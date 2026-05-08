8 de mayo de 2026 - 12:38

Hot Sale: Antes de su inicio, advierten por posibles estafas digitales

Frente al inicio del Hot Sale una firma de ciberseguridad dio consejos para no caer en estafas. El país tuvo 5.700 millones de intentos de ciberataques en 2025.

Mañana arranca el Hot Sale, 3 días con descuentos on line
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Frente al inicio del Hot Sale la semana próxima (11 al 13 de mayo) especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre un fuerte aumento de las estafas digitales y los intentos de fraude vinculados a compras online. “El crecimiento de promociones y descuentos masivos también genera un escenario ideal para que los ciberdelincuentes desplieguen campañas de phishing y sitios falsos que imitan a marcas reconocidas para robar datos personales y bancarios”, advirtieron.

Leé además

Referentes del sector constructor y financiero participaron este viernes de la jornada organizada por Cuyo Construye y Banco Nación en el Bono Park de San Juan.

Financiamiento y desarrollo inmobiliario: Banco Nación presentó nuevas líneas para constructoras en San Juan

Por Melisa Sbrocco
Caputo anunció un súper RIGI para industrias vinculadas a recursos naturales

Caputo anunció un "súper RIGI" para industrias vinculadas a recursos naturales: "Seremos potencia minera "

Por Redacción Economía

Desde la firma de ciberseguridad Fortinet señalaron que durante 2025 se registraron en Argentina unos 5.700 millones de intentos de ciberataques, además de 2.000 millones de escaneos activos orientados a detectar vulnerabilidades en dispositivos y sistemas. “El Hot Sale es uno de los momentos más esperados del año para el consumo, pero también es el escenario donde los estafadores digitales operan con mayor agresividad”, advirtió Hernando Castiglioni de esta empresa.

Según explicó el especialista, los delincuentes utilizan herramientas automatizadas que permiten lanzar millas de ataques por minuto con el fin de aprovechar el apuro de los usuarios para acceder a ofertas y descuentos. Uno de los mecanismos más frecuentes detectados este año es la proliferación de páginas web falsas que replican casi de manera idéntica el diseño de grandes tiendas y plataformas de comercio electrónico.

El objetivo es engañar a los consumidores para obtener números de tarjetas, contraseñas o datos de acceso a cuentas personales.

“Detectamos un aumento masivo en la creación de sitios web falsos que imitan casi a la perfección a las grandes tiendas, engañando incluso a los compradores más atentos”, sostuvo Castiglioni. El especialista remarcó además que el problema no sólo afecta a los usuarios, sino también a las empresas, que enfrentan riesgos vinculados al robo de identidad digital y posibles daños reputacionales derivados de fraudes realizados en nombre de sus marcas.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Hot Sale, desde Fortinet aconsejaron no ingresar a promociones a través de mensajes sospechosos o enlaces enviados por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

También recomendaron verificar cuidadosamente la dirección web antes de realizar una compra y utilizar, preferentemente, tarjetas de crédito debido a que ofrecen mayores mecanismos de protección y posibilidad de reversión ante operaciones fraudulentas.

“Para los consumidores, la recomendación es simple pero vital: no hacer clic en enlaces que lleguen por mensajes sospechosos, verificar siempre que la URL sea la correcta y, preferentemente, utilizar tarjetas de crédito”, concluyó Castiglioni.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

exportaciones: que productos las impulsaron en mendoza en el primer trimestre y que paso en la ultima decada

Exportaciones: qué productos las impulsaron en Mendoza en el primer trimestre y qué pasó en la última década

Por Diana Chiani
expo san juan minera: el encuentro de mujeres de la industria reunio a referentes de todo el pais

Expo San Juan Minera: el Encuentro de mujeres de la Industria reunió a referentes de todo el país

Por Melisa Sbrocco
Mendoza en la Offshore Technology Conference (OTC).

Vaca Muerta: Mendoza presente en una feria internacional clave

Por Redacción Economía
El intendente de Malargüe, Celso Jaque, y Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción, compartieron el almuerzo del Día de la minería.

En Malargüe se ratificó a la minería como la clave para impulsar la economía regional

Por Redacción Economía