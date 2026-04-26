Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.420 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

En la última rueda, el Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.418.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes $1.420 en Banco Nación. El cierre de la semana anterior marcó un tipo de cambio calmo por dos factores: el superávit comercial y las emisiones de deuda privada.

dólar lunes 27 de abril El lunes abrirá estable por los dos factores alcanzados por el Gobierno argentino. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 27 de abril Banco Nación: $1.420

$1.420 Banco Galicia: $1.415

$1.415 Banco BBVA: $1.420

$1.420 Banco Santander: $1.420

$1.420 Banco Ciudad: $1.415

$1.415 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.425

$1.425 Banco Hipotecario: $1.420

$1.420 Banco Supervielle: $1.426

$1.426 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.420

$1.420 Banco Comercio: $1.420

$1.420 ICBC: $1.420

$1.420 Brubank: $1.413 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país A pesar de haber mostrado una leve suba en la última semana, el dólar mantiene un comportamiento llamativamente estable desde comienzos de 2026. En el mercado cambiario, la oferta de divisas supera a la demanda, lo que le permite al Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervenir comprando dólares para sostener la cotización mayorista cerca de $1.400 y evitar que descienda hacia los 1.300 pesos.

Las proyecciones indican que este escenario de relativa calma podría extenderse durante los próximos meses. Entre los factores que apuntalan este equilibrio aparecen la liquidación de la cosecha gruesa, el crecimiento de las exportaciones provenientes de Vaca Muerta y del sector minero, así como también el ingreso de dólares generado por emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior.