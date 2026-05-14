Los potes de crema usados suelen terminar en la basura apenas se vacían, pero pueden convertirse en un recurso muy útil para el hogar. Por su tamaño, tapa y forma resistente, son ideales para proyectos de reciclaje , organización y decoración. Antes de reutilizarlos, el paso clave es limpiarlos bien.

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Cualquier resto de crema puede dejar olor, manchar materiales o dificultar que la pintura se adhiera correctamente.

La primera opción es convertirlos en pequeños organizadores . Funcionan muy bien para guardar broches, gomitas de pelo, clips, hisopos, hebillas, botones o accesorios chicos.

No tires los potes de crema usados, conservas un tesoro en casa las 3 mejores formas de reutilizarlos (4)

Paso a paso:

Lavá el pote con agua caliente y detergente.

Secalo por completo para que no quede humedad.

Pasá un algodón con alcohol por la superficie.

Pintá el exterior o cubrilo con papel adhesivo.

Agregá una etiqueta para identificar qué guarda cada pote.

2. Mini macetas para suculentas o esquejes

Los potes más firmes pueden transformarse en mini macetas para suculentas, cactus pequeños o esquejes que todavía están en etapa de crecimiento.

Materiales:

Pote de crema limpio.

Clavo caliente, punzón o taladro pequeño.

Piedritas o leca para drenaje.

Tierra liviana para macetas.

Suculenta, cactus o esqueje.

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Paso a paso:

Hacé dos o tres agujeros en la base para que drene el agua.

Colocá una capa fina de piedritas o leca.

Agregá tierra sin compactarla demasiado.

Plantá la suculenta y afirmá suavemente alrededor.

Regá poco y dejala en un lugar con buena luz.

El error más común es usar el pote sin agujeros. Si el agua queda acumulada, las raíces pueden pudrirse y la planta se deteriora rápido.

3. Contenedores decorativos para cajones y placares

Otra forma práctica de reutilizarlos es convertirlos en separadores para cajones. Sirven para ordenar bijouterie, monedas, tornillos, botones, hilos o productos chicos de costura.

Materiales:

Varios potes del mismo tamaño.

Papel contact, tela o pintura.

Silicona caliente, opcional.

Cartón firme para armar una base, opcional.

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Paso a paso: