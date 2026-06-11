San Juan lanza el primer servicio privado de aeroevacuación médica para la minería de alta montaña

Este jueves, en las instalaciones del Aeroclub San Juan, se presentó oficialmente el primer servicio privado de aeroevacuación de alta montaña (MEDEVAC) , una solución estratégica diseñada para brindar respuestas inmediatas en la Cordillera de los Andes ante nuevos proyectos de minería.

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El desarrollo de nuevos proyectos mineros en etapas de construcción y expansión implica un aumento exponencial de trabajadores en zonas remotas. Actualmente, un traslado terrestre desde los proyectos más alejados hasta la ciudad de San Juan puede demandar entre ocho y doce horas .

Con la incorporación de este servicio, el rescate y traslado de un paciente se completa en menos de dos horas , un factor determinante para patologías "tiempo-dependientes" como infartos o apendicitis.

"Es algo inédito que reduce drásticamente los tiempos de atención. Mientras más gente haya en la cordillera, más posibilidades de emergencias existen", remarcó Álvaro Vega , director de SUMAR Salud y gerente del Sanatorio San Juan.

La prestación es fruto de la unión entre SUMAR Salud (conglomerado de las firmas sanjuaninas Medicar, SIEM SRL y Sanatorio San Juan) y la empresa mendocina Helicopters , especialista en rescates en el Cerro Aconcagua.

aeroevacuación médica para la minería de alta montaña

El servicio opera con un helicóptero Airbus H125, una aeronave monomotor de 850 hp diseñada específicamente para condiciones extremas, capaz de alcanzar alturas cercanas a los 6.000 metros.

La unidad funciona como una Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), equipada con respirador y monitor multiparamétrico, desfibrilador y soporte vital avanzado y tripulación calificada integrada por piloto, médico y enfermero con entrenamiento en alta montaña.

Además de su función médica, la aeronave destaca por su versatilidad: puede transformarse de ambulancia a transporte de carga o personal en solo un minuto, permitiendo también el soporte logístico de repuestos o equipos para evitar interrupciones en la producción minera.

Para garantizar la viabilidad económica de un servicio de tan alta complejidad, se ha propuesto a las compañías mineras un esquema de contratación en consorcio. Bajo este modelo, las empresas se unen para costear la prestación mediante un aporte equitativo, el cual se calcula principalmente en base a la cantidad de empleados que cada proyecto mantiene en sus campamentos.

Esta iniciativa no solo responde a una necesidad planteada durante años por el sector, sino que posiciona a San Juan a la vanguardia en infraestructura de seguridad para la industria minera de alta montaña.