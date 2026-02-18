18 de febrero de 2026 - 12:25

Samsung deja de actualizar estos celulares y tus datos personales podrían quedar en riesgo

Si tenés uno de los modelos más exitosos de Samsung, tu seguridad está en riesgo. Enterate cuáles se quedan sin soporte y por qué es peligroso usarlos.

Estos son los modelos de gama alta a los que Samsung dejará de brindar soporte.&nbsp;

Estos son los modelos de gama alta a los que Samsung dejará de brindar soporte. 

Foto:

Por Redacción

La serie Galaxy S21 de Samsung fue un éxito rotundo desde su lanzamiento en 2021. Sin embargo, para los millones de usuarios que aún los conservan, llegó una noticia difícil de digerir: el fin de las actualizaciones oficiales.

Leé además

ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazon y la circulacion de adultos mayores

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Por Daniela Leiva
que comer esta semana: 5 recetas faciles, rapidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Por Daniela Leiva

Aunque estos teléfonos sigan funcionando de maravilla en lo técnico, el reloj no se detiene. Con el calendario marcando el límite del soporte técnico, la seguridad de tus datos personales entra en una zona de peligro inminente.

image

Un riesgo invisible pero real para tu dinero

El problema principal no es que el celular deje de encender, sino que se vuelve vulnerable ante ataques externos. Al no recibir parches de seguridad, los piratas informáticos encuentran puertas abiertas más fáciles de explotar.

Por esta razón, se recomienda no tener instaladas aplicaciones sensibles, como home banking o billeteras virtuales, en equipos obsoletos. Sin actualizaciones, el riesgo de robo de identidad o de dinero aumenta drásticamente cada día.

image

Además, al no haber nuevas versiones del sistema Android, el teléfono perderá funciones modernas. Esto significa que las herramientas existentes no recibirán correcciones, aumentando la inestabilidad del equipo.

¿Cuáles son los modelos afectados?

La lista de dispositivos que pierden el soporte de Samsung incluye tres versiones específicas: el Galaxy S21, el Galaxy S21 Plus y el potente Galaxy S21 Ultra. Se estima que hay hasta 25 millones de estos equipos en uso a nivel mundial.

Sin embargo, hay una excepción importante: si tenés un Galaxy S21 FE 5G, podés respirar tranquilo por ahora. Este modelo en particular seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad hasta el año 2026.

image

La solución para no quedar desprotegido

Si estás pensando en renovar tu equipo para evitar estos riesgos, la recomendación es mirar hacia los modelos más recientes. A partir de la serie S24, Samsung ofrece siete años de soporte oficial.

image

Invertir en un modelo lanzado desde 2024 te garantiza tranquilidad a largo plazo. Así, tendrás la certeza de que tus cuentas bancarias y correos electrónicos estarán protegidos por mucho más tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La marca de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo

Los motivos del cierre de Fate, la histórica marca de neumáticos: 920 despidos

Por Redacción Economía
Con el dólar en Chile a 855 pesos chilenos, el valor convertido cambia el análisis para los argentinos.

Samsung Galaxy S25 Ultra: cuánto sale en Chile comparado con Argentina

Por Melisa Sbrocco
El AirTag de Apple es uno de los smart tags más populares.

Smart tags: qué son, cómo funcionan y por qué conviene comprar estos gadgets

Por Claudio Barros
Falla mundial de YouTube generó problemas para reproducir videos.

YouTube sufrió una caída global que afectó a miles de usuarios

Por Redacción