Tupungato, Tunuyán y San Carlos: tres rutas para adentrarse en los paisajes del Valle de Uco este finde largo

Al oeste de Mendoza , donde la Cordillera de los Andes parece ordenar el paisaje y el tiempo transcurre con otro ritmo, el Valle de Uco se consolidó como uno de los territorios vitivinícolas más admirados de la Argentina . Integrado por los departamentos de Tupungato , Tunuyán y San Carlos , este oasis cordillerano reúne montañas, viñedos, caminos rurales y pueblos donde todavía persiste una sensación de autenticidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos .

La Cordillera de los Andes domina el paisaje del Valle de Uco y acompaña cada amanecer entre viñedos y montañas.

Pero el Valle de Uco no se resume en el vino. Lo que distingue a esta región es una combinación entre geografía, cultura rural y una manera pausada de habitar el paisaje . Aquí el viaje no consiste únicamente en visitar bodegas, degustar etiquetas y seguir de largo. El verdadero encanto aparece al detenerse: caminar entre viñedos, compartir largas sobremesas, recorrer caminos de tierra al pie de la montaña y mirar cómo cambia la luz sobre los Andes durante la tarde.

La geografía explica buena parte de esa identidad. El Río Las Tunas marca el límite entre Tupungato y Tunuyán , mientras que el Río Tunuyán divide Tunuyán y San Carlos . En pocos kilómetros, la altitud cambia de manera abrupta y genera condiciones muy diferentes entre un paraje y otro. Esa variabilidad de alturas, temperaturas, pendientes y tipos de suelo dio origen a algunos de los terroirs más prestigiosos de Sudamérica .

El Río Tunuyán atraviesa el paisaje y la identidad del Valle de Uco: además de abastecer viñedos y cultivos, impulsa el turismo de naturaleza y aventura en la región.

En cada departamento existen pequeños sectores con identidad propia, conocidos como parajes. Algunos de ellos obtuvieron reconocimiento oficial como Indicaciones Geográficas (IG), una certificación que identifica zonas con características diferenciales para la producción vitivinícola. Entre las más reconocidas aparecen Gualtallary, Los Chacayes y Paraje Altamira, tres nombres que hoy ocupan un lugar central en la vitivinicultura argentina y en la escena internacional del vino.

Gualtallary: viñedos de altura entre piedra, montaña y cordillera

En el norte del Valle, Gualtallary emerge como uno de los paisajes más impactantes de Mendoza. Ubicado al pie del Cordón del Plata y muy cerca del límite con Chile, este territorio se caracteriza por su altura, con viñedos que alcanzan entre 1.200 y 1.600 metros sobre el nivel del mar, y por sus suelos calcáreos, capaces de dar vinos tensos, minerales y de gran frescura.

Huentala Wines. Gualtallary.Tupungato En Gualtallary, Tupungato, vino y arte conviven en armonía en el parque de esculturas de Huentala Wines. Huentala Wines

La Ruta Provincial 89 funciona como columna vertebral de este territorio. A lo largo del camino aparecen bodegas de arquitectura contemporánea, restaurantes entre viñedos, alojamientos boutique y pequeñas huellas de tierra que todavía conservan el espíritu rural de Tupungato. Gualtallary combina sofisticación y naturaleza: por un lado, experiencias de alta gama ligadas al vino; por otro, paisajes abiertos donde todavía predominan el silencio, el viento y la montaña.

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El circuito hacia La Carrera profundiza esa experiencia. Allí sobreviven estancias, emprendimientos agroecológicos y propuestas de turismo rural que permiten acercarse a la vida de campo cordillerana. Cabalgatas, caminatas y recorridos por arroyos y quebradas forman parte de una escena donde la naturaleza continúa teniendo protagonismo absoluto. Lugares como el Camping Municipal El Peral, rodeado de bosque y cursos de agua, permiten experimentar una faceta menos conocida del Valle de Uco: la del oasis montañoso que invita a bajar el ritmo y recuperar el contacto con el entorno.

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Aquí hay más datos turísticos para recorrer y descubrir Gualtallary durante el fin de semana largo.

Los Chacayes: naturaleza e historia en Tunuyán

Más al sur aparece Los Chacayes, en Tunuyán, un distrito que combina historia, paisaje y producción vitivinícola de excelencia. El nombre proviene del chacay, un arbusto espinoso típico de la flora nativa andina, y refleja el fuerte vínculo entre el lugar y su vegetación autóctona. La región obtuvo su reconocimiento como Indicación Geográfica en 2017, luego de estudios que identificaron particularidades únicas en sus suelos y clima.

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Los Chacayes se extiende hacia la cordillera y alcanza áreas de enorme valor ambiental. Allí se encuentra la Reserva Natural Manzano Histórico, uno de los sitios patrimoniales más importantes de Mendoza. El lugar conserva un retoño del árbol bajo el cual descansó el General José de San Martín tras el regreso de la campaña libertadora, además del monumento “Retorno a la Patria”, obra del escultor Luis Perlotti. El sitio cuenta, además, con el espacio recreativo familiar "Tierra de Chacayes", diseñado respetando la topografía original y la flora autóctona.

