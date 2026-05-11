Innovación vitivinícola: qué novedades presentará Sitevinitech en Mendoza

Mendoza volverá a convertirse en el centro de la innovación vitivinícola regional con una nueva edición de Sitevinitech 2026 , que se realizará del 12 al 14 de mayo. La feria reunirá a empresas vinculadas a tecnología, automatización, maquinaria agrícola y soluciones enológicas que hoy marcan el rumbo de la vitivinicultura a nivel mundial.

La edición 2026 tendrá como ejes principales la sustentabilidad, la eficiencia energética y la automatización inteligente aplicada a toda la cadena productiva. Distintas empresas presentarán tecnologías orientadas a optimizar costos, mejorar la calidad del vino y reducir el impacto ambiental en bodegas y fincas.

Uno de los focos principales de Sitevinitech será la incorporación de robótica y automatización aplicada al agro. Agrocosecha exhibirá una nueva generación de equipos Pellenc, entre ellos cosechadoras autopropulsadas y podadoras automáticas de precisión, desarrolladas para enfrentar dos problemáticas crecientes del sector: la falta de mano de obra y la necesidad de reducir costos operativos.

La empresa también presentará uno de los desarrollos tecnológicos más disruptivos de la feria: el robot pulverizador autónomo de XAG, diseñado para el control inteligente de malezas y la reducción del uso de agroquímicos mediante agricultura de precisión.

“Las economías regionales están en una etapa donde la eficiencia ya no depende solamente de la maquinaria tradicional, sino de cómo se integran automatización y la sustentabilidad”, señaló Lucas Gilbert, gerente de Agrocosecha. “Hoy el productor necesita soluciones concretas que le permitan producir más, optimizar recursos y adaptarse a escenarios cada vez más desafiantes”, agregó.

Agrocosecha también mostrará su expansión hacia cultivos superintensivos con la cosechadora CV45, desarrollada para olivos, almendros y pistachos. La propuesta incluirá además tractores Massey Ferguson, trituradoras TMC Cancela y torres antiheladas TBX de origen neozelandés.

En el segmento enológico, Vinventions llevará a Sitevinitech su nueva solución POPS, perteneciente a la línea Nomacorc Green Line y desarrollada especialmente para vinos espumantes. La tecnología apunta a mejorar la conservación del producto, el control de oxígeno y la experiencia de apertura.

La compañía también presentará sus líneas de cierres sustentables Nomacorc Green Line, SÜBR y Vintop, junto con herramientas de medición enológica Wine Quality Solutions (WQS), orientadas a optimizar la calidad del vino durante todo el proceso productivo.

“Sudamérica se consolidó como una región estratégica para Vinventions y eso permitió que el mercado ganara cada vez más relevancia dentro de la estructura global de la compañía”, explicó Andres Belinksky, Director Global de Ventas y Marketing de la firma. “La industria vitivinícola está demandando soluciones que combinen performance técnica, sustentabilidad y diferenciación, y eso es justamente lo que hoy buscan mostrar las bodegas de la región”, sostuvo.

Sitevinitech-09 Robótica, eficiencia energética y agricultura de precisión serán algunos de los ejes centrales de la edición 2026.

Por su parte, Durox pondrá el foco en tecnologías de estabilización y crianza para bodegas. Entre sus novedades se destacan los sistemas STARS de OENODIA, una tecnología automática de estabilización tartárica por membranas que permite disminuir el consumo energético frente a los sistemas tradicionales de frío.

La empresa también exhibirá los sistemas Flexcube Evolution y Flexcube 3, desarrollados para replicar los beneficios de las barricas tradicionales mediante microoxigenación controlada y uso de madera premium, con menores costos operativos y menor huella ambiental.

“Sitevinitech representa uno de los espacios más importantes para mostrar hacia dónde está evolucionando la industria vitivinícola”, afirmó Pablo Montilla, CEO de Durox. “Para Durox es una oportunidad estratégica para seguir consolidando nuestra presencia regional, acercar nuevas tecnologías a las bodegas argentinas y acompañar el crecimiento del sector con soluciones cada vez más eficientes y sustentables”, indicó.

Montilla agregó: “Las tecnologías que presentamos en Sitevinitech responden a una demanda concreta de la industria: producir con mayor precisión, eficiencia y sustentabilidad sin resignar calidad enológica. Tanto los sistemas STARS como Flexcube representan herramientas pensadas para las bodegas que buscan innovar y ganar competitividad”.

Sitevinitech apuesta a una vitivinicultura más eficiente y sustentable

Además de las exhibiciones tecnológicas, Sitevinitech 2026 tendrá un fuerte perfil técnico y de intercambio internacional. Durante la feria habrá degustaciones especializadas, encuentros comerciales y charlas enfocadas en innovación aplicada a bodegas y fincas.

Durox auspiciará la conferencia “La nueva era del vino estable: electrodiálisis y el desafío del calcio”, mientras que Vinventions desarrollará degustaciones técnicas de espumantes italianos cerrados con tecnología POPS y encuentros con representantes comerciales de distintos países sudamericanos. Agrocosecha, en tanto, contará con especialistas internacionales para asesorar a productores sobre la adaptación de estas tecnologías a las realidades productivas locales.

La edición 2026 de Sitevinitech reflejará el cambio de paradigma que atraviesa actualmente la industria: incorporar automatización, precisión tecnológica y sustentabilidad ya no aparece como una tendencia futura, sino como una necesidad concreta para competir en mercados globales cada vez más exigentes.