Falleció Coco Yañez, un reportero gráfico que dejó huella

Con una trayectoria que marcó el periodismo visual de la región, el reconocido fotógrafo dejó un legado invaluable de compromiso y elegancia profesional. Tenía 81 años.

Mendoza despide a uno de sus observadores más agudos y respetados. Según confirmó su familia, anoche falleció Jorge Heriberto "Coco" Yañez, un referente indiscutido de la fotografía local que supo retratar con maestría los acontecimientos más trascendentes de las últimas décadas.

Nació el 10 de abril de 1945. A los 15 años entró como ayudante en una casa de fotografía. Le regalaron una cámara y ahí cambió todo en su vida personal y profesional. A los 18 años ingresó al Banco de Previsión Social y con su sueldo puedo comprarse una cámara Yashica.

Su camino en el fotoperiodismo comenzó en los años 70 en el diario Clarín. Tras un paso por Ecuador, regresó en 1979 para integrarse nuevamente a la corresponsalía mendocina del medio nacional, donde desempeñó una labor fundamental hasta 2009. Su cámara fue también testigo privilegiado de la vida institucional de la provincia, trabajando para el Gobierno de Mendoza durante el histórico regreso de la democracia y los inicios de los años 90. En el último tiempo, continuaba aportando su mirada comprometida a través de colaboraciones en el portal El Otro.

Como la mayoría de sus colegas, fue un activo integrante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

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Más allá de su innegable pericia técnica, Coco será recordado por su temple, su rectitud y esa postura elegante y protectora que mantenía siempre detrás del visor. Deja un archivo visual que es patrimonio de todos los mendocinos y un vacío profundo entre sus colegas y seres queridos. Quienes deseen brindar un último adiós podrán acercarse hoy a Avenida San Martín Sur 1380, Godoy Cruz, en horario de 11.00 a 14.30.