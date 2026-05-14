14 de mayo de 2026 - 13:45

No tires los potes de crema usados, conservas un tesoro en casa: las 3 mejores formas de reutilizarlos

Con limpieza, pintura y algunos materiales simples, pueden transformarse en organizadores, mini macetas o contenedores decorativos.

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Cualquier resto de crema puede dejar olor, manchar materiales o dificultar que la pintura se adhiera correctamente.

1. Organizadores para baño, escritorio o maquillaje

La primera opción es convertirlos en pequeños organizadores. Funcionan muy bien para guardar broches, gomitas de pelo, clips, hisopos, hebillas, botones o accesorios chicos.

Materiales:

  • Potes de crema vacíos y limpios.
  • Alcohol o detergente para desengrasar.
  • Pintura acrílica, aerosol o papel adhesivo.
  • Pincel, esponja o cinta decorativa.
  • Etiquetas pequeñas, opcional.
No tires los potes de crema usados, conservas un tesoro en casa las 3 mejores formas de reutilizarlos (4)

Paso a paso:

  • Lavá el pote con agua caliente y detergente.
  • Secalo por completo para que no quede humedad.
  • Pasá un algodón con alcohol por la superficie.
  • Pintá el exterior o cubrilo con papel adhesivo.
  • Agregá una etiqueta para identificar qué guarda cada pote.

2. Mini macetas para suculentas o esquejes

Los potes más firmes pueden transformarse en mini macetas para suculentas, cactus pequeños o esquejes que todavía están en etapa de crecimiento.

Materiales:

  • Pote de crema limpio.
  • Clavo caliente, punzón o taladro pequeño.
  • Piedritas o leca para drenaje.
  • Tierra liviana para macetas.
  • Suculenta, cactus o esqueje.
No tires los potes de crema usados, conservas un tesoro en casa las 3 mejores formas de reutilizarlos (1)

Paso a paso:

  • Hacé dos o tres agujeros en la base para que drene el agua.
  • Colocá una capa fina de piedritas o leca.
  • Agregá tierra sin compactarla demasiado.
  • Plantá la suculenta y afirmá suavemente alrededor.
  • Regá poco y dejala en un lugar con buena luz.

El error más común es usar el pote sin agujeros. Si el agua queda acumulada, las raíces pueden pudrirse y la planta se deteriora rápido.

3. Contenedores decorativos para cajones y placares

Otra forma práctica de reutilizarlos es convertirlos en separadores para cajones. Sirven para ordenar bijouterie, monedas, tornillos, botones, hilos o productos chicos de costura.

Materiales:

  • Varios potes del mismo tamaño.
  • Papel contact, tela o pintura.
  • Silicona caliente, opcional.
  • Cartón firme para armar una base, opcional.
No tires los potes de crema usados, conservas un tesoro en casa las 3 mejores formas de reutilizarlos (3)

Paso a paso:

  • Decorá todos los potes con el mismo estilo para que queden prolijos.
  • Ubicalos dentro del cajón según el espacio disponible.
  • Si querés que no se muevan, pegalos sobre una base de cartón.
  • Separá los objetos por tipo para encontrarlos más rápido.

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