26 de abril de 2026 - 08:42

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

En la última rueda, el Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.418.

En la última rueda, el Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.418.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes $1.420 en Banco Nación. El cierre de la semana anterior marcó un tipo de cambio calmo por dos factores: el superávit comercial y las emisiones de deuda privada.

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Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 27 de abril

  • Banco Nación: $1.420
  • Banco Galicia: $1.415
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.420
  • Banco Supervielle: $1.426
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.420
  • Banco Comercio: $1.420
  • ICBC: $1.420
  • Brubank: $1.413

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

A pesar de haber mostrado una leve suba en la última semana, el dólar mantiene un comportamiento llamativamente estable desde comienzos de 2026. En el mercado cambiario, la oferta de divisas supera a la demanda, lo que le permite al Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervenir comprando dólares para sostener la cotización mayorista cerca de $1.400 y evitar que descienda hacia los 1.300 pesos.

Las proyecciones indican que este escenario de relativa calma podría extenderse durante los próximos meses. Entre los factores que apuntalan este equilibrio aparecen la liquidación de la cosecha gruesa, el crecimiento de las exportaciones provenientes de Vaca Muerta y del sector minero, así como también el ingreso de dólares generado por emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior.

  • En lo que va del año, el tipo de cambio mostró un recorrido opuesto al de la inflación. Mientras los precios registraron una aceleración durante el primer trimestre, el dólar evidenció una baja de hasta 3,4% en el segmento minorista y de 3,8% en el mayorista. Si se compara con los máximos alcanzados en septiembre y octubre de 2025, la caída resulta aún más significativa: 7% y 6,7%, respectivamente.
  • En este contexto, y con una inflación acumulada de 9,4% hasta marzo, muchos inversores se inclinaron por opciones en pesos que ofrecen rendimientos positivos medidos en dólares. Mantenerse en efectivo en moneda estadounidense, en cambio, habría implicado una pérdida de poder adquisitivo frente a la evolución de los precios.
dólar lunes 27 de abril

Asimismo, si el riesgo país logra perforar el umbral de 500 puntos básicos y se mantiene en ese nivel, podría abrirse un nuevo escenario. En ese caso, aumentaría la emisión de deuda por parte del sector privado, lo que aportaría más divisas al mercado y ayudaría a sostener la oferta incluso cuando disminuya el ingreso de dólares proveniente del agro tras el período de mayor liquidación.

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