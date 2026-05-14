Los potes de crema usados suelen terminar en la basura apenas se vacían, pero pueden convertirse en un recurso muy útil para el hogar. Por su tamaño, tapa y forma resistente, son ideales para proyectos de reciclaje, organización y decoración. Antes de reutilizarlos, el paso clave es limpiarlos bien.
Cualquier resto de crema puede dejar olor, manchar materiales o dificultar que la pintura se adhiera correctamente.
1. Organizadores para baño, escritorio o maquillaje
La primera opción es convertirlos en pequeños organizadores. Funcionan muy bien para guardar broches, gomitas de pelo, clips, hisopos, hebillas, botones o accesorios chicos.
- Potes de crema vacíos y limpios.
- Alcohol o detergente para desengrasar.
- Pintura acrílica, aerosol o papel adhesivo.
- Pincel, esponja o cinta decorativa.
- Etiquetas pequeñas, opcional.
No tires los potes de crema usados, conservas un tesoro en casa las 3 mejores formas de reutilizarlos (4)
Paso a paso:
- Lavá el pote con agua caliente y detergente.
- Secalo por completo para que no quede humedad.
- Pasá un algodón con alcohol por la superficie.
- Pintá el exterior o cubrilo con papel adhesivo.
- Agregá una etiqueta para identificar qué guarda cada pote.
2. Mini macetas para suculentas o esquejes
Los potes más firmes pueden transformarse en mini macetas para suculentas, cactus pequeños o esquejes que todavía están en etapa de crecimiento.
Materiales:
- Pote de crema limpio.
- Clavo caliente, punzón o taladro pequeño.
- Piedritas o leca para drenaje.
- Tierra liviana para macetas.
- Suculenta, cactus o esqueje.
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Paso a paso:
- Hacé dos o tres agujeros en la base para que drene el agua.
- Colocá una capa fina de piedritas o leca.
- Agregá tierra sin compactarla demasiado.
- Plantá la suculenta y afirmá suavemente alrededor.
- Regá poco y dejala en un lugar con buena luz.
El error más común es usar el pote sin agujeros. Si el agua queda acumulada, las raíces pueden pudrirse y la planta se deteriora rápido.
3. Contenedores decorativos para cajones y placares
Otra forma práctica de reutilizarlos es convertirlos en separadores para cajones. Sirven para ordenar bijouterie, monedas, tornillos, botones, hilos o productos chicos de costura.
Materiales:
- Varios potes del mismo tamaño.
- Papel contact, tela o pintura.
- Silicona caliente, opcional.
- Cartón firme para armar una base, opcional.
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Paso a paso:
- Decorá todos los potes con el mismo estilo para que queden prolijos.
- Ubicalos dentro del cajón según el espacio disponible.
- Si querés que no se muevan, pegalos sobre una base de cartón.
- Separá los objetos por tipo para encontrarlos más rápido.