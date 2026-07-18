Polo Logístico del Este: la apuesta de Mendoza para convertirse en un gran nodo del comercio internacional.

La promulgación de la ley que habilita la creación del Polo Logístico del Este marca un punto de inflexión en una estrategia que e l Gobierno de Mendoza viene desarrollando desde hace varios años para reposicionar a la provincia como una plataforma logística de alcance nacional e internacional. El proyecto tendrá su epicentro en el departamento de San Martín, frente al Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) , donde se prevé la conformación de un centro logístico multimodal de unas 90 hectáreas destinado a concentrar operaciones de transporte de cargas, almacenamiento, distribución y servicios vinculados al comercio exterior.

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La norma, recientemente promulgada por el Ejecutivo provincial, declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos necesarios para avanzar con la iniciativa. Sin embargo, detrás de esa decisión legislativa hay una planificación mucho más amplia que la simple adquisición de tierras. El objetivo es preparar a Mendoza para un escenario en el que el movimiento de cargas crecerá de manera sostenida, impulsado por el desarrollo minero de la región, el comercio con Chile y la consolidación del corredor bioceánico.

Para el Gobierno provincial, el Polo Logístico del Este no constituye una obra aislada sino una pieza dentro de un sistema mucho más complejo.

"No estamos haciendo una obra aislada. Estamos planificando un sistema logístico para la Mendoza de los próximos años", resumió el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo , al explicar el alcance de una iniciativa que busca transformar la manera en que la provincia organiza el transporte de mercancías.

Marengo sostiene que uno de los principales cambios de esta gestión fue dejar de pensar la logística exclusivamente como una cuestión de infraestructura vial.

"Antes de esta gestión la provincia no tenía una cartera específica de logística. Siempre se hablaba de infraestructura vial, de rutas, pero nunca de logística entendida como un sistema", explicó.

A partir de ese diagnóstico, el Gobierno creó una subsecretaría específica y conformó una mesa público-privada integrada por representantes del sector empresario, universidades y organismos estatales.

"Entendemos que la logística no se puede planificar solamente desde el Gobierno. Por eso conformamos una mesa con actores privados y académicos que nos permitan discutir las decisiones estratégicas", señaló.

Ese cambio de enfoque también llevó a crear un observatorio de datos logísticos. Puede parecer un aspecto secundario, pero para la Provincia era una herramienta indispensable.

"Mendoza tenía muy poca información estadística sobre el movimiento real de cargas. No se puede planificar aquello que no se conoce", sostuvo el funcionario.

Los primeros relevamientos dejaron en evidencia una realidad que explica por qué la logística ocupa hoy un lugar prioritario dentro de la política productiva provincial.

"Mendoza representa apenas el 3,8 por ciento del Producto Bruto nacional, pero concentra alrededor del 11 por ciento de los camiones patentados del país."

El dato revela el enorme peso que tiene la actividad logística dentro de la economía mendocina. Aunque la provincia aporta una fracción relativamente pequeña de la producción nacional, funciona como una verdadera puerta de entrada y salida del comercio terrestre argentino hacia el Pacífico.

Mendoza, origen y paso de la carga

Ese observatorio permitió realizar uno de los primeros estudios integrales sobre el movimiento de cargas.

"Nos dimos cuenta de que Mendoza no solamente es paso de carga; también es origen de carga. Necesitábamos conocer esos flujos para saber qué infraestructura hacía falta", explicó Marengo.

El análisis permitió identificar el comportamiento del sistema Cristo Redentor, principal corredor comercial entre Argentina y Chile.

Cada año circulan por ese paso internacional alrededor de 360.000 camiones que conectan la producción argentina con los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso, ubicados a unos 420 y 460 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Ese volumen de tránsito genera una demanda permanente de infraestructura y servicios: playas de estacionamiento, depósitos fiscales, estaciones de servicio, mantenimiento mecánico, hotelería, controles sanitarios, aduanas y espacios para operaciones logísticas.

La apertura de la variante Palmira, que permitió sacar gran parte del tránsito pesado del Gran Mendoza, terminó de confirmar la necesidad de crear nuevos centros especializados sobre ese corredor.

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Dos hubs para un mismo sistema

A partir de ese estudio surgió la decisión de desarrollar dos grandes hubs logísticos complementarios.

