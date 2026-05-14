Sortean $10.100 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar, precio y por qué no tirar la boleta aunque pierdas

Sortearán un pozo acumulado de $10.100 millones en el próximo Quini 6 , uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

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Será el domingo 17 de mayo a las 21.15 cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en los sorteos previos, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

El domingo 17 de mayo (sorteo N° 3.374), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.100 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $4.640 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $2.290 millones

$2.290 millones La Segunda: $1.520 millones

$1.520 millones Revancha: $5.750 millones

$5.750 millones Siempre Sale: $385 millones

$385 millones Extra: $155 millones

Se esperan 1,6 millones de apuestas, según la organizadora del sorteo.

Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo Quini 6 sortea $10.100 millones el domingo 17 de mayo Lotería de Santa Fe

Sorteo extra en el Quini 6 por el Mundial: no tires el ticket de la jugada

Del 3 al 24 de mayo, con la boleta participás del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para viajar al Mundial de la FIFA. Los ganadores se conocerán el domingo 24 de mayo.

Participan automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo inclusive.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.100 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $3.000.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

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Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.