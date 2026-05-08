Exportaciones: qué productos las impulsaron en Mendoza en el primer trimestre y qué pasó en la última década

Las image enen en alza a nivel nacional y, aunque Mendoza mejoró el primer trimestre con relación al año anterior, los datos en general han ido a la baja. Sin embargo, en un contexto internacional adverso y otro nacional que prioriza sectores que no son fuertes en la provincia, los números son leídos con relativo optimismo.

Las exportaciones mineras crecieron más de 80% y ya superan todo 2025 en el primer trimestre

Aunque se espera la publicación del informe trimestral de exportaciones por parte del Indec, el economista de la Fundación Mediterránea, Jorge Day , aportó los datos que ya están en la web para su procesamiento y comunicación. Por otro lado, un trabajo publicado por la Universidad Austral puso en perspectiva lo sucedido con el comercio exterior nacional en los últimos 10 años, con datos interesantes sobre lo sucedido en Cuyo.

Entre enero y marzo de 2026, las exportaciones de Argentina crecieron 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese lapso, Mendoza subió 3% . Con relación a los principales sectores que se analizan, Day explicó que los Productos Primarios tuvieron una mejora general del 30%, de la mano del complejo pampeano agroexportador.

En este segmento, Mendoza tuvo el mejor desempeño del periodo ya que exportó 14% más que en el primer trimestre de 2025 . “Esto, en parte, se explica por el desempeño del ajo que entre enero y abril aumentó 6% sus exportaciones a Brasil” expresó el economista. Agregó que este producto registró menor precio internacional, por lo que su crecimiento se debe a la venta de mayores cantidades.

En lo que a Agroindustria respecta, el sector creció 4% a nivel país y 1% en Mendoza . Dentro de esta área están la vitivinicultura que ha registrado un incremento en el vino a granel, pero una disminución en los precios . Aquí traccionó el mosto que tuvo un aumento en sus precios del 18% durante el primer trimestre mientras que los del vino bajaron 2%, según el análisis del economista.

acuerdo ajo dos El ajo tuvo un buen primer cutrimestre

En donde la provincia no tuvo un buen desempeño entre enero y marzo fue en las exportaciones de origen industrial, en las manufacturas tradicionales. Estas aumentaron 20% a nivel país mientras que en Mendoza cayeron 24%. “El fuerte incremento se debe al salto que dieron las provincias con minería como Santa Cruz, San Juan, Salta y Jujuy”, explicó Day.

Del mismo modo, también hubo un salto en las ventas de combustibles de la mano de Vaca Muerta en Neuquén. La industria tradicional bajó y un ejemplo de esto es que en Buenos Aries se registró una caída de las exportaciones del 7%. El rubro industrial exportador es chico en Mendoza y buena parte de él es la producción de plástico que, por otra parte, suele tener un comportamiento oscilante.

Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, expresó que si se tiene en cuenta el contexto actual, el desarrollo de las exportaciones está en un nivel “aceptable”. Desde el punto de vista del profesional –que se encontraba en Buenos Aires para desentrañar diversos aspectos del acuerdo Mercosur-Unión Europea- el contexto global es adverso para el consumo. La guerra y el incremento de la inflación (combustible) por la guerra impactará en otras compras y –entre ellas- en los productos agroalimentarios que vende el país.

Mendoza perdió liderazgo

Lo sucedido a nivel industrial en el primer trimestre de 2026, parece reafirmar una tendencia que se observó durante el año pasado. Según un estudio publicado esta semana por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, el 88% de las exportaciones argentinas están concentradas en solo cinco provincias (Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Chubut). El trabajo analizó los datos de 2015 a 2025 y muestra cambios en el mapa productivo del país.

Mendoza aparece en un lugar intermedio en su performance de largo plazo con un perfil vitivinícola histórico. No está entre las provincias que más crecieron ni entre las que retrocedieron fuerte, lo que marca que logró sostenerse, pero no pegó el salto exportador que sí dieron otras economías regionales.

Así Cuyo era visto principalmente como la región del vino, pero en la actualidad d también se ha convertido en minera. Ahí es donde San Juan tomó la delantera en lo que a exportaciones se refiere. En 2025, toda la región cuyana exportó unos 4.324 millones de dólares. Esto representa apenas el 5% de todas las exportaciones argentinas. Muy lejos de la región Pampeana, que concentra más del 70% de las ventas al exterior del país.

image Fuente: Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral.

Dentro de Cuyo, el liderazgo ya no es mendocino sino que lo ocupa San Juan, que exportó 2.100 millones de dólares, mientras que Mendoza quedó segunda con 1.538 millones. La explicación que ofrecen desde la Universidad Austral tiene que ver con la minería que se desarrolla en la provincia vecina desde hace algunas décadas.

Así, del total exportado por Mendoza, casi 1.000 millones corresponden a manufacturas de origen agropecuario, sobre toda vitivinicultura. Después aparecen las manufacturas industriales con 233 millones y combustibles con 102 millones. En San Juan, en tanto, solo las manufacturas industriales vinculadas a la minería representan 1.856 millones de dólares.

Entre otros puntos, el informe mostró que entre 2015 y 2025 hubo provincias cuyas exportaciones “explotaron”. De este modo, Neuquén creció más del 3.200% gracias a Vaca Muerta, Jujuy subió cerca del 300% impulsada por el litio al tiempo que Chubut duplicó sus exportaciones de petróleo y energía.

Otro dato destacado en el informe de la Universidad Austral es que el centro de gravedad de las exportaciones argentinas se ha comenzado a mover. Durante décadas, las provincias agrícolas como Santa Fe y Córdoba dominaron cómodamente el comercio exterior argentino. Ahora empiezan a ganar terreno las regiones vinculadas a energía y minería. La Patagonia duplicó su peso exportador en diez años y Cuyo también se reconfiguró con la minería sanjuanina.