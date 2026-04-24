24 de abril de 2026 - 19:36

Nissan vende su operación en Argentina y negocia el traspaso de su filial a manos de grupos locales

La marca japonesa oficializó un memorando de entendimiento para cambiar su modelo de negocios en el país.

Nissan vende su operación en el país

Nissan vende su operación en el país

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Tras varios meses de rumores, Nissan Argentina confirmó oficialmente que se encuentra evaluando un cambio profundo en su estrategia comercial en el país.

Leé además

Caen los tour de compras a Chile, pero crecen a Bolivia y advierten por el contrabando y el comercio ilegal

Tour de compras: caen a Chile, pero crecen a Bolivia y aumenta la preocupación por el comercio ilegal

Por Sandra Conte
En mayo se mantienen los valores sin aumentos nuevos.

Empleadas domésticas en Argentina: cuánto cobran en mayo 2026 y si tienen bono

Por Melisa Sbrocco

La compañía informó la firma de un “Memorando de Entendimiento” con dos importantes actores del sector automotriz local: el Grupo SIMPA y el Grupo Tagle.

Esta decisión busca fortalecer la competitividad y sostenibilidad del negocio bajo el plan estratégico global denominado “Re:Nissan”.

Aunque el anuncio implica que la marca dejará de operar como una filial directa para pasar a tener un distribuidor de capitales nacionales, Nissan enfatizó que este proceso no significa el cese de sus actividades comerciales.

Nissan negocia vender su operación comercial en Argentina
Nissan negocia vender su operación comercial en Argentina.

Nissan negocia vender su operación comercial en Argentina.

De concretarse el acuerdo, la operación argentina se integraría a NIBU, la unidad de negocios de Nissan que ya supervisa a 36 mercados importadores en América Latina.

Este movimiento sigue los pasos de lo realizado por la automotriz en Chile y Perú, donde la distribución quedó en manos del Grupo Astara. Cabe recordar que la producción local de la marca en Argentina ya se había cerrado en octubre del año pasado.

Quiénes son los nuevos socios estratégicos

Los grupos empresarios involucrados cuentan con una vasta trayectoria en el mercado. El Grupo SIMPA actualmente opera una planta de ensamblaje en Pilar donde produce modelos de marcas como Royal Enfield, KTM y Aprilia, además de ser importador de Harley Davidson.

Por otro lado, Grupo Tagle posee una de las redes de concesionarios más importantes del país, con base en Córdoba, representando a marcas como Renault, Volkswagen, Fiat y la propia Nissan.

La empresa llevó tranquilidad a sus actuales usuarios al asegurar que la comercialización, los servicios de posventa y los lanzamientos previstos continuarán con normalidad a través de su red de concesionarios.

Uno de los puntos más delicados del análisis actual es el Nissan Plan de Ahorro. Al ser Nissan Argentina la garante de estos contratos de largo plazo, el proceso de transición incluye una revisión detallada para asegurar que la nueva entidad asuma los derechos comerciales y garantice la continuidad de las cuotas y entregas a los suscriptores.

A pesar de que el acuerdo aún se encuentra en una etapa de análisis detallado y no constituye un contrato definitivo, la marca reafirmó su compromiso con el mercado argentino, manteniendo sus estándares de calidad y la llegada de nuevos modelos, como el recientemente presentado Nissan Kait.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los sueldos varían según la rama metalúrgica, con diferencias entre personal jornalizado y mensualizado.

Sueldos de trabajadores metalúrgicos UOM: cuánto se cobra por rama en mayo 2026

el desafio de construir en mendoza: entre el aumento de costos y la brecha salarial

El desafío de construir en Mendoza: entre el aumento de costos y la brecha salarial

Por Matías Carretero
viernes, sabado y domingo en supermercados: reintegro de hasta $25.000 en vea y disco con modo

Viernes, sábado y domingo en supermercados: reintegro de hasta $25.000 en Vea y Disco con MODO

Por Melisa Sbrocco
fem: santiago laugero asumio como presidente de promendoza en mendoza

FEM: Santiago Laugero asumió como presidente de ProMendoza en Mendoza