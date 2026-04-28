Dólar hoy: el oficial logró acomodarse y cerró en $1.430 tras una racha alcista de cuatro días

Después de un arranque de semana con subas de $20, el dólar mostró un freno en su cotización y terminó la jornada con una leve baja en el mercado oficial. El movimiento marcó un recorte parcial del avance registrado en las primeras ruedas.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de abril

Economía familiar: en qué ahorrar o invertir en tiempos con inflación baja y dólar calmado

De esta manera, logró cortar una racha alcista de cuatro días seguidos antes de una licitación clave del Tesoro, prevista para después del cierre de la operatoria.

En el Banco Nación, la divisa cerró a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta , lo que implicó una caída de $10 respecto al día anterior. La baja también se reflejó en otros segmentos, mientras que algunas cotizaciones se mantuvieron sin cambios.

En el sistema bancario, el dólar minorista se ofreció en un rango que fue de $1.425 a $1.455 para la venta, con picos que alcanzaron los $1.472 en determinadas entidades.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.405 con una baja de 0,8%, y quedó a casi 300 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.699,98).

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,46% hasta $1.450,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo un 0,78% hasta los $1.506,7. Este último posee el valor más alto entre los principales tipos de cambio.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$46.088 millones, al tiempo que compró US$54 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).