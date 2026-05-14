14 de mayo de 2026 - 11:02

Innovación: inauguran un patio pedagógico para alumnos del Nivel Inicial

Bajo el concepto de aprender a través del juego, el Colegio Santo Tomás de Aquino, en Ciudad, transformó el patio tradicional en un ecosistema educativo. El nuevo espacio cuenta con circuitos de tránsito, huerta y anfiteatro.

Los niños disfrutan de la huerta en el nuevo espacio. Foto: Gentileza.&nbsp;

Los niños disfrutan de la huerta en el nuevo espacio. Foto: Gentileza. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Además de ser uno de los espacios fundamentales y más queridos por los chicos, el patio de la escuela también puede ser algo más. Para los alumnos de una escuela de la Ciudad el recreo está cambiando.

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El patio, un espacio al aire libre que en general depende de la imaginación de los alumnos para ser divertido. Sin embargo, para este grupo de chicos innovó para convertirse en un patio pedagógico.

patio pedagógico 1
El patio pedagógico hace aún más entretenido el recreo. Foto: Gentileza.

El patio pedagógico hace aún más entretenido el recreo. Foto: Gentileza.

Jugar y aprender en un mismo lugar

Los patios pedagógicos son espacios donde los niños pueden distenderse y divertirse a la par de que aprenden. Son entornos educativos donde la socialización, la enseñanza y lo lúdico se integran en un mismo lugar con el objetivo de fomentar la reflexión, el cuidado del medioambiente y el pensamiento crítico.

Con ese objetivo, el Colegio Santo Tomás de Aquino inauguró el suyo y ahora cuenta con sectores de huerta, oración, recreación, circuitos con normas de tránsito e incluso un anfiteatro destinado a los niños de Nivel Inicial.

patio pedagogico 3
La emotiva inauguración del patio contó con la participación de padres y autoridades. Foto: Gentileza.

La emotiva inauguración del patio contó con la participación de padres y autoridades. Foto: Gentileza.

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