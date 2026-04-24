Nissan vende su operación en Argentina y negocia el traspaso de su filial a manos de grupos locales

Tras varios meses de rumores, Nissan Argentina confirmó oficialmente que se encuentra evaluando un cambio profundo en su estrategia comercial en el país.

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La compañía informó la firma de un “Memorando de Entendimiento” con dos importantes actores del sector automotriz local: el Grupo SIMPA y el Grupo Tagle .

Esta decisión busca fortalecer la competitividad y sostenibilidad del negocio bajo el plan estratégico global denominado “Re:Nissan” .

Aunque el anuncio implica que la marca dejará de operar como una filial directa para pasar a tener un distribuidor de capitales nacionales , Nissan enfatizó que este proceso no significa el cese de sus actividades comerciales.

De concretarse el acuerdo, la operación argentina se integraría a NIBU, la unidad de negocios de Nissan que ya supervisa a 36 mercados importadores en América Latina.

Este movimiento sigue los pasos de lo realizado por la automotriz en Chile y Perú, donde la distribución quedó en manos del Grupo Astara. Cabe recordar que la producción local de la marca en Argentina ya se había cerrado en octubre del año pasado.

Quiénes son los nuevos socios estratégicos

Los grupos empresarios involucrados cuentan con una vasta trayectoria en el mercado. El Grupo SIMPA actualmente opera una planta de ensamblaje en Pilar donde produce modelos de marcas como Royal Enfield, KTM y Aprilia, además de ser importador de Harley Davidson.

Por otro lado, Grupo Tagle posee una de las redes de concesionarios más importantes del país, con base en Córdoba, representando a marcas como Renault, Volkswagen, Fiat y la propia Nissan.

La empresa llevó tranquilidad a sus actuales usuarios al asegurar que la comercialización, los servicios de posventa y los lanzamientos previstos continuarán con normalidad a través de su red de concesionarios.

Uno de los puntos más delicados del análisis actual es el Nissan Plan de Ahorro. Al ser Nissan Argentina la garante de estos contratos de largo plazo, el proceso de transición incluye una revisión detallada para asegurar que la nueva entidad asuma los derechos comerciales y garantice la continuidad de las cuotas y entregas a los suscriptores.

A pesar de que el acuerdo aún se encuentra en una etapa de análisis detallado y no constituye un contrato definitivo, la marca reafirmó su compromiso con el mercado argentino, manteniendo sus estándares de calidad y la llegada de nuevos modelos, como el recientemente presentado Nissan Kait.