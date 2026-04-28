Casi 30% del valor de la cuota de un crédito en Mendoza son impuestos

Hoy, la Argentina enfrenta una especie de encrucijada: las empresas deben invertir para poder ser más competitivas, pero el consumo no repunta, lo que impacta en la rentabilidad. El crédito podría ser una respuesta a ambas dificultades, pero la carga impositiva representa cerca del 30% del valor de la cuota .

Por otra parte, advierten desde distintas organizaciones, el préstamo se utiliza para financiar la compra de un bien, que también está gravado con impuestos nacionales, provinciales o municipales ; lo que implica un encarecimiento adicional.

La asociación civil Lógica evidenció esta situación con un video que, con humor, ilustra cómo una cuota accesible deja de serlo cuando se acumulan los tributos de los tres niveles de Gobierno. Matías Olivero Vila, el presidente de la entidad , señala que optaron por decir que, cuando alguien toma un crédito prendario para comprar un vehículo, el Estado se lleva otro auto del mismo valor, pero que, en realidad, dependiendo de la tasa, es más que eso.

“Por ese motivo es que no hay préstamos prendarios otorgados por los bancos, con la excepción de algunos para comprar autos híbridos”, señaló. “ Se han aniquilado los créditos para hogares ”, lanzó.

Señaló que elaboraron el spot, en el que actúa el Tano Pasman, basándose en datos aportados por ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) y Asociación de Bancos Argentinos (Adeba). A partir de esa información, muestran que una tasa del 40% neta de impuestos se termina convirtiendo en una del 77%; es decir, 37% es carga impositiva. Y que, si el interés es más elevado, puede llegar a un 60% de tributos.

Asimismo, aclaró que, si bien dos tercios de los impuestos son nacionales y el resto provinciales y municipales, lo correcto sería decir que son de recaudación nacional, porque se coparticipan y sólo un tercio queda efectivamente en Nación.

Asociación Civil Lógica Cómo impactan los impuestos en el crédito. Gentileza Lógica

El concepto llevado a números

Federico Pagano, gerente general de Montemar Compañía Financiera, ha elaborado un informe del impacto financiero e impositivo de un préstamo y, para hacerlo, toma como referencia un crédito destinado para consumo (por ejemplo, la refacción de hogar).

Si el monto del préstamo es de $10 millones y la tasa es del 60%, los intereses ascienden a $6 millones. Sobre este último importe, en Mendoza se aplica el 7% de Ingresos Brutos ($420 mil) y el 21% del IVA ($1.260.000). Y se suma el 1,75% de Sellos -sobre el total del crédito, capital más intereses-, lo que añade otros $280 mil.

Esto implica que a los $6 millones de interés hay que sumar casi otros $2 millones de costo impositivo ($1.960.000). Dicho en otras palabras, que un 29,75% del costo total del crédito corresponde a impuestos. “Esto implica que una porción significativa de la cuota que afronta el cliente no reduce capital ni intereses, sino que constituye carga fiscal, encareciendo sustancialmente el CFT (Costo Financiero Total) real del préstamo”, plantea Pagano.

Y advierte que, “desde la perspectiva del tomador, el crédito reduce el ingreso disponible futuro del hogar y aumenta la presión financiera mensual. La carga impositiva incorporada en las cuotas limita la capacidad de consumo, ahorro y afrontamiento de gastos corrientes, incrementando el riesgo financiero doméstico, especialmente en hogares de ingresos medios”.

Doble pago de impuestos

Otro de los planteos de Lógica en esta campaña que lanzó con ABA y Adeba, con el objetivo de que crezcan los créditos bancarios para personas y pymes, es que el IVA no debería aplicarse en el financiamiento. Olivero Vila señaló que son muy pocos los países en el mundo que lo aplican: Argentina, Uruguay y Paraguay sí, pero Chile y Brasil no, y tampoco Europa.

“¿Por qué? Porque yo te quiero dar el acceso al préstamo, para que vos puedas comprar muchos productos: el auto, los muebles, la licuadora, la motito, lo que sea, y con eso se va a recaudar”, advirtió el titular de Lógica. Y subrayó que, cuando se grava el financiamiento, se desalienta la adquisición y circulación de bienes, porque se los grava dos veces.

En la misma línea, Pagano señala que “el dinero del préstamo se ve nuevamente afectado por impuestos al momento de su utilización, principalmente IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales incluidas en los precios de materiales y servicios. Esto genera una pérdida de poder adquisitivo real del monto financiado. Tiene un aspecto confiscatorio porque reduce excesivamente el ingreso del tomador”.

Creditos sociedad de garantias reciprocas Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía Créditos bancarios

Qué pasó con los créditos en Mendoza

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), comentó que, a partir de 2004, las provincias -primero Buenos Aires, después CABA y le siguieron el resto- dejaron de cobrar ingresos brutos por el “spread”, es decir, la diferencia entre el costo de captación y el resultado del crédito (la rentabilidad) a calcularlo sobre el haber bruto del banco.

Esto provocó que los $4,4 billones de ingresos brutos pagados en 2025 por todos los bancos sean equivalentes al 70% del total de sueldos de los trabajadores bancarios, al doble -y a veces el triple- del total de impuesto a las ganancias, y a 1,5 veces el resultado de todo el sistema financiero. “Las provincias son casi un socio mayoritario del sistema financiero”, planteó Cesario.

A esto se suman, detalló, las tasas de Inspección de Seguridad e Higiene (municipales), que en algunas ciudades es una alícuota que llega al 7,5%. En Mendoza, aclaró, si bien es un monto fijo, que se mide en unidades tributarias, los bancos pagar 124 mil UT, cuando una compañía de seguros, unas 14 mil, y un concesionario de autos, 15.800.

“Todas las localidades, a los bancos, que entendemos que ofrecen un servicio esencial para el desarrollo del país, nos aplican la alícuota más alta, comparándonos con casa de juego, lotería, casino y establecimiento de diversión”, precisó. Además, resaltó que, cuando se compara lo que los municipios recaudan por esa tasa y el personal que tienen abocado a inspecciones de seguridad e higiene no hay correspondencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscaputoar/status/2046928894519914748?s=46&t=bbeB-dcwpNLGxmzstXd9Wg&partner=&hide_thread=false Excelente vídeo. Hay que verlo para crear conciencia. Hace más de un año que les pido ayuda porque siento que estoy solo dando esta batalla impositiva.

Hay que educar a la gente para que entiendan la locura en la que estamos inmersos. Así como lo hicimos con el déficit fiscal, y… https://t.co/WGbMKRZfYI — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026

El titular de ABA explicó que, al difundir esta información, apuntan a que la gente conozca que lo que encarece un crédito son los impuestos, que sepan que “podrían estar financiando proyectos de inversión, financiando consumo, un viaje o lo que quisieran a una tasa mucho más razonable sin esta carga fiscal espantosa que hoy rige en la República de Argentina”.

Pese a eso, destacó que, a fines de 2025 (según la última información publicada por el Banco Central), los préstamos otorgados en la provincia de Mendoza representaban el 2,3% del total del país. Aclaró que hay empresas -en particular las grandes- suelen tomar crédito en CABA, lo que puede llevar la cifra hacia abajo.

Y que, mientras en el promedio nacional país los préstamos al sector privado se incrementaron un 81,3% entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, en la provincia lo hicieron un 90,4%. Por el lado de los depósitos, también se observa algo similar: el monto total depositado en todo el país aumentó un 48,9%, mientras que en Mendoza creció un 56,1%.