Uno estará ubicado en San Martín y otro en Luján de Cuyo.

Aunque forman parte de una misma estrategia, ambos cumplirán funciones diferentes.

El Polo Logístico del Este concentrará principalmente la carga proveniente de Buenos Aires, Córdoba, el centro y el norte argentino que llega por la Ruta Nacional 7.

Su ubicación, frente a la estación bimodal de Palmira y junto a la variante de la Ruta 7, permite aprovechar tanto el transporte carretero como el ferroviario.

El complejo contará con áreas de carga y descarga, depósitos, almacenes logísticos, una planta de bromurado de fruta para exportación, estación de servicio, hotel para transportistas, espacios comerciales y otros servicios destinados exclusivamente al movimiento de mercancías.

El segundo hub funcionará en Luján de Cuyo.

Allí se trasladará el actual Puerto Seco que hoy opera en Godoy Cruz y se concentrará la carga originada en el Gran Mendoza, el sur provincial y los corredores vinculados con la Ruta 188.

Mientras el proyecto de Luján ya fue adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas que realizará una inversión cercana a los 100 millones de dólares, el Polo Logístico del Este ingresó ahora en una etapa decisiva gracias a la promulgación de la ley de expropiación.

Un modelo diferente al PASIP

Marengo considera importante aclarar una confusión que suele repetirse.

El nuevo hub no será un parque industrial, aunque se emplazará frente al PASIP y ambos compartan parte de las tierras originalmente previstas en la ley de creación del parque.

"Esto no es un parque industrial. En el PASIP las empresas compran un lote y desarrollan su propia industria. Acá el Estado define qué servicios necesita el sistema logístico y después los privados compiten para desarrollarlos."

La diferencia es sustancial.

Mientras un parque industrial funciona como un conjunto de parcelas destinadas a la instalación de empresas de distintos rubros, el Polo Logístico tendrá un diseño previamente establecido por el Estado.

Será el Gobierno quien determine cuántos hoteles, estaciones de servicio, depósitos, playas de camiones o servicios aduaneros hacen falta.

Luego convocará al sector privado para ejecutar cada uno de esos proyectos.

De esa manera se busca evitar un crecimiento desordenado y garantizar que toda la infraestructura responda a una planificación integral.

El camino de la expropiación

La ley recientemente promulgada permitirá unificar las 90 hectáreas necesarias para desarrollar el proyecto.

Actualmente los terrenos pertenecen a catorce propietarios.

Para acelerar el proceso, el Ejecutivo aplicará el mecanismo de expropiación de urgencia.

"Se paga el avalúo fiscal más un treinta por ciento, se toma posesión inmediata del inmueble y luego continúa el proceso para determinar el valor definitivo", explicó Marengo.

El objetivo oficial es completar esa etapa durante el segundo semestre de este año.

Una vez obtenida la posesión de los terrenos, el Gobierno elaborará los pliegos de licitación para que empresas privadas presenten propuestas destinadas a desarrollar cada uno de los servicios contemplados en el master plan.

Si los plazos previstos se cumplen, esas convocatorias podrían publicarse durante los primeros meses de 2027.

Prepararse para el crecimiento que viene

La planificación del Polo Logístico del Este no responde únicamente al volumen actual de cargas.

El Gobierno provincial trabaja con proyecciones que anticipan un incremento muy importante del transporte internacional durante los próximos años, especialmente como consecuencia del desarrollo de proyectos mineros en San Juan, Catamarca y, eventualmente, Mendoza.

"Hoy salen alrededor de cien camiones diarios desde San Juan hacia el sistema Cristo Redentor. Cuando los proyectos mineros entren en producción podríamos estar hablando de cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta camiones por día."

Ese escenario obliga a pensar nuevas alternativas para evitar que todo ese flujo atraviese el Gran Mendoza.

Entre las obras analizadas aparece la conexión entre las rutas nacionales y provinciales que permitan derivar el tránsito pesado directamente hacia los corredores internacionales sin pasar por el principal nudo vial de la provincia.

En paralelo, Mendoza continúa impulsando junto con autoridades chilenas la habilitación del Paso Pehuenche para carga general.

Actualmente ese paso solamente admite turismo, transporte de sustancias peligrosas y camiones en lastre.

