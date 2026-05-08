Vaca Muerta: Mendoza presente en una feria internacional clave

La provincia de Mendoza participó de Offshore Technology Conference (OTC) 2026 , uno de los principales encuentros mundiales de la industria hidrocarburífera que se realiza en Houston, Texas. La provincia integró el pabellón argentino junto a empresas, operadores y gobiernos provinciales, con una agenda centrada en el desarrollo del petróleo no convencional de Vaca Muerta Mendoza , la atracción de los inversores.

El Gobierno comunicó que la delegación mendocina estuvo encabezada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. Los funcionarios participaron de reuniones institucionales y encuentros con referentes de compañías energéticas, proveedores y actores del mercado interno.

La presencia nacional en la feria tuvo una fuerte impronta federal. Argentina montó un pabellón de más de 250 metros cuadrados destinado a promocionar la industria petrolera, energética y de servicios, en un contexto en el que el país busca consolidarse como proveedor energético.

En ese escenario, Mendoza presentó su propia estrategia de desarrollo hidrocarburífero, con foco en el avance de la lengua norte de Vaca Muerta en territorio provincial. Desde el Gobierno destacaron que este año se prevé la perforación de cinco nuevos pozos orientados a profundizar el conocimiento técnico sobre la formación y reducir incertidumbres de cara a un eventual desarrollo a mayor escala.

“Mendoza está mostrando una agenda seria, consistente y con continuidad. Nuestra presencia forma parte de una estrategia de posicionamiento internacional que busca acercar inversiones, tecnología y capacidades para transformar el potencial geológico de la provincia en producción, empleo y desarrollo”, sostuvo Sánchez Bandini.

Durante la misión comercial e institucional, las autoridades provinciales también participaron en actividades organizadas por la Cámara de Comercio Argentina-Texas, donde se debatieron los principales desafíos vinculados a infraestructura, financiamiento, competitividad y escalabilidad de Vaca Muerta.

Los encuentros reunieron a funcionarios, empresarios y representantes de compañías líderes de la industria energética, en momentos en que Argentina busca captar inversiones para ampliar la producción de petróleo y gas y consolidar nuevos mercados de exportación.

Avances en el bloque mendocino de Vaca Muerta

Uno de los ejes centrales de la participación mendocina fueron los avances en Vaca Muerta: el recurso dejó de ser una expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica. En ese sentido, se destacó especialmente el adelantamiento de inversiones anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso del 1° de Mayo: YPF y la UTE Quintana–TSB avanzarán este año con un pool de cinco nuevos pozos, orientados a seguir reduciendo la incertidumbre geológica y validar el potencial productivo de la formación en el subsuelo mendocino.

Este punto fue presentado como una señal altamente positiva para el sector: no solo se sostienen los compromisos asumidos, sino que se anticipan inversiones previstas para años posteriores.

“El adelantamiento de inversiones en Vaca Muerta Mendoza es una señal muy fuerte. Habla del potencial geológico pero a la vez de la confianza, de la seguridad jurídica, de las reglas claras y de un ecosistema provincial que está generando condiciones para que las empresas no solo mantengan sus compromisos, sino que decidan acelerar sus planes”, señaló Erio.