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El paisaje en esta zona cambia constantemente: cerros, ríos, arroyos y vertientes de agua nacida del deshielo conforman un escenario donde el turismo de naturaleza gana cada vez más espacio. Senderismo, avistaje de aves, cabalgatas y propuestas de aventura conviven con bodegas reconocidas internacionalmente, muchas de ellas integradas al paisaje de montaña con una arquitectura que busca dialogar con el entorno.

los chacayes munityan En otoño, Los Chacayes se cubre de tonos ocres y amarillos que transforman el paisaje cordillerano del Valle de Uco. Gentileza Prensa Municipalidad de Tunuyán

Más de veinte bodegas producen vinos con uvas provenientes de Los Chacayes, aunque varias de ellas también abren sus puertas al turismo. Entre viñedos y caminos cordilleranos, el visitante puede encontrar experiencias gastronómicas, degustaciones y alojamientos inmersos en la tranquilidad del paisaje tunuyanino.

Además, Tunuyán brinda una gran variedad de propuestas gratuitas para disfrutar en familia.

Paraje Altamira: el terroir convertido en símbolo

Hacia el sur del Valle de Uco, en el departamento de San Carlos, aparece Paraje Altamira, probablemente uno de los nombres más influyentes de la vitivinicultura argentina contemporánea. Ubicado en el distrito de La Consulta, este paraje se convirtió en símbolo del concepto de terroir dentro del país. Su reconocimiento como Indicación Geográfica en 2013 marcó un antes y un después en la manera de entender el vino argentino, ya que su delimitación se realizó a partir de estudios científicos de suelo y geología, y no simplemente siguiendo límites administrativos.

turismo-altamira zuccardi Paraje Altamira ocupa un lugar central en las rutas del vino de Mendoza y alberga viñedos emblemáticos como Finca Piedra Infinita, de Bodega Zuccardi, reconocida a nivel internacional. Finca Piedra Infinita, Bodega Zuccardi

Altamira se distingue por sus suelos aluvionales cubiertos de carbonato de calcio y por la presencia de grandes piedras blancas bajo la superficie. Esa composición, sumada a la amplitud térmica y a la altura cercana a los 1.100 metros, genera vinos elegantes, frescos y de taninos calcáreos muy particulares.

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Aunque el Malbec sigue siendo la variedad emblemática, en Altamira también sobresalen Cabernet Franc, Chardonnay y proyectos experimentales vinculados a vinos orgánicos, biodinámicos y de mínima intervención. A diferencia de otras zonas más recientes del Valle de Uco, aquí todavía sobreviven pequeñas y medianas fincas familiares con varias generaciones dedicadas al cultivo de la vid.

paraje altamira PIPA Turismo rural y atardeceres cordilleranos definen la experiencia de Paraje Altamira, donde la vida campestre marca el ritmo del paisaje. Productores independendientes de Paraje Altamira (PIPA)

La Consulta, reconocida oficialmente como el primer “Pueblo del Vino” de la Argentina, funciona como puerta de entrada a este territorio. Desde allí nacen propuestas de turismo rural que permiten recorrer fincas, conocer productores, participar de ferias locales, experimentar la vida cotidiana del oasis productivo y disfrutar la gastronomía del lugar. Caminos de tierra, acequias, álamos y viñedos construyen una postal profundamente mendocina.

Para explorar caminos rurales, circuitos y puntos de interés de Paraje Altamira, el municipio dispone de un geoportal interactivo con mapas e información turística de la zona.

paraje altamira PIPA Los álamos en San Carlos son una postal reconocida, también los colores del cielo cuando anochece en Paraje Altamira Productores independendientes de Paraje Altamira (PIPA)

Un viaje para recorrer sin apuro

El Valle de Uco puede recorrerse en pocos días, pero su verdadera riqueza aparece cuando se lo transita sin apuro. Desde la Ciudad de Mendoza, Gualtallary se encuentra aproximadamente a una hora de viaje; Los Chacayes, a poco más de una hora y media; y Paraje Altamira, unos 45 minutos más al sur. Entre cada región, el paisaje cambia de forma constante: aparecen nuevos perfiles de montaña, distintos colores de suelo y variaciones sutiles en el clima que terminan definiendo la personalidad de cada vino.

PARAJE ALTAMIRA PIPA2 Las lechuzas cumplen un rol clave en los viñedos del Valle de Uco: controlan plagas de forma natural y forman parte del equilibrio del ecosistema. Productores independendientes de Paraje Altamira (PIPA)

Esa diversidad es justamente lo que convirtió al Valle de Uco en uno de los grandes polos del vino premium a nivel mundial. Sin embargo, detrás de la sofisticación enológica todavía persiste algo más simple y profundo: pueblos tranquilos, productores rurales, caminos secundarios y una relación cotidiana con la cordillera.

vino vivo municipalidad san carlos La Consulta, reconocido como Pueblo del Vino, impulsa un modelo turístico que integra producción, cultura y ambiente con eje en la comunidad local y la sostenibilidad. Gentileza Prensa Municipalidad de San Carlos

En este fin de semana patrio, recorrer Tupungato, Tunuyán y San Carlos aparece como una invitación a transitar caminos donde conviven turismo rural, cultura, aventura y vino en un entorno de montaña atravesado por la calma y la belleza natural. Entre viñedos, pueblos y paisajes cordilleranos, estos departamentos proponen una travesía para disfrutar sin apuro.