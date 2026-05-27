Emergencia y desastre agropecuario en Mendoza: Nación oficializó ayudas para productores afectados por heladas y granizo.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la declaración de emergencia y desastre agropecuario para amplias zonas rurales de Mendoza afectadas por heladas y tormentas de granizo durante el ciclo agrícola 2025/2026 . La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 765/2026 del Ministerio de Economía.

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La resolución establece el estado de emergencia agropecuaria para productores que hayan sufrido daños de entre el 50% y el 79% en sus cultivos , mientras que se declaró el estado de desastre agropecuario para quienes registraron pérdidas iguales o superiores al 80% .

Entre las zonas alcanzadas figuran distritos de los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, General Alvear y San Rafael .

En el caso del desastre agropecuario , la declaración comprende a productores de distritos como Eugenio Bustos y La Consulta , en San Carlos; Campo de los Andes y Los Chacayes , en Tunuyán; además de zonas de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael, entre otros departamentos.

La normativa fija que la emergencia por heladas regirá desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que para los daños ocasionados por granizo tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de finalización.

Además, se determinó que los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial competente para acceder a los beneficios previstos por la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.

La resolución también instruye a entidades bancarias nacionales y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a implementar medidas que permitan a los productores alcanzados acceder a beneficios impositivos y financieros contemplados por la legislación vigente.

La Resolución 765/2026 completa