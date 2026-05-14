Se viene el frío y la nieve: los trabajos de Vialidad Nacional para mejorar las rutas en Mendoza

Vialidad Nacional inició este 14 de mayo el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026 , con el objetivo de garantizar la transitabilidad en rutas nacionales y pasos fronterizos frente a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada . El operativo se activa en un escenario climático que anticipa un marcado descenso de temperatura en Mendoza, especialmente hacia el sábado.

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Se viene el frío y se esperan nevadas para el sábado, ¿Llegarán al llano?

El plan, que se realiza todos los años, abarca más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales de Mendoza y las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego . Para su ejecución, se despliegan más de 450 agentes viales especializados y unos 350 equipos, entre barredoras, sopladores de nieve y equipos de aplicación de sal en grano y solución salina.

A través de los distritos involucrados, se organizan, desde los diferentes campamentos viales y puestos fijos, las tareas que se llevarán adelante durante la época más fría del año. Estas consisten en trabajos preventivos y correctivos, ejecutados esencialmente con equipamiento y personal propios, y complementados mediante la contratación de empresas especializadas en el rubro.

Entre las principales acciones se destacan el despeje de nieve, la distribución de sal granular para evitar la formación de hielo y el riego preventivo con solución salina . En rutas de ripio también se realizan trabajos de limpieza y despeje de nieve para asegurar la circulación.

Un frente frío que da inicio a la temporada invernal

El inicio del operativo coincide con un cambio de condiciones meteorológicas en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico, jueves y viernes se mantendrán relativamente estables, con máximas cercanas a los 20°C y viento norte débil.

Sin embargo, durante la madrugada del sábado ingresará un sistema frontal del sur que provocará un fuerte descenso térmico, aumento de la nubosidad y precipitaciones.

Galería de fotos así está Mendoza bajo la nieve en medio de la ola polar. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes.

Para el sábado 16 se esperan lluvias débiles en gran parte del territorio y no se descarta la caída de nieve en zonas cercanas al llano, especialmente en sectores de precordillera del Valle de Uco como San Carlos, Tunuyán y el oeste de Tupungato, además de áreas del oeste de Malargüe, San Rafael y el Gran Mendoza. En el llano, la temperatura máxima apenas alcanzaría entre 9°C y 10°C. En este contexto, las tareas del PIMI cobran especial relevancia.

Desde Vialidad Nacional recomendaron circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente ante condiciones climáticas adversas que podrían afectar tanto caminos de alta montaña como corredores cercanos a zonas urbanas.