Se patentaron casi 20.000 vehículos híbridos y eléctricos en el trimestre, tres veces más que el año pasado

Durante el primer trimestre de este año, se patentaron en el país 19.867 unidades de vehículos con motorización alternativa (híbridos y eléctricos puros), que lo convierten en el mayor registro desde que se introdujeron estas tecnologías.

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Según el reporte del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) de ACARA, el Ford Territory (HEV) 2026 fue el modelo más patentado, con un total de 2.392 unidades (una participación del 12% del mercado), superando al Toyota Corolla Cross, que venía liderando los informes anteriores-

Se trata de un SUV mediano importado de China con motor 1.5 turbo combinado con un eléctrico, ofreciendo una potencia conjunta de hasta 245 CV y tracción delantera. En cuanto a la distribución por tecnologías, los híbridos no enchufables (HEV) continúan como la opción principal con el 60% de las operaciones.

Los segmentos restantes muestran una participación más equilibrada, con los híbridos enchufables (PHEV ) alcanzando el 18%, seguidos por los Mild Hybrid (MHEV), con un 14% y los vehículos 100% eléctricos (BEV) con el 8% del mercado total trimestral.

Crecimiento en todas las tecnologías y más modelos en el mercado

En términos de crecimiento interanual por tecnología, se registraron variaciones al alza en todas las categorías: los híbridos no enchufables (HEV) crecieron en 8.090 unidades; los Mild Hybrid (MHEV) en 2.072 unidades; los vehículos 100% eléctricos (BEV) en 1.473 unidades y los híbridos enchufables (PHEV) en 3.424 unidades, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

El segmento HEV de origen chino es el que presenta mayor participación de mercado y mayor crecimiento interanual. Los vehículos híbridos brasileños aún conservan una importante participación de mercado, pero con bajo crecimiento relativo.

Autos eléctricos Los vehículos eléctricos representan el 8% de las ventas

La oferta de modelos disponibles se expandió, de tal modo que, mientras que en el primer trimestre de 2025 la cartera estaba compuesta por 81 variedades, en el mismo período de este año se alcanzaron los 121 modelos disponibles.

En octubre del año pasado se sumaron 17 nuevos modelos a la oferta de vehículos híbridos y eléctricos. En los últimos seis meses, las incorporaciones totalizan 54 modelos, de los cuales cerca del 50% corresponden a unidades 100% eléctricas (BEV).

A pesar de este crecimiento, este segmento mantiene la menor participación dentro de la oferta total, en línea con su bajo volumen relativo, asociado principalmente a limitaciones en la infraestructura disponible.

Ventas concentradas en pocos modelos

Durante el primer trimestre de 2026, el mercado de electromovilidad se caracterizó por una elevada concentración de ventas en pocos modelos en todos sus segmentos y mostrando una consolidación de marcas de origen chino como las dominantes en vehículos de propulsión alternativa.

En el segmento de híbridos (HEV), el de mayor volumen dentro de las motorizaciones electrificadas, se observa un cambio en la concentración de la oferta.

Mientras que en el primer trimestre de 2025 el 93% de las ventas se explicaba por solo dos modelos (Corolla y Corolla Cross), en 2026 la participación se distribuye en un conjunto más amplio, donde seis modelos concentran el 80% del total.

Híbridos HEV Los híbridos HEV lideran el mercado con el 60% de las ventas en el trimestre.

Esta mayor diversificación se explica por la incorporación de nuevos vehículos con volumen significativo, entre los que se destacan Territory y BAIC BJ30.

El segmento de híbridos suaves (MHEV) se encuentra poco más diversificado: el 80% de las ventas se distribuye en 9 modelos, liderados por el Chery Tiggo 7 y el nuevo Renault Arkana, que en conjunto explican el 50% de la participación (26% y 24%, respectivamente).

Los vehículos 100% eléctricos (BEV) registran el nivel de concentración más elevado, ya que apenas dos modelos de la marca BYD (el Dolphin Mini con 51% y el Yuan Pro con 23%) concentran el 74% de las ventas totales.

Sin embargo, resulta ser el segmento que ofrece la mayor variedad de modelos en cartera, impulsado principalmente por fabricantes de origen chino, con el 88% de las ventas del subsegmento.

Finalmente, en los híbridos enchufables (PHEV), el segmento con mayor crecimiento del periodo (pasó de 63 unidades a 3.487) la concentración alcanza el 86% de las ventas en solo cuatro modelos.