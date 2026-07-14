14 de julio de 2026 - 17:01

Lanzamiento: los bigotes más famosos de las papas llegan ahora a los panes para hot dogs

Pringles amplía su oferta de alimentos con un lanzamiento singular. La apuesta refleja cómo las empresas buscan ganar consumidores mediante ediciones limitadas.

Pringles lleva su marca más allá de las papas fritas con un lanzamiento de edición limitada que busca sorprender a los consumidores.

Pringles lleva su marca más allá de las papas fritas con un lanzamiento de edición limitada que busca sorprender a los consumidores.

Foto:

Por Andrés Roldán

Leé además

Molinos compra la operación de alimentos congelados de NotCo en Argentina

Molinos compra la operación de alimentos congelados de NotCo en Argentina

Por Andrés Roldán
Aceite de oliva, miel y otros alimentos son enumerados en una lista como los más adulterados.

Los 10 alimentos más adulterados del mundo: aceite de oliva, miel y otros productos en la lista

Por Sofía Serelli

La propuesta, bajo el nombre Pop Dog Buns, estará disponible en una edición limitada y su presentación coincide con la celebración del Día Nacional del Perrito Caliente en Estados Unidos, que se conmemora el 15 de julio.

Un lanzamiento para nuevos consumidores

El producto incorpora tres variedades inspiradas en sabores ya presentes en el catálogo de la marca: Sour Cream & Onion, BBQ y Honey Mustard. Estos panecillos tienen una longitud de 7,5 pulgadas, equivalente a unos 19 centímetros, una medida que permite colocarlos dentro de los envases cilíndricos característicos de la marca Pringles.

La empresa explicó que el lanzamiento forma parte de una estrategia destinada a extender el alcance de la marca hacia nuevas categorías de consumo.

Según Mauricio Jenkins, líder de marca y contenido de Salty Snacks en Mars Snacking para Norteamérica, la iniciativa busca incorporar los sabores de Pringles a otros alimentos y generar nuevas formas de consumo.

Pringles lleva su marca más allá de las papas fritas con un alimento de edición limitada que busca sorprender a los consumidores

Pringles lleva su marca más allá de las papas fritas con un alimento de edición limitada que busca sorprender a los consumidores

Innovación de sabor

El lanzamiento representa una incursión de la marca en el segmento de panificados, manteniendo referencias a su identidad visual y a los sabores que identifica el público. La disponibilidad del producto será por tiempo limitado y estará vinculada a la campaña desarrollada para la fecha conmemorativa.

La iniciativa también forma parte de una estrategia de marketing basada en ediciones especiales y productos de corta duración. Este tipo de acciones es utilizado por empresas de consumo masivo para ampliar la presencia de la marca en redes sociales y generar interacción entre los consumidores.

Impacto de nuevos alimentos

Tras su presentación, el producto recibió comentarios diversos en plataformas digitales. Algunos usuarios manifestaron dudas sobre su utilidad, mientras que otros destacaron la propuesta como una alternativa para combinar los sabores de Pringles con otros alimentos.

El lanzamiento constituye un caso de extensión de marca que muestra cómo las compañías incorporan nuevas categorías de productos para reforzar su presencia comercial y aprovechar las campañas asociadas a fechas específicas para su consumo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reeditan en vinilo alta fidelidad, el disco que unio a la negra y charly

Reeditan en vinilo "Alta fidelidad", el disco que unió a La Negra y Charly

Los frutos secos ya representan la principal alternativa agrícola de la provincia y el pistacho aparece como el cultivo con mayor proyección. (Gentileza) 

Mendoza, tierra del sol... y del buen pistacho

Por Enrique Pfaab
Leandro Celani, fundador de Capra Bianca y parte de La Quesería y referente de la elaboración de quesos artesanales con leche caprina en Mendoza.

Leandro Celani: "La quesería artesanal tiene una oportunidad si logramos seguir construyendo cultura del queso"

Por Melisa Sbrocco
Mendoza comenzó a planificar la próxima campaña de control de la polilla de la vid, una de las principales plagas que afectan a la producción vitivinícola

La polilla de la vid retrocedió 70% en Mendoza y ya preparan una nueva campaña de control

Por Redacción Economía