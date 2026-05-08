Hot Sale: Antes de su inicio, advierten por posibles estafas digitales

Frente al inicio del Hot Sale una firma de ciberseguridad dio consejos para no caer en estafas. El país tuvo 5.700 millones de intentos de ciberataques en 2025.

Frente al inicio del Hot Sale la semana próxima (11 al 13 de mayo) especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre un fuerte aumento de las estafas digitales y los intentos de fraude vinculados a compras online. “El crecimiento de promociones y descuentos masivos también genera un escenario ideal para que los ciberdelincuentes desplieguen campañas de phishing y sitios falsos que imitan a marcas reconocidas para robar datos personales y bancarios”, advirtieron.

Desde la firma de ciberseguridad Fortinet señalaron que durante 2025 se registraron en Argentina unos 5.700 millones de intentos de ciberataques, además de 2.000 millones de escaneos activos orientados a detectar vulnerabilidades en dispositivos y sistemas. “El Hot Sale es uno de los momentos más esperados del año para el consumo, pero también es el escenario donde los estafadores digitales operan con mayor agresividad”, advirtió Hernando Castiglioni de esta empresa.

Según explicó el especialista, los delincuentes utilizan herramientas automatizadas que permiten lanzar millas de ataques por minuto con el fin de aprovechar el apuro de los usuarios para acceder a ofertas y descuentos. Uno de los mecanismos más frecuentes detectados este año es la proliferación de páginas web falsas que replican casi de manera idéntica el diseño de grandes tiendas y plataformas de comercio electrónico.

El objetivo es engañar a los consumidores para obtener números de tarjetas, contraseñas o datos de acceso a cuentas personales.

“Detectamos un aumento masivo en la creación de sitios web falsos que imitan casi a la perfección a las grandes tiendas, engañando incluso a los compradores más atentos”, sostuvo Castiglioni. El especialista remarcó además que el problema no sólo afecta a los usuarios, sino también a las empresas, que enfrentan riesgos vinculados al robo de identidad digital y posibles daños reputacionales derivados de fraudes realizados en nombre de sus marcas.