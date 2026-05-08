Sitevinitech 2026 en Mendoza: innovación, negocios y tecnología para impulsar a la vitivinicultura

Mendoza será sede de una nueva edición de Sitevinitech 2026 , la feria vitivinícola más importante de Latinoamérica, que se desarrollará del 12 al 14 de mayo en el Complejo Las Naves. El encuentro reunirá a más de 150 expositores y espera convocar a unos 10.000 visitantes vinculados a la producción, comercialización y tecnología aplicada al vino.

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En un contexto marcado por la caída del consumo a nivel mundial, la feria buscará impulsar herramientas para mejorar la competitividad del sector. La incorporación de maquinaria de última generación, software especializado, drones y nuevas estrategias de gestión posicionan a Mendoza como uno de los principales polos de innovación vitivinícola de la región.

La edición 2026 de Sitevinitech 2026 tendrá una fuerte presencia internacional y todos sus espacios comerciales ya fueron ocupados. Para Arturo Yaciófano, director general de la feria, este crecimiento refleja el interés que genera el evento dentro y fuera del país.

“ Muestra una renovación muy importante, con la llegada de muchas empresas nuevas, tanto de Argentina como del exterior, lo que permitió completar todos los espacios disponibles ”, explicó Yaciófano sobre la convocatoria que tendrá esta edición.

El director también se refirió a la situación que atraviesa actualmente el sector vitivinícola a nivel global. “La vitivinicultura está atravesando una situación conocida, no solo en Argentina sino a nivel mundial, con una caída del consumo. Desde la feria buscamos aportar herramientas concretas para superarla”, señaló.

Uno de los principales objetivos de Sitevinitech será acercar soluciones que permitan optimizar la producción y reducir costos en bodegas y empresas del rubro. “De la mano de nuestros expositores, se presentan soluciones que permiten mejorar la productividad, reducir costos y optimizar procesos. También apostamos a la difusión de conocimiento orientado a la gestión”, remarcó Yaciófano.

Durante las tres jornadas habrá rondas de negocios internacionales, demostraciones tecnológicas en vivo, talleres y charlas vinculadas al management vitivinícola. Además, participarán delegaciones de Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

En ese sentido, Yaciófano destacó el rol estratégico de Mendoza dentro de la industria regional. “Mendoza es un referente a nivel latinoamericano y del hemisferio sur. No hay otra feria de estas características en la región”, aseguró. Además, agregó: “No solo mostramos maquinaria, también exportamos conocimiento: enología, diseño, marketing. Hay una gran demanda internacional de estos servicios”.

Innovación y sustentabilidad: el panel especial que tendrá Sitevinitech 2026

Dentro de la agenda de actividades de la feria, Bodegas de Argentina junto a UNCuyo presentarán el panel “Innovación y sustentabilidad para una competitividad sistémica”, un espacio que buscará debatir sobre los desafíos actuales de la industria y las herramientas necesarias para fortalecer su desarrollo.

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La actividad se realizará el 13 de mayo de 2026 a las 17 horas en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, Sala 2, y estará orientada a empresarios, productores, técnicos y profesionales vinculados al sector vitivinícola. El eje central será la incorporación de prácticas sustentables y modelos de gestión innovadores para mejorar la competitividad de las bodegas argentinas.

Además de las exposiciones y debates, el encuentro permitirá generar vínculos entre actores clave de la industria, universidades y organizaciones especializadas. La propuesta forma parte del perfil formativo que tendrá Sitevinitech 2026, donde también habrá talleres, capacitaciones y espacios de intercambio profesional.

La actividad será gratuita y con cupos limitados. Quienes quieran participar ya pueden inscribirse a través del siguiente enlace: Reservá tu lugar acá