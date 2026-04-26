Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de abril

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes $1.420 en Banco Nación. El cierre de la semana anterior marcó un tipo de cambio calmo por dos factores: el superávit comercial y las emisiones de deuda privada.
El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.
La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes $1.420 en Banco Nación. El cierre de la semana anterior marcó un tipo de cambio calmo por dos factores: el superávit comercial y las emisiones de deuda privada.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
A pesar de haber mostrado una leve suba en la última semana, el dólar mantiene un comportamiento llamativamente estable desde comienzos de 2026. En el mercado cambiario, la oferta de divisas supera a la demanda, lo que le permite al Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervenir comprando dólares para sostener la cotización mayorista cerca de $1.400 y evitar que descienda hacia los 1.300 pesos.
Las proyecciones indican que este escenario de relativa calma podría extenderse durante los próximos meses. Entre los factores que apuntalan este equilibrio aparecen la liquidación de la cosecha gruesa, el crecimiento de las exportaciones provenientes de Vaca Muerta y del sector minero, así como también el ingreso de dólares generado por emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior.
Asimismo, si el riesgo país logra perforar el umbral de 500 puntos básicos y se mantiene en ese nivel, podría abrirse un nuevo escenario. En ese caso, aumentaría la emisión de deuda por parte del sector privado, lo que aportaría más divisas al mercado y ayudaría a sostener la oferta incluso cuando disminuya el ingreso de dólares proveniente del agro tras el período de mayor liquidación.