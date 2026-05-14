14 de mayo de 2026 - 10:56

Sortean $10.100 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar, precio y por qué no tirar la boleta aunque pierdas

Sigue vigente el sorteo de los 10 premios extra por 15.000 dólares para viajar al Mundial 2026. ¿Cómo participar?

Quini 6

Quini 6

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Lotería de Santa Fe
Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo

Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo

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Lotería de Santa Fe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Sortearán un pozo acumulado de $10.100 millones en el próximo Quini 6, uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

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Será el domingo 17 de mayo a las 21.15 cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en los sorteos previos, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

Quini 6 de $10.100 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El domingo 17 de mayo (sorteo N° 3.374), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.100 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $4.640 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $2.290 millones
  • La Segunda: $1.520 millones
  • Revancha: $5.750 millones
  • Siempre Sale: $385 millones
  • Extra: $155 millones

Se esperan 1,6 millones de apuestas, según la organizadora del sorteo.

Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo
Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo

Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo

Sorteo extra en el Quini 6 por el Mundial: no tires el ticket de la jugada

Del 3 al 24 de mayo, con la boleta participás del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para viajar al Mundial de la FIFA. Los ganadores se conocerán el domingo 24 de mayo.

Participan automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo inclusive.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.100 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $3.000.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

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Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

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