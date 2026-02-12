Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

Los tuppers viejos que ya no se usan en casa, pueden convertirse en increíbles ideas para el jardín. Dos opciones de reciclaje logran devolverles utilidad.

Los tuppers viejos, a menudo olvidados y guardados en los armarios, pueden tener una nueva vida valiosa en casa. Con un poco de creatividad y los materiales adecuados, pueden convertirse en dos ideas productivas. Además, con pocas herramientas logran un propósito nuevo y ayudan al mismo tiempo al medio ambiente.

La colección de tuppers en casa pueden ser la opción de volverlos a tener en cuenta. Cómo realizar macetas decorativas para el jardín Los tuppers viejos son perfectos para convertir en macetas decorativas, ideales para plantas pequeñas, hierbas o flores que se desean tener al alcance. Lo mejor de todo es que estos recipientes son livianos, resistentes y fáciles de manejar.

Materiales adicionales que se necesitan Pintura o cuerda decorativa (opcional).

o decorativa (opcional). Piedras pequeñas para drenaje.

para drenaje. Tierra para macetas.

Debemos elegir el tupper adecuado: seleccionar el recipiente que tenga suficiente profundidad para permitir el crecimiento de las raíces de la planta. Luego, deben realizarse agujeros para el drenaje. Puede utilizarse un clavo o una broca fina para perforar el fondo del tupper. Esto permitirá que el agua de riego se drene correctamente y evitar el encharcamiento. A la hora de personalizar puede pintarse o cubrirse con tela o cuerda decorativa para que se vea más atractivo. En caso de preferir un aspecto más rústico, puede dejarse tal cual está o añadirle un toque de pintura envejecida. Ahora solo queda llenarlo con tierra: puede colocarse una capa de piedras pequeñas en el fondo para ayudar con el drenaje, luego llenar el tupper con tierra para macetas. Por último, solo queda colocar una planta o flor favorita en la maceta y regarla según las necesidades de la especie. Cómo preparar un semillero para cultivar plantas Los tuppers también son ideales para iniciar cultivos antes de trasplantarlos al jardín. Gracias a su tamaño y a su capacidad para mantener la humedad, los tuppers viejos son perfectos para usar como semilleros en los que se puede germinar semillas y preparar las plantas para el trasplante.

Materiales adicionales que necesitarás Tierra para germinación.

para germinación. Semillas de la planta que deseas cultivar.

Antes debemos limpiar el tupper y que esté seco para no generar una humedad adicional. Luego, hay que realizar agujeros de drenaje. Al igual que con las macetas, los agujeros en el fondo del tupper permiten que el agua se drene correctamente. Ahora debe llenarse con tierra liviana ideal para la germinación o una mezcla que tenga buena aireación. Una vez bien organizada la tierra, queda sembrar las semillas. Para eso, debemos colocarlas cubriéndolas poco a poco con tierra. Es importante no poner demasiadas semillas, ya que necesitan espacio para crecer. Para la germinación es importante cubrir el tupper. Con la tapa o una lámina de plástico transparente sobre el recipiente ayuda a mantener la humedad. Por último, debemos colocar el tupper en un lugar cálido. Para eso, debemos asegurar de que esté en un área donde reciba luz indirecta. Esos tuppers que quedan olvidados en el tiempo ocupando lugar, pueden convertirse en una inversión para las plantas. Con un poco de imaginación y los materiales adecuados, pueden convertirse en elementos útiles y decorativos para el jardín.