Alerta industrial por el gas: la UIA advierte sobre costos y riesgos de abastecimiento en invierno

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió una señal de alerta por el abastecimiento de gas de cara al invierno . Durante su última reunión de Junta Directiva, la entidad puso el foco en la provisión de Gas Natural Licuado (GNL) y en los costos que podría implicar para la industria en los meses de mayor demanda.

El tema se volvió central en la agenda empresaria ante los cambios recientes en el esquema de abastecimiento definidos por el Gobierno nacional . Según plantearon desde la UIA, garantizar previsibilidad energética es clave para sostener la actividad productiva , ya que el suministro de gas impacta de manera directa en los procesos industriales.

En ese marco, la entidad mantuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, donde trasladó su inquietud por la disponibilidad de GNL durante los picos invernales y por el costo que deberán afrontar las empresas en un escenario internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos .

Como respuesta, la UIA propuso la implementación de medidas transitorias que permitan amortiguar el impacto del mayor costo del gas sobre la demanda industrial, con el objetivo de preservar los niveles de producción.

La actividad repunta, pero sigue por debajo de años anteriores

En paralelo, el Centro de Estudios de la UIA anticipó señales de recuperación en la actividad industrial. Para marzo, estimó una mejora mensual del 5% sin estacionalidad y un crecimiento interanual del 3,6%.

Sin embargo, el informe advirtió que estos números responden en gran medida a una baja base de comparación frente a 2025. En términos acumulados, el primer trimestre cerraría con una caída interanual del 2,7%, lo que refleja que la industria aún no logra recuperar niveles previos.

El análisis sectorial muestra además una evolución dispar. Mientras algunos rubros ligados a la agroindustria y la energía evidencian mejoras, otros continúan afectados por la caída de la demanda interna y la mayor competencia de productos importados.

Entre los sectores más comprometidos aparecen el textil, la maquinaria, los materiales para la construcción y los bienes de consumo durable, que siguen operando con dificultades.

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Tasas a la baja, pero sube la morosidad

Otro de los puntos analizados fue el financiamiento productivo. Desde la UIA destacaron la baja en las tasas de interés para empresas, aunque advirtieron un aumento en los niveles de morosidad, un indicador que refleja las tensiones que aún atraviesa el entramado productivo.

Este escenario combina una leve mejora en las condiciones crediticias con dificultades para sostener la cadena de pagos, especialmente en sectores más golpeados por la caída de la actividad.

Avances en la agenda ambiental y vínculos internacionales

En materia ambiental, la entidad informó avances en la elaboración de lineamientos para una futura ley de gestión de envases. El documento, trabajado junto a 17 cámaras sectoriales, propone un esquema basado en la economía circular, con criterios de gradualidad, participación del sector privado y sin la creación de nuevos tributos específicos.

Por otra parte, la UIA reforzó su agenda internacional. Su titular, Martín Rappallini, participó junto a otros dirigentes en un encuentro entre uniones industriales del Mercosur y la Confindustria, con el objetivo de impulsar inversiones, transferencia tecnológica y asociaciones empresariales.

Además, representantes de la entidad estuvieron presentes en la Hannover Messe 2026, uno de los principales eventos industriales del mundo, donde se analizaron tendencias globales en innovación y producción.

En este contexto, la UIA busca posicionar a la industria argentina en el escenario internacional, mientras enfrenta desafíos internos vinculados al costo de la energía y la recuperación de la actividad.