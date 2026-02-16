16 de febrero de 2026 - 14:15

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Sin pasar horas en la cocina, cinco propuestas sin harina, frescas y fáciles, ideales para atravesar el verano con platos livianos y sabrosos.

menú semanal pollo con ensalada
Por Daniela Leiva

Con el calor del verano, pensar en el almuerzo puede convertirse en un desafío. Nadie quiere prender el horno al mediodía ni pasarse horas en la cocina, por lo que en esta época buscamos platos frescos, livianos y que se preparen rápido, pero que al mismo tiempo sean nutritivos y nos dejen satisfechos hasta la tarde.

Reducir la harina también ayuda a sentirnos más livianos, algo que en los días de altas temperaturas se agradece. Por eso, estas cinco recetas sin harina, pensadas especialmente para el verano: muchas verduras, algo de proteína y preparaciones simples que se consiguen con ingredientes de cualquier verdulería o supermercado argentino.

Son opciones prácticas, ideales para cocinar en el momento o dejar listas con anticipación y guardar en la heladera. Perfectas para quienes trabajan desde casa, para llevar en un tupper o para resolver el almuerzo familiar sin complicaciones.

1. Ensalada fresca de arroz y atún

Ingredientes

  • 1 taza de arroz (puede ser integral o blanco)
  • 1 lata de atún al natural
  • 1 tomate grande
  • ½ cebolla
  • Jugo de ½ limón
  • Aceite de oliva y sal

Paso a paso

  1. Herví el arroz según las indicaciones del paquete y dejalo enfriar.
  2. Herví el choclo.
  3. Cortá el tomate, el choclo y la cebolla en cubitos pequeños.
  4. En un bol grande mezclá el arroz frío, el atún escurrido y las verduras.
  5. Condimentá con limón, aceite y sal.
  6. Guardá en la heladera hasta servir.
    arroz con atún

2. Tarta sin masa de espinaca y queso

Ingredientes

  • 2 atados de espinaca fresca (o 1 paquete congelado)
  • 3 huevos
  • 150 g de queso cremoso o muzzarella
  • ½ cebolla
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

  1. Salteá la cebolla picada hasta que esté transparente.
  2. Agregá la espinaca limpia y cociná hasta que reduzca.
  3. En un bol, batí los huevos y sumá la espinaca cocida y el queso en cubitos.
  4. Condimentá.
  5. Volcá en una fuente aceitada y cociná en horno medio unos 20-25 minutos hasta que esté firme.
    tarta de espinaca y queso

3. Bowl de pollo grillado con palta

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo
  • 1 palta
  • 1 zanahoria rallada
  • Tomates cherry
  • Hojas verdes (lechuga o rúcula)
  • Jugo de limón
  • Aceite y sal

Paso a paso

  1. Cociná la pechuga en una plancha o sartén con un poco de aceite hasta que esté dorada. Cortala en tiras.
  2. En un bol armá una base con hojas verdes, agregá la zanahoria rallada, la palta en cubos y el pollo.
  3. Condimentá con limón, aceite y sal.
    pollo

4. Revuelto de zapallitos y huevo

Ingredientes

  • 2 zapallitos
  • 2 huevos
  • ½ cebolla
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Cortá los zapallitos en cubos chicos y picá la cebolla.
  2. Salteá en una sartén hasta que estén tiernos.
  3. Batí los huevos y volcá sobre las verduras.
  4. Revolvé hasta que el huevo esté cocido pero cremoso.
  5. Terminá con queso rallado por encima.
    revueltos de zapallitos y huevo

5. Ensalada caprese con huevo duro

Ingredientes

  • 2 tomates grandes
  • 150 g de muzzarella
  • 2 huevos duros
  • Hojas de albahaca
  • Aceite de oliva y sal

Paso a paso

  1. Herví los huevos durante 10 minutos y pelalos.
  2. Cortá los tomates y la muzzarella en rodajas.
  3. Armá el plato alternando tomate, queso y huevo en rodajas.
  4. Agregá albahaca fresca, aceite de oliva y sal.
    ensalada capresse
