20 de junio de 2026 - 01:02

Molinos compra la operación de alimentos congelados de NotCo en Argentina

La compañía de la familia Pérez Companc compra los negocios de la startup chilena para ampliar su oferta en nutrición y alimentos congelados en Argentina.

Molinos compra la operación de alimentos congelados de NotCo en Argentina

Molinos compra la operación de alimentos congelados de NotCo en Argentina

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Por Andrés Roldán

La empresa Molinos Río de la Plata anunció la adquisición de las operaciones de alimentos congelados NotCo Foods en Argentina y Uruguay, en una transacción cuyo monto no fue informado por las partes. La operación se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de acuerdos y su implementación definitiva está prevista para las próximas semanas.

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La compañía argentina señaló que la compra le permitirá ampliar su presencia en categorías vinculadas con alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional. También indicó que la incorporación de NotCo fortalecerá su participación en el negocio de productos congelados, un segmento en el que la empresa chilena desarrolló parte de su actividad en los últimos años.

La startps de Chile

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, afirmó que la incorporación de NotCo permitirá fortalecer la capacidad de innovación de la compañía y acompañar cambios en las preferencias de los consumidores. La empresa destacó además el posicionamiento alcanzado por la marca en determinadas categorías de consumo.

NotCo inició sus operaciones en Argentina y Uruguay en 2021. La compañía, fundada en Chile por Matías Muchnick, se especializa en el desarrollo y comercialización de alimentos a partir de ingredientes de origen vegetal. Su crecimiento en América Latina estuvo acompañado por una estrategia basada en tecnología aplicada a la formulación de alimentos.

Tras el anuncio, Muchnick publicó un mensaje en LinkedIn en el que repasó la trayectoria de la empresa en Argentina. Allí recordó el desembarco de la marca en el mercado local y sostuvo que el acuerdo con Molinos representa una validación del camino recorrido por la compañía desde su llegada al país.

NOT MILK
Molinos compra la startups fundada en Chile por Matías Muchnick, empresa que se especializa en la comercialización de alimentos

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Más oferta de alimentos

Molinos Río de la Plata forma parte del grupo controlado por la familia Pérez Companc y cuenta con más de un siglo de actividad en la industria alimenticia. Entre sus principales negocios se encuentran las categorías de pastas, aceites, harinas, salsas, mayonesas y productos congelados.

Ente sus principales marcas, Molinos opera marcas como Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Cocinero, Blancaflor, Natura, Granja del Sol y Sibarita, entre otras.

La adquisición de NotCo se suma a otras operaciones recientes de la compañía. En septiembre de 2024, Molinos Río de la Plata adquirió la marca de pizzas congeladas Sibarita y una planta de producción de alimentos congelados perteneciente a McCain. Desde entonces, la empresa no había concretado nuevas compras.

Con esta operación, Molinos incorpora los activos y negocios de NotCo en Argentina y Uruguay, mientras la firma chilena continúa con sus actividades en otros mercados de la región.

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