29 de abril de 2026 - 23:35

Nuevo revés para Techint: perdió otra licitación y no construirá un gasoducto clave en Vaca Muerta

La obra fue adjudicada a Víctor Contreras y SICIM. El proyecto demandará USD 1.300 millones y será central para la exportación de GNL.

Revés millonario: Techint no construirá un gasoducto clave para el GNL.

Revés millonario: Techint no construirá un gasoducto clave para el GNL.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El grupo Techint sufrió un nuevo revés en el sector energético, tras quedar afuera de la licitación para construir un gasoducto estratégico vinculado a Vaca Muerta y a la exportación de gas natural licuado (GNL).

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La obra fue adjudicada a una unión transitoria integrada por Víctor Contreras y la firma italiana SICIM, que se impusieron sobre la propuesta presentada por Techint junto a SACDE.

El gasoducto tendrá una extensión aproximada de 470 kilómetros y conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. La iniciativa forma parte de un esquema impulsado por Southern Energy para potenciar la exportación de GNL.

La inversión prevista ronda los USD 1.300 millones y permitirá transportar cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas, consolidando la capacidad exportadora del país.

Un doble impacto para el grupo

Además de perder la construcción del ducto, Techint también había quedado fuera del negocio de provisión de caños en una licitación previa, lo que profundiza su desplazamiento en uno de los proyectos más relevantes del sector.

El nuevo revés se produce en un contexto de tensiones entre el Gobierno y sectores empresariales vinculados al grupo, liderado por Paolo Rocca, en medio de polémicas recientes sobre contratos e importaciones.

En paralelo, la empresa Oilfield Production Services fue seleccionada para desarrollar la planta compresora necesaria para el funcionamiento del sistema. De esta manera, Techint queda relegada en una obra considerada estratégica para el futuro exportador de Vaca Muerta y la ampliación de la infraestructura energética argentina.

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