Los estudios realizados por la Provincia indican que, si pudiera habilitarse para cargas comerciales, absorbería aproximadamente un 10 por ciento del tránsito que hoy utiliza el sistema Cristo Redentor.

Eso no solo reduciría tiempos y costos para miles de transportistas, sino que permitiría diversificar los corredores internacionales y dotar de mayor resiliencia al sistema logístico provincial.

Con la ley ya promulgada, el desafío inmediato será convertir esa planificación en obras concretas. Para San Martín, el Polo Logístico del Este representa mucho más que un nuevo emprendimiento de infraestructura: puede convertirse en la pieza central de una transformación económica que aproveche su histórica condición de puerta de ingreso y salida del comercio terrestre argentino hacia el Pacífico y consolide a la Zona Este como uno de los principales centros logísticos del país.

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Rufeil: "El Polo Logístico del Este le dará un valor agregado al corredor bioceánico"

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, respaldó la creación del Polo Logístico del Este y sostuvo que el proyecto representa una oportunidad estratégica no solo para el departamento, sino para toda Mendoza. En diálogo con este medio, aseguró que la iniciativa permitirá aprovechar el intenso movimiento de cargas que atraviesa la provincia y convertir al Este mendocino en un nodo de servicios para el transporte internacional.

"Es por demás auspicioso que se pueda desarrollar un hub logístico del Este. Va a beneficiar no solamente a la región Este, sino a toda Mendoza", afirmó el jefe comunal.

Según explicó, el principal objetivo es dejar de ser un simple corredor de paso para el transporte de cargas. "Es darle un valor agregado al corredor bioceánico. Usted sabe la cantidad de carga pesada que pasa por día. Necesitamos un polo logístico donde los transportistas tengan servicios, lugares de almacenamiento, expendio de combustibles y todo lo que requiere la actividad", señaló.

Para Rufeil, Palmira reúne condiciones difíciles de encontrar en otros puntos de la provincia. "Todo esto va a ser un complemento del Parque de Servicios e Industrias Palmira. Está emparentado con el ferrocarril y con la futura variante Palmira-Agrelo. Por todas las aristas es beneficioso para la región Este y para Mendoza".

El intendente consideró que la infraestructura existente permitirá conformar un sistema integrado. "Si logramos trabajar en forma conjunta el parque industrial, el polo logístico y el ferrocarril, va a ser algo de suma importancia. Además, se va a complementar con el parque industrial y logístico que se está desarrollando en Luján".

Consultado sobre si el proyecto original del PASIP ya contemplaba un polo logístico, Rufeil respondió que sí, aunque aclaró que estaba previsto en otro sector.

"El proyecto original contemplaba un polo logístico, pero no en ese lugar; estaba previsto hacia el lado sur. Ahora tenemos que aprovechar la carga que viene del puerto de Buenos Aires y va hacia Valparaíso", explicó.

También recordó que la expropiación aprobada recientemente representa solo una parte del desarrollo proyectado. "Se van a afectar 90 hectáreas, pero quedan alrededor de 200 más con un proyecto que es fantástico, que incluso contempla un aeropuerto. Sería una herramienta de suma importancia para la Mendoza logística que tenemos que proyectar", expresó.

Rufeil vinculó además este desarrollo con otras obras que considera imprescindibles para consolidar el perfil logístico del departamento. Entre ellas mencionó el mejoramiento de la Ruta Nacional 7, sobre la que el municipio elevó un informe a Vialidad Nacional.

"Hemos pedido el arreglo de la carpeta asfáltica, la señalética y la iluminación de los 32 kilómetros que atraviesan San Martín. Todo eso hace al confort del transportista, del turista, del estudiante y del trabajador que circula todos los días", indicó.

Asimismo, volvió a plantear la necesidad de recuperar el tren de pasajeros como complemento del sistema de transporte. "Si tenemos el ferrocarril con el tren de cercanía, el arreglo de la Ruta 7 y este polo logístico, San Martín tiene una gran oportunidad", sostuvo.

Finalmente, el intendente destacó que la reciente venta de terrenos del PASIP permitirá facilitar futuras inversiones privadas. "Ahora cualquier adquirente va a poder acceder a un crédito para desarrollar su proyecto. Esto no es un negocio inmobiliario; siempre se pensó para instalar emprendimientos que potencien la logística y la actividad industrial", concluyó.

