Este mueble pasó de moda: así es la opción más cómoda que lo reemplaza y se usa en las casas modernas

Olvidate de los muebles pesados que acumulan suciedad. Conocé la alacena modular elevada, el sistema que elimina rincones con polvo y aporta amplitud a las casas actuales.

El tradicional aparador clásico pasa de moda. 

Por Sofía Serelli

La arquitectura doméstica está dejando atrás los muebles pesados que dificultan la circulación y acumulan objetos sin control. El tradicional aparador clásico pasa de moda frente a soluciones más ligeras pensadas para la comodidad total. Hoy, la prioridad es la funcionalidad, buscando opciones que simplifiquen la limpieza y mejoren la luminosidad de cada ambiente.

En los últimos años, el diseño interior ha redefinido lo que significa una organización eficiente del hogar. Aquellas piezas robustas que antes eran el centro del comedor hoy se perciben como obstáculos que no encajan con las nuevas rutinas. La tendencia actual se inclina por la ligereza y la versatilidad para ganar bienestar cotidiano.

Por qué el aparador clásico ya no encaja en la vida moderna

El mueble antiguo, si bien fue un estándar de decoración, se volvió difícil de mover y propenso a acumular cosas de forma desordenada. En las casas modernas, donde el espacio suele ser acotado, estos volúmenes restan metros valiosos de circulación y oscurecen los ambientes. La respuesta a este problema es la alacena modular elevada.

Este sistema mezcla almacenamiento inteligente con un diseño liviano que aporta una inmediata sensación de amplitud. Al ser una estructura suspendida, libera la superficie del piso, permitiendo que la vista recorra el ambiente sin interrupciones. Esta característica es clave para lograr espacios más luminosos, un objetivo central en la arquitectura contemporánea.

Menos limpieza y más eficiencia en metros cuadrados

La preferencia por los muebles elevados no responde solo a una cuestión de estética; tiene un trasfondo práctico directo en la vida cotidiana. La ausencia de patas evita la formación de esos rincones típicos donde se junta pelusa y polvo, lo que reduce drásticamente el tiempo dedicado a la limpieza diaria.

Para quienes viven en departamentos chicos, este beneficio es decisivo. El diseño suspendido permite aprovechar cada metro cuadrado con eficiencia, facilitando la movilidad en ambientes reducidos sin tener que sacrificar el estilo decorativo. Es una solución que prioriza la accesibilidad y la posibilidad de reconfigurar la casa sin grandes esfuerzos.

Un diseño que se adapta a las nuevas casas multifuncionales

La personalización es otro de los pilares de este cambio. Las alacenas modulares permiten al usuario elegir profundidad, altura y materiales. Esto hace que el mueble se adapte perfectamente tanto a cocinas integradas como a livings o comedores minimalistas.

En la actualidad, las casas son espacios multifuncionales donde conviven el trabajo, el descanso y la vida social. Por eso, contar con compartimentos internos a medida ayuda a que los espacios se perciban más ordenados y armónicos.

Además, estas piezas son compatibles con iluminación LED integrada. Las tiras internas no solo realzan la vajilla, sino que suman una atmósfera cálida, cumpliendo un doble rol funcional y estético que el aparador tradicional no puede igualar. La casa moderna prioriza la posibilidad de transformar los espacios según la necesidad del momento.

