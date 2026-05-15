15 de mayo de 2026 - 09:43

Las valijas viejas en casa, no las tires, tenés un tesoro: 2 usos que le dan un valor creativo y funcional

Algunas valijas quedan amontonadas y ocupan espacios dentro de casa. Por eso, existen dos ideas que le dan un valor importante con ingenio y creatividad.

Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Foto:

WEB
Por Alejo Zanabria

Las valijas viejas suelen terminar olvidadas en una habitación, debajo de la cama o directamente amontonadas con objetos viejos pero significativos. Sin embargo, se puede recuperar su valor con dos motivos inesperados. El reciclaje creativo puede convertirlas en piezas útiles y decorativas para cualquier espacio de casa.

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reciclaje de valijas
Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Cómo crear baúles vintage con valijas viejas

Un uso práctico para las valijas antiguas es convertirlas en baúles vintage. Este tipo de reciclaje es sumamente decorativo porque aporta carácter y permite sumar espacio de guardado sin muebles grandes. Las valijas rígidas, de cuero o cartón prensado, son las más buscadas para esta idea.

Materiales necesarios:

  • Valija vieja en buen estado estructural.
  • Lija fina.
  • Pintura o barniz (opcional).
  • Trapo limpio.
  • Patas de madera o metal (opcional).
  • Tornillos y destornillador.

Paso a paso para este reciclaje

  • Primero, debemos limpiar bien la valija y lijarla suavemente si la superficie lo necesita.
  • Luego, puede dejarse en su apariencia original, aplicar barniz o pintura para protegerla.
  • Para que no toque el pise y se dañe pronto, podemos colocarle patas en la base.
  • Finalmente, queda como baúl para guardar mantas, libros o ropa, o como mesa auxiliar decorativa.
reciclaje de valijas
Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Camas para mascotas con valijas es una opción interesante

Otro uso es transformar las valijas viejas en camas para mascotas. Esta opción de reciclaje combina funcionalidad y diseño, ya que se adapta fácilmente a distintos estilos de hogar.

Materiales necesarios:

  • Valija vieja (preferentemente rígida).
  • Almohadón o colchón pequeño.
  • Tela lavable.
  • Tijeras.
  • Pegamento fuerte o grampas.
  • Patas bajas (opcional).

Paso a paso

  • Antes de comenzar, debemos limpiar la valija y, si es necesario, retirar una tapa o dejarla abierta.
  • Luego, colocamos el almohadón forrado con tela lavable.
  • Para mayor estabilidad, se pueden agregar patas bajas.
reciclaje de valijas
Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

Antes de descartarlas, estas dos ideas logran convertirlas en ideas útiles dentro de casa.

El resultado es una cama firme, fácil de limpiar y con un diseño original cómo para que las mascotas adopten rápidamente.

Las valijas viejas pueden dejar de ser un tumulto con los objetos del pasado. Convertidas en estas ideas creativas, recuperan valor y funcionalidad con pocos materiales.

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