De la extensión horizontal a la eficiencia urbana: el cambio de paradigma inmobiliario en Mendoza

El mapa del desarrollo inmobiliario en el Gran Mendoza atraviesa una fase de reconfiguración. La tradicional búsqueda de grandes extensiones de tierra está siendo desplazada por un modelo de 'escala humana': complejos cerrados de media densidad y extensión horizontal que se insertan en entornos residenciales ya consolidados.

Alerta roja en la industria: el uso de la capacidad instalada tuvo el nivel más bajo en 14 años

Esta tendencia responde a una necesidad logística; los usuarios priorizan hoy la cercanía a nodos de servicios y la agilidad en el desplazamiento hacia los principales accesos viales.

En este escenario, la ubicación se ha convertido en el activo más crítico. La proximidad a centros de salud, áreas recreativas y polos comerciales determina la viabilidad de los nuevos proyectos. Ya no se busca el aislamiento, sino una integración inteligente con la trama urbana existente que permita reducir los tiempos de traslado diarios.

La respuesta arquitectónica a esta demanda se traduce en unidades más eficientes y funcionales. El desarrollo Terra Vitta , diseñado por los arquitectos Villarreal y Uzubiaga junto al MMO Ledezma, ejemplifica este cambio de escala. Emplazado en un terreno de 10.000 m², el conjunto opta por viviendas de dos y tres habitaciones desarrolladas íntegramente en planta baja.

El diseño contemporáneo de estas unidades apuesta por la espacialidad interna, con alturas de 2,80 metros y grandes aberturas que garantizan iluminación natural y ventilación cruzada. Esta morfología no solo busca la estética, sino la eficiencia térmica, utilizando materiales como piedra y texturas que aportan identidad visual al conjunto.

La privacidad en el entorno colectivo

Uno de los mayores desafíos de los barrios privados de escala intermedia es equilibrar la vida comunitaria con la privacidad individual. La tendencia actual resuelve esto mediante una organización espacial clara: circulaciones vehiculares periféricas y veredas internas seguras para el peatón.

En el caso de este proyecto de Peñas Desarrollos Inmobiliarios, cada una de las 40 unidades cuenta con patios privados de 25 m², lo que permite extender la actividad doméstica al aire libre sin perder la reserva del hogar. A esto se suma la incorporación de tecnología, donde la domótica aparece como una herramienta clave para el confort y la modernización de la vivienda.

Estrategias de control térmico y paisajismo

El paisajismo ha dejado de ser un complemento decorativo para transformarse en una herramienta de control climático. En el contexto mendocino, la utilización de pérgolas y aleros en los accesos es fundamental para mitigar la radiación solar.

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A nivel botánico, la tendencia se inclina por composiciones mixtas. En el perfil urbano de estos nuevos desarrollos, se observa un predominio de especies perennes (70%) combinadas con árboles caducifolios (30%), una estrategia que permite el paso del sol en invierno y sombra en verano, aportando además variaciones cromáticas estacionales al entorno. Con áreas comunes como el SUM y pórticos de ingreso jerarquizados, estos complejos habitacionales cierran un ciclo de diseño que prioriza la seguridad y la funcionalidad en un entorno urbano accesible.