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La visión empresaria: "Palmira puede convertirse en el gran nodo logístico del oeste argentino"

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín y empresario radicado en el PASIP, Mario Doña, consideró que el futuro Polo Logístico del Este constituye un complemento natural del Parque de Servicios e Industrias Palmira y destacó la ubicación estratégica del departamento dentro de la red de transporte nacional.

"El Polo Logístico del Este es complemento del Parque Industrial PASIP. Está ubicado estratégicamente pensando en el corredor bioceánico central y en la futura variante Palmira-Agrelo", señaló.

Doña remarcó que uno de los principales activos de Palmira es la infraestructura ferroviaria existente. "Tenemos la estación de transferencia de cargas más importante del oeste argentino. Desde acá hay conexiones con Buenos Aires, Rosario y Córdoba, lo que permite unir el Atlántico con el Pacífico y facilitar la salida de mercaderías hacia Chile", explicó.

El dirigente empresario sostuvo que el desarrollo del polo deberá complementarse con nuevas obras viales, especialmente una conexión que vincule el norte del país con Palmira sin necesidad de atravesar el Gran Mendoza.

"Seguimos impulsando la variante por el carril Chimbas hasta Nueva California y desde allí hacia Lavalle. Eso permitiría que el transporte que baja desde San Juan y el norte argentino llegue directamente al Polo Logístico del Este y continúe hacia Chile", indicó.

Para Doña, esa articulación convertiría a Palmira en un punto neurálgico del transporte de cargas. "La importancia del Polo Logístico está en que acá se cruzan los corredores este-oeste y norte-sur. Palmira puede transformarse en un gran nodo logístico para toda la región", concluyó.

Dante Romani: "Le cambiaron el nombre a algo que ya estaba pensado hace treinta años"

Para Dante Romani, integrante del equipo técnico que junto al arquitecto Mario Lingua diseñó el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP) en la década de 1990, la creación del Polo Logístico del Este no representa una innovación, sino la recuperación de una idea que ya estaba contemplada en el proyecto original.

"Han destruido un proyecto, es una obviedad. Lo han llevado todo a Luján. Y lo del hub logístico es cambiarle el nombre a las cosas que ya estaban planificadas", sostiene. "Requirió mucho tiempo de planificación y participación multidisciplinaria. Ahí trabajaron hasta geógrafos para interpretar el territorio".

Romani cuestiona que el Gobierno presente la iniciativa como un proyecto consolidado. "Lo que hace Cornejo no tiene proyecto. Es solo una declaración de que haríamos esto, esto y esto. No hay planos, ingeniería de detalle, permisos, declaraciones de impacto ambiental ni certificados de inundabilidad, que sí tenía el PASIP", afirma.

A su entender, la logística siempre fue el corazón del parque industrial diseñado hace tres décadas. "Todo lo interesante que había era, básicamente, logístico. Ahora dicen: 'Vamos a hacer la parte logística', como si inventaran algo que hace treinta años se sabía y que era la esencia de la multimodal".

También Romani defiende la ubicación elegida para el PASIP. "No era lo mismo hacerlo en cualquier lado. Lo hicimos al lado de la terminal de rieles porque no hay otra igual. Ese lugar es hiperlogístico: tiene aduana, depósito fiscal y zona primaria aduanera. Todo eso ya estaba hecho".

Según explica, esa infraestructura fue precisamente la razón por la que el parque industrial se proyectó en ese sector de Palmira. "Nadie se tomó el trabajo de investigar todo esto; nosotros sí lo hicimos y por eso acercamos un parque industrial al lado de la multimodal".

Romani también relativiza el alcance de la nueva ley que autoriza la expropiación de 90 hectáreas. "Lo que se va a expropiar ahora es una partecita de las 390 hectáreas que faltaban expropiar. Era necesario para vincular ambos sectores y que el conjunto funcionara de manera integrada", señala.

Finalmente, insiste en que el verdadero potencial logístico del Este mendocino depende de una planificación integral y no de anuncios aislados. "La multimodal ya estaba; había que consolidarla con el parque industrial y las variantes Palmira-Agrelo y Palmira-Jocolí para generar un verdadero nodo logístico. Entonces vienen a hablar de hub, hoop, hip...", concluye con ironía.