Samsung deja de actualizar estos celulares y tus datos personales podrían quedar en riesgo

La serie Galaxy S21 de Samsung fue un éxito rotundo desde su lanzamiento en 2021. Sin embargo, para los millones de usuarios que aún los conservan, llegó una noticia difícil de digerir: el fin de las actualizaciones oficiales.

Aunque estos teléfonos sigan funcionando de maravilla en lo técnico, el reloj no se detiene. Con el calendario marcando el límite del soporte técnico, la seguridad de tus datos personales entra en una zona de peligro inminente.

El problema principal no es que el celular deje de encender, sino que se vuelve vulnerable ante ataques externos. Al no recibir parches de seguridad, los piratas informáticos encuentran puertas abiertas más fáciles de explotar.

Por esta razón, se recomienda no tener instaladas aplicaciones sensibles, como home banking o billeteras virtuales, en equipos obsoletos. Sin actualizaciones, el riesgo de robo de identidad o de dinero aumenta drásticamente cada día.

Además, al no haber nuevas versiones del sistema Android, el teléfono perderá funciones modernas. Esto significa que las herramientas existentes no recibirán correcciones, aumentando la inestabilidad del equipo.

¿Cuáles son los modelos afectados?

La lista de dispositivos que pierden el soporte de Samsung incluye tres versiones específicas: el Galaxy S21, el Galaxy S21 Plus y el potente Galaxy S21 Ultra. Se estima que hay hasta 25 millones de estos equipos en uso a nivel mundial.

Sin embargo, hay una excepción importante: si tenés un Galaxy S21 FE 5G, podés respirar tranquilo por ahora. Este modelo en particular seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad hasta el año 2026.

image

La solución para no quedar desprotegido

Si estás pensando en renovar tu equipo para evitar estos riesgos, la recomendación es mirar hacia los modelos más recientes. A partir de la serie S24, Samsung ofrece siete años de soporte oficial.

image

Invertir en un modelo lanzado desde 2024 te garantiza tranquilidad a largo plazo. Así, tendrás la certeza de que tus cuentas bancarias y correos electrónicos estarán protegidos por mucho más tiempo.