.

La batería es de 5000 mAh y posee certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. También incluye lector de huella digital, reconocimiento facial, conectividad 5G, Wifi, Bluetooth y NFC, además de un armazón de aluminio blindado.