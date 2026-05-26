26 de mayo de 2026 - 21:38

El Correo Argentino rindió homenaje a La Laguna del Diamante en una colección de sellos postales

La iniciativa reúne paisajes naturales argentinos en piezas de colección que buscan concientizar sobre el cuidado del ambiente y la preservación de la biodiversidad.

El Correo Argentino rindió homenaje a La Laguna del Diamante en una colección de sellos postales.

El Correo Argentino rindió homenaje a La Laguna del Diamante en una colección de sellos postales.

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Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Correo Argentino presentó la nueva emisión postal de “UPAEP-Lagos & Lagunas”, la cual rinde homenaje a los paisajes más impactantes de la Argentina. En esta oportunidad, la temática impulsada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) destacó un lugar emblemático de Mendoza por valor turístico y simbólico.

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La colección está compuesta por dos sellos: uno de ellos dedicado a Río Negro y Neuquén, destacando el Nahuel Huapi; y el otro pone como protagonista a Mendoza homenajeando la Laguna del Diamante. Ambas piezas de colección incluyen el logo de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) y detalles en tinta plateada.

Según señalaron desde el Gobierno de Mendoza, "los lagos y lagunas constituyen ecosistemas clave para la biodiversidad, al albergar gran cantidad de especies autóctonas y preservar la flora y fauna de cada región. En este sentido, la emisión busca destacar la importancia de su conservación y promover una mayor conciencia ambiental".

Sellos postales
La colección de sellos postales que homenajea al Nahuel Huapi y la Laguna del Diamante

La colección de sellos postales que homenajea al Nahuel Huapi y la Laguna del Diamante

De esta manera, la emisión “UPAEP-Lagos & Lagunas” pone en valor la cultura de preservación de los ecosistemas y refuerza el compromiso con el cuidado del ambiente, colocando en el centro a uno de los paisajes más destacados de Mendoza.

Los sellos ya se encuentran disponibles en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en sucursales filatélicas de todo el país y en la E-Tienda Filatélica. Además, los sellos fueron presentados por la ministra de Turismo de la provincia, Gabriela Testa.

La Laguna del Diamante, uno de los tesoros naturales de Mendoza

Ubicada en el departamento de San Carlos, a 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, se trata de un área natural protegida dentro de la ecorregión Altoandina. Situada a 3.250 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Maipo, ofrece un paisaje imponente en el que se combinan vegas altoandinas, formaciones volcánicas y aguas cristalinas.

Este espejo de agua, de origen volcánico, alcanza una profundidad aproximada de 70 metros y se alimenta de los deshielos, dando nacimiento al río Diamante. Además de su valor geológico, el área es hábitat de diversas especies, destacándose el avistaje de guanacos y aves, y ofrece múltiples actividades recreativas como pesca deportiva, acampe en zonas habilitadas y ascenso al volcán.

Qué es la UPAEP

La UPAEP es un organismo intergubernamental creado en 1911 en Montevideo, integrado por 29 países miembros, cuya misión es promover la cooperación técnica entre los operadores postales de la región.

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