11 de junio de 2026 - 17:54

San Juan lanza el primer servicio privado de aeroevacuación médica para la minería de alta montaña

La alianza estratégica permitirá reducir traslados críticos de ocho horas a menos de dos, garantizando soporte vital avanzado a más de 5.000 metros de altura.

San Juan presentó el primer servicio privado de aeroevacuación médica para la minería de alta montaña

San Juan presentó el primer servicio privado de aeroevacuación médica para la minería de alta montaña

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este jueves, en las instalaciones del Aeroclub San Juan, se presentó oficialmente el primer servicio privado de aeroevacuación de alta montaña (MEDEVAC), una solución estratégica diseñada para brindar respuestas inmediatas en la Cordillera de los Andes ante nuevos proyectos de minería.

Leé además

Vicuña comienza a adjudicar las primeras obras, en el marco de un plan de inversiones para 2026 que supera los US$ 800 millones

Vicuña activa inversiones por más de US$ 800 millones y adjudica una obra clave para su campamento
San Juan: condenaron a 4 años de prisión a una funcionaria de un Registro Civil por emitir DNI falsos

San Juan: condenaron a 4 años de prisión a una funcionaria de un Registro Civil por emitir DNI falsos

El desarrollo de nuevos proyectos mineros en etapas de construcción y expansión implica un aumento exponencial de trabajadores en zonas remotas. Actualmente, un traslado terrestre desde los proyectos más alejados hasta la ciudad de San Juan puede demandar entre ocho y doce horas.

Con la incorporación de este servicio, el rescate y traslado de un paciente se completa en menos de dos horas, un factor determinante para patologías "tiempo-dependientes" como infartos o apendicitis.

"Es algo inédito que reduce drásticamente los tiempos de atención. Mientras más gente haya en la cordillera, más posibilidades de emergencias existen", remarcó Álvaro Vega, director de SUMAR Salud y gerente del Sanatorio San Juan.

Una alianza estratégica con una empresa mendocina

La prestación es fruto de la unión entre SUMAR Salud (conglomerado de las firmas sanjuaninas Medicar, SIEM SRL y Sanatorio San Juan) y la empresa mendocina Helicopters, especialista en rescates en el Cerro Aconcagua.

aeroevacuación médica para la minería de alta montaña

El servicio opera con un helicóptero Airbus H125, una aeronave monomotor de 850 hp diseñada específicamente para condiciones extremas, capaz de alcanzar alturas cercanas a los 6.000 metros.

La unidad funciona como una Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), equipada con respirador y monitor multiparamétrico, desfibrilador y soporte vital avanzado y tripulación calificada integrada por piloto, médico y enfermero con entrenamiento en alta montaña.

Además de su función médica, la aeronave destaca por su versatilidad: puede transformarse de ambulancia a transporte de carga o personal en solo un minuto, permitiendo también el soporte logístico de repuestos o equipos para evitar interrupciones en la producción minera.

Para garantizar la viabilidad económica de un servicio de tan alta complejidad, se ha propuesto a las compañías mineras un esquema de contratación en consorcio. Bajo este modelo, las empresas se unen para costear la prestación mediante un aporte equitativo, el cual se calcula principalmente en base a la cantidad de empleados que cada proyecto mantiene en sus campamentos.

Esta iniciativa no solo responde a una necesidad planteada durante años por el sector, sino que posiciona a San Juan a la vanguardia en infraestructura de seguridad para la industria minera de alta montaña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Canasta básica: cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza en mayo 

Canasta Básica: una familia argentina necesitó casi $1,5 millones para no ser pobre en mayo

Por Redacción Economía
El lavarropas debe mantenerse mensualmente con cuidados normales para un gasto eléctrico menor.

Cuánta energía diaria consume un lavarropas en invierno en Argentina

Por Redacción Economía
Fredi Vivas anticipa en Pilares IA una idea clave: la inteligencia artificial dejó de ser futuro y ya transforma la forma en que trabajan las empresas.

"La inteligencia artificial dejó de ser futuro": Fredi Vivas anticipa el encuentro de Pilares IA

Por Celeste Laciar
Canasta básica en Mendoza: una familia necesitó casi $1,4 millones en mayo para no ser pobre 

La canasta básica en Mendoza subió por debajo de la inflación en mayo, pero por encima en el último año

Por Sandra Conte