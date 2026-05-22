Veteranos de Malvinas podrán estacionar sin costo en la Ciudad de Mendoza: qué permisos tendrán

Por ordenanza aprobada recientemente en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza , el municipio implementará una oblea de libre estacionamiento destinada a los Veteranos de la Guerra de Malvinas residentes en la provincia (no únicamente en Ciudad).

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La iniciativa surgió desde una solicitud presentada por la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas y busca reconocer y retribuir el compromiso, heroísmo y entrega de quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

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La normativa permitirá a los beneficiarios acceder al uso gratuito del estacionamiento medido dentro del ámbito de la Ciudad de Mendoza , bajo determinadas condiciones y requisitos establecidos por la ordenanza.

Los veteranos de la Guerra de Malvinas que cuenten con la oblea deberán acreditar identidad y residencia en Mendoza , contar con licencia de conducir vigente y presentar la documentación correspondiente del vehículo. Además, la oblea estará vinculada a un dominio específico y tendrá una validez sujeta a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo.

El beneficio contempla hasta dos horas de estacionamiento para uso en sectores habilitados de estacionamiento medido, tanto tradicional como digital, sin autorizar el estacionamiento en lugares prohibidos o reservados.

Aumenta el precio del estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza. Foto Ignacio Blanco. Estacionamiento medido Ciudad de Mendoza Archivo

Desde el Concejo Deliberante capitalino, la medida representa “un reconocimiento permanente de la comunidad mendocina hacia quienes defendieron la Patria”, reafirmando el compromiso institucional con la memoria y el respeto hacia los Veteranos de Malvinas.

Estacionamiento medido en el costado oeste de calle San Martín

Además, con el objetivo de ordenar el tránsito, favorecer la rotación vehicular y optimizar el uso del espacio público en una zona de alta actividad comercial, a partir del 1 de junio la Ciudad implementará el Sistema de Estacionamiento Medido tradicional mediante el uso de tarjetas en avenida San Martín, sobre el costado oeste, entre calle Montevideo y avenida Las Heras.

La municipalidad de la Ciudad de Mendoza implementó hace un año el estacionamiento medido en calles perpendiculares a calle Arístides Villanueva Foto : José Gutierrez / Los Andes Estacionamiento medido Ciudad de Mendoza Archivo Los Andes

El sistema funcionará de lunes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 8 a 13, contando con cobertura mediante tarjeteros habilitados en las cuadras comprendidas dentro del tramo